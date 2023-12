S-au întâlnit pe o promenadă din Nisa. Acum, acest cuplu își câștigă existența călătorind într-o lume a sunetelor

Între timp, Marcel Gnauk, născut în Germania, și un prieten se aflau și ei la Nisa, unde participau la Festivalul Crossover, o sărbătoare a muzicii eclectice.

Plimbându-se pe Promenade des Anglais, pe malul mării, Marcel a văzut-o pe Libby ținând în mână un Hasselblad, un aparat de filmat tradițional de format mediu, și nu a putut rezista tentației de a se apropia de ea.

"Ador aparatele foto vechi, Hasselblad, este uimitor", își amintește el că i-a spus.

Cei doi au discutat despre aparatul foto și despre călătorii, iar el a invitat-o să meargă la festivalul de muzică din acea seară. A doua zi, Libby a zburat înapoi în SUA, dar au păstrat legătura.

Mai puțin de o lună mai târziu, Libby a călătorit în Italia, iar ea și Marcel, care lucra în Elveția, s-au întâlnit din nou.

"Atunci cred că am știut, bine, este ceva special, ceva serios", spune Libby.

Marcel a vizitat-o apoi pe Libby în Los Angeles, unde lucra în industria cinematografică după ce a studiat cinematografia, și au călătorit împreună timp de câteva săptămâni prin California.

În acel moment au știut că vor să fie împreună și să călătorească prin lume.

Astfel, Marcel s-a întors în Elveția, iar Libby a rămas în Los Angeles, lucrând încă cinci luni pentru a economisi bani.

Și-au cumpărat o rulotă, iar în ianuarie 2015 Marcel a întâlnit-o pe Libby pe aeroportul din Zurich.

"În mai puțin de un an am renunțat la slujbele noastre și am vândut practic tot ce aveam", spune Libby. Au petrecut apoi patru luni călătorind prin Europa. A urmat o excursie cu rulota în Japonia, apoi o perioadă în Bali, Taiwan, Cambodgia și Malaezia.

În anii care au trecut de atunci, pasiunea lor a crescut, nu doar unul pentru celălalt, ci și pentru o lume de sunete, înregistrate cu microfoanele lor high-end și împărtășite pe rețelele lor de socializare.

Cuplul a transformat o problemă practică de înregistrare a sunetului pentru un videoclip de călătorie pe care îl realizau în Cambodgia într-o afacere cu normă întreagă care le susține viața de nomazi digitali. Dar a durat ceva timp până când și-au descoperit vocația.

"Totul a devenit viu

În primii ani ai relației lor, împărtășirea online a experiențelor de călătorie a devenit parte din rutina lor.

Libby se pricepe să folosească un aparat foto. Dar s-au luptat să își găsească o țintă.

"Erau Libby și Marcel care încercau să fie bloggeri culinari", își amintește Libby.

"A fost un dezastru", adaugă Marcel. "Dar a fost o experiență bună de învățare", notează Libby.

Apoi, în capitala cambodgiană Phnom Penh, Libby a filmat niște porumbei care își luau zborul și pe care dorea să îi folosească într-un film. Dar nu a putut capta sunetul bătăilor aripilor lor.

A căutat pe internet, căutând în biblioteci de sunete, dar nu a găsit nimic adecvat. Așa că Marcel a luat un aparat de înregistrare audio de 100 de dolari și a plecat în căutarea sunetului lipsă pentru a-l înregistra.

Nu a găsit niciun porumbel - dar a reușit să schimbe direcția viitorului cuplului.

Marcel a pornit reportofonul într-o mică zonă de construcții, unde femeile curățau cu lopata pietrișul, ascultând printr-un set de căști ieftine.

A fost uimit nu doar de sunetele construcției, ci și de faptul că erau călugări care cântau și motociclete care treceau prin spate, claxonând.

"Era ca și cum sunetul îmi cădea în cap din toate părțile", spune Marcel. "Totul a devenit viu, iar din acea zi și până acum nu am încetat să înregistrez."

O pasiune pentru sunet

În cei șase ani care au trecut de la acea primă înregistrare, Libby și Marcel au capturat sunet în peste 25 de țări, majoritatea în Asia, Europa și America de Nord, petrecând luni întregi în fiecare națiune.

Ei au dezvoltat o configurație de înregistrare mai sofisticată pentru a cuprinde tehnici stereo, ambisonice și binaurale - dar suficient de compactă pentru a se potrivi stilului lor de viață călător.

Acest lucru a însemnat investiția în microfoane și aparate de înregistrare de înaltă calitate pentru a-și îndeplini pasiunea continuă de a împărtăși peisaje sonore autentice din fiecare locație.

"Noi documentăm lumea prin sunete", spune Libby. "Încercăm, de asemenea, să fim o sursă de inspirație pentru ca alții să privească sunetele într-un mod diferit."

