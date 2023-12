S-au întâlnit într-un autobuz Greyhound în ziua de Crăciun. Au fost căsătoriți timp de 60 de ani.

Era în seara zilei de Crăciun din 1962. Ruth călătorea cu autobuzul Greyhound de la casa părinților ei din Olympia, Washington, la casa ei din Seattle, Washington.

Petrecuse o zi distractivă și festivă cu familia ei. Dar Ruth lucra pe 26 decembrie și trebuia să se întoarcă la timp. Avea 18 ani, era primul ei loc de muncă și nu voia să riște să întârzie.

"Așa că am luat autobuzul Greyhound, m-am urcat și m-am așezat pe primul loc disponibil, care era lângă acest tânăr chipeș", povestește Ruth astăzi la CNN Travel.

"M-am culcat imediat și m-am trezit cu capul pe umărul lui".

Cu ochii încă ușor obosiți, Ruth a roșit când și-a dat seama ce s-a întâmplat. Și-a cerut scuze față de străinul de lângă ea, și-a îndreptat bluza și a încercat să-și recapete calmul.

"Doamne, îmi pare rău", a spus ea.

Dar bărbatul i-a respins scuzele, a zâmbit și s-a prezentat.

Acesta era Andy Weller, în vârstă de 21 de ani. Se afla în autobuz de la Astoria, Oregon, și se îndrepta spre baza militară de la Fort Lewis, Washington, unde era staționat.

Andy o remarcase pe Ruth de îndată ce aceasta urcase în autobuz.

"M-am uitat la ea pentru că i-am văzut părul frumos și roșcat", povestește el astăzi pentru CNN Travel.

Și o observase când aceasta a adormit pe umărul lui. Andy nu a știut ce să facă în privința asta. Ar trebui să o trezească? Ar fi fost nepoliticos? Dacă ar fi ratat oprirea?

Când Greyhound-ul ajunse la Nisqually Hill pe Interstate 5, nu prea departe de Fort Lewis, Andy o împinse ușor pe Ruth.

"Mi-a luat mult timp până să-mi fac curaj, pentru că eram timid", își amintește el. "În cele din urmă am avut suficient curaj să spun, cel puțin, "Bună"."

În următoarele 20 de minute, în timp ce autobuzul călătorea pe autostrăzile mărginite de copaci din Washington, Andy și Ruth au făcut conversație.

"Am început să vorbim unul cu celălalt", spune Ruth. "A fost destul de frivol. Știți, 'Cum te cheamă? Și ce mai faci? Și unde te duci?". Și am descoperit pur și simplu că amândouă ne îndreptam spre locurile noastre de muncă".

Nu a fost suficient timp pentru a merge mult mai departe de aceste prezentări. Dar atât Ruth, cât și Andy s-au bucurat de conversație și de compania celuilalt.

Apoi, autobuzul a oprit la Fort Lewis.

"Acesta sunt eu", a spus Andy. Și-a luat geanta și se pregătea să coboare, dar apoi s-a oprit.

"Să facem schimb de adrese?", a sugerat el. Ruth a fost de acord cu ușurință.

"Așa că, în timp ce autobuzul oprea la Fort Lewis, i-am dat adresa mea", își amintește ea astăzi. "Șoferul autobuzului a fost un pic supărat. Mi-a spus: "Am un program de respectat"."

Cei doi străini s-au despărțit, amândoi sperând că nu va fi ultima dată când se întâlnesc.

Scrisori și incertitudini

Andy era un romantic. Când i-a scris lui Ruth pentru prima dată, se întreba deja dacă ea ar putea fi "aleasa".

Dar apoi a aflat, prin răspunsul lui Ruth, că aceasta era logodită cu altcineva - un bărbat pe care îl cunoștea încă din copilărie.

"El era în Forțele Aeriene. Nu-l mai văzusem și nu mai fusesem în preajma lui de aproape un an", explică Ruth.