Poate fi o pasiune costisitoare. De obicei, echipamentele de înregistrare de înaltă fidelitate se întind pe mii de dolari pentru microfoane individuale și înregistratoare audio. De exemplu, unul dintre kiturile lor de înregistrare stereo care înglobează microfoane de fabricație germană costă în jur de 8.000 de dolari.

Dar pentru Libby și Marcel nu este vorba doar de echipament. Scopul lor este de a experimenta cu adevărat un loc prin intermediul sunetului.

De exemplu, și-au luat două zile pentru a vizita plaja de nisip negru din Islanda, Solheimasandur, devenită binecunoscută în prezent. Au făcut o drumeție de două ore până acolo și înapoi, cărându-și echipamentul, petrecând până la 10 ore în fiecare zi înregistrând în vânt și grindină.

O amintire preferată a fost înregistrarea în jurul epavei emblematice a unui avion Douglas al US Navy care a aterizat forțat pe plajă în 1973.

"A fost pur și simplu uimitor, cum sună, cum crapă metalul în bătaia vântului", spune Marcel.

La două sute de metri de avionul abandonat, valurile se prăbușeau pe plaja de nisip negru.

"Teroarea apei. Este ceva ce trebuie să trăiești", adaugă Marcel. "Dacă te duci acolo doar să faci o fotografie și apoi pleci, pierzi atât de multe lucruri".

Sunete gratuite pentru utilizare

Libby și Marcel împărtășesc aceste experiențe prin intermediul Instagram(@freetousesounds) și al canalului lor de YouTube(Free To Use Sounds - Călătorind pentru sunete). Prin postările lor, ei oferă nu doar pasiunea și experiențele lor de înregistrare a sunetelor, ci și detalii despre echipamentele și tehnicile pe care le folosesc.

Libby filmează și editează videoclipurile lor de pe YouTube și gestionează site-ul lor(www.freetousesounds.com). Marcel realizează cea mai mare parte a înregistrărilor de sunet și a editării, precum și postările din social media.

Prin intermediul site-ului lor web, oferă 500 de biblioteci de sunet fără drepturi de autor. Dintre acestea, 145 pot fi descărcate gratuit.

O pasiune devine o afacere

Marcel spune că momentul lor "a-ha" a venit când stătea în fața unui computer în 2017.

Libby adăugase un buton de donație pe site-ul lor, iar un creator de post-producție de la Hollywood donase câțiva dolari.

"Am zis: "Oh! Tocmai am făcut trei dolari!"", își amintește Marcel despre prima lor donație.

Atunci și-a dat seama că și alții împărtășeau pasiunea pentru sunet - și erau dispuși să plătească pentru el.

"Am vrut să fim o sursă care să fie accesibilă pentru toate tipurile de oameni pentru a descărca sunete", spune Libby.

De la acest început, Libby și Marcel au dezvoltat o suită de biblioteci de sunete premium care pot fi achiziționate, precum și sunete care pot fi descărcate gratuit.

Și sunt în continuare încântați să călătorească în locuri noi și să înregistreze sunete noi.

"Nu se simte ca o muncă, pentru că pur și simplu ne place ceea ce facem", spune Marcel.

"Știu că și peste cinci ani vom continua să călătorim, să înregistrăm sunete", adaugă Libby.

Provocările unei vieți nomade

În ceea ce privește dezavantajele stilului de viață nomadic? Libby și Marcel nu au o bază de pornire și călătoresc în mod constant. Au luptat în vremuri grele, aproape rămânând fără bani.

"Când ai o bază de pornire, ai mai mult o rutină concretă", spune Libby. "Pentru noi este mereu în schimbare, așa că uneori asta necesită mai mult efort, mai mulți bani".

"Și avem atât de multe sunete în spate", adaugă Marcel, referindu-se la înregistrările lor inedite. "Este mai interesant să înregistrezi, să fii în prezent decât să stai cu căștile în studio."

Dar cuplul preferă să lucreze pe cont propriu, fără asistență externă.

"Nu avem pe nimeni altcineva în afară de noi, suntem doar noi doi", spune Libby. "Poate că sunt probleme de încredere, dar pentru noi, știm ce putem face".

Unde urmează

Libby și Marcel au părăsit recent Coreea de Sud pentru a-și continua călătoriile în Malaezia. Următorul lor plan măreț este să călătorească pe autostrada Panamericană din Alaska până la Ushuaia, spre vârful sudic al Americii de Sud.

"Cred că a merge în Antarctica pentru a înregistra sunete ar fi un vis. 'Whoosh, un ghețar se desprinde'", spune zâmbind Marcel.

Dar fie că este vorba de o călătorie transcontinentală pe șosea, fie de pustietățile înghețate ale celui mai sudic continent al Pământului, pasiunea lui Libby și Marcel unul pentru celălalt și pentru sunetele pe care le înregistrează îi va însoți mereu.

Și, după cum spune Marcel, "Ne ia 45 de minute să ne împachetăm lucrurile și să fim la următorul aeroport".