Când Ruth l-a întâlnit pe Andy, avea încă intenția de a se căsători cu iubitul ei din copilărie. Dar nici nu a avut scrupule să-i dea lui Andy adresa ei. La urma urmei, nu fusese nimic deosebit de romantic în interacțiunile lor din autobuz.

"El îmi ceruse adresa și m-am gândit că nu era nimic rău să scriu și să mă întorc la cineva", spune Ruth.

Dar Andy era mai puțin sigur de situație.

"Nu știam unde mă încadram", spune Andy astăzi. "Am dat-o la o parte".

Dar apoi, din senin, logodnicul lui Ruth a pus capăt logodnei.

"S-a despărțit de mine - ceea ce s-a dovedit a fi un lucru foarte bun", spune ea.

Fostul ei logodnic, s-a dovedit a fi cunoscut pe altcineva.

Ruth a fost mai mult șocată decât supărată. Își amintește că a intrat în sufrageria apartamentului ei din Seattle și a împărtășit vestea cu colega ei de cameră. Răspunsul prietenei sale a fost pragmatic.

"A spus: "Nu vei sta aici în apartament și nu vei face nimic, nu vei fi morocănoasă și mohorâtă"", își amintește Ruth.

Colega de cameră i-a sugerat lui Ruth că ar putea ieși cu unii dintre bărbații pe care îi cunoșteau în Seattle. Apoi, prietena lui Ruth și-a amintit de bărbatul din autobuz - Ruth ar trebui să-i scrie lui Andy și să-i spună că este singură, a insistat colega de cameră a lui Ruth.

"Ea a spus: "Dacă nu iei un stilou și nu-i scrii acestui tip de la care ai primit scrisoarea, o să-i pun pe ceilalți să vină și să te scoată în oraș în fiecare seară."" își amintește Ruth.

"Ei bine, eu nu eram o persoană care să iasă în oraș. În fiecare seară, asta nu mi se potrivea. Așa că am scris scrisoarea".

"Așa a făcut", spune Andy. "Și așa ne-am întâlnit".

"Am corespondat o vreme", spune Ruth. "Întotdeauna așteptam cu nerăbdare scrisorile."

În scrisorile trimise de la unul la altul, Ruth și Andy s-au apropiat tot mai mult.

"Ne-am împărtășit lucrurile pe care ne plăcea să le facem și ne-am împărtășit obiectivele pe care încercam să le atingem", spune Ruth.

După câteva săptămâni de corespondență, Ruth i-a spus lui Andy că se gândea să se mute înapoi în Olympia, Washington, unde locuiau părinții ei.

Andy i-a sugerat că ar putea să o ajute pe Ruth să se mute - ar fi o ocazie de a o revedea și de a vedea dacă legătura lor epistolară se transpune în viața reală.

"M-am dus acolo", spune Andy. "Am bătut la ușă, ea mi-a deschis. Restul este istorie".

Chimia dintre ei a fost evidentă imediat. Aproape imediat, Andy a întrebat-o pe Ruth ce avea de gând să facă pe 22 august.

"De unde să știu eu?", a spus Ruth. "De ce?"

"Ei bine, m-am gândit că ne-am putea căsători în acea zi", a spus Andy.

"În niciun caz", a spus Ruth, râzând.

Dar pe măsură ce se urcau împreună într-un alt autobuz Greyhound - de data aceasta călătorind din Seattle spre Olympia - Ruth era din ce în ce mai sigură că voia ca Andy să facă parte din viața ei.

Această certitudine a fost confirmată doar atunci când "aproape la jumătatea drumului dintre Seattle și Olympia, Andy a început să-mi cânte", spune Ruth.

"Mi-a cântat aproape tot drumul de întoarcere și mi-a cântat o serenadă".

De atunci încolo, Andy venea să o viziteze pe Ruth în Olympia ori de câte ori putea. Și ori de câte ori erau despărțiți, Andy și Ruth au continuat corespondența epistolară.

"Ne vedeam în fiecare weekend, așa că mare parte din scrisorile noastre constau în ce făceam în timpul săptămânii și cum ne era dor unul de celălalt", își amintește Ruth.

În weekenduri, Andy împrumuta mașina unui amic din armată, o lua pe Ruth și se îndreptau spre Squaxin Park, pe malul orașului.

"Ne țineam de mână, ne plimbam împreună și vorbeam împreună", spune Andy.

"Pur și simplu am ajuns să-l cunosc", spune Ruth. "Și mi-a plăcut ceea ce am văzut".

O propunere neortodoxă

Pe 4 iulie 1963, Ruth și Andy își petreceau vacanța împreună, când Ruth i-a înmânat brusc lui Andy un plic alb și gros.

Era o invitație la nuntă. Andy s-a uitat la Ruth șocat.

"Mă întrebam dacă se căsătorește cu celălalt tip", spune el, referindu-se la fostul logodnic al lui Ruth.

"Am început să o citesc. Și, bineînțeles, am fost cam tulburat pe moment - până când am ajuns la partea în care scria că se căsătorește cu mine."

Ruth a avut ideea când era singură într-o zi, în timpul săptămânii, gândindu-se la Andy și la ideea unui viitor cu el. El menționase din nou căsătoria de câteva ori.

"Am ajuns să mă gândesc: "Chiar îl iubesc pe acest bărbat. Așa că m-am dus la tipografie și am comandat invitații de nuntă", își amintește Ruth.

Ruth nu avea nicio idee despre locul de desfășurare a nunții sau chiar niciunul dintre detalii. Dar știa când va avea loc. Nu era nicio îndoială - 22 august, data pe care Andy o sugerase la a doua lor întâlnire.

Când i-a înmânat invitația, Andy a fost copleșit, apoi încântat. A îmbrățișat-o strâns pe Ruth.

Și câteva luni mai târziu, pe 22 august 1963, Andy și Ruth s-au căsătorit în Olympia, Washington, la biserica pe care Ruth o frecventa în copilărie. Ruth a luat numele lui Andy, devenind Ruth Weller.

Cuplul a extins invitația de nuntă la toți cei care frecventau biserica locală. Se așteptau la aproximativ 100 de invitați, dar în cele din urmă numărul acestora a fost mai apropiat de 200 - toți oamenii care o văzuseră pe Ruth crescând au vrut să fie acolo pentru a ține un toast pentru ea și Andy.

Datorită numărului tot mai mare de invitați, în ziua nunții, Ruth și-a dat seama că nu aveau suficient tort de nuntă pentru toți participanții. A trebuit să se grăbească să găsească mai mult.

"Aveam tot felul de torturi de diferite feluri", își amintește Ruth... A funcționat și a fost o sărbătoare specială.

Crescând împreună

Ruth și Andy erau entuziasmați să înceapă viața de căsătorie împreună. Dar amândoi erau foarte tineri, iar primii lor ani împreună au fost o curbă de învățare.

"Niciunul dintre noi nu se întâlnise cu adevărat cu prea multe persoane - așa cum am spus, eram logodită cu un alt tânăr, dar nu mă întâlnisem cu mulți alți tineri", spune Ruth. "Așa că, practic, am crescut împreună în acea perioadă".

Cuplul era, de asemenea, amândoi ocupați cu slujbele lor. Ruth a lucrat pentru statul Washington, Andy a părăsit armata și a început să lucreze tot pentru statul Washington, la departamentul de licențe.

Cuplul și-a dat seama că au, după cum spune Ruth, "personalități foarte diferite". Dar aveau un mod similar de a privi lumea și s-au simțit ca o echipă încă de la început. A fost "magic", spune Ruth.

În acel prim Crăciun, la aniversarea întâlnirii lor, cuplul a sărbătorit mergând împreună la magazinul de 88 de cenți, pentru a-și face cumpărăturile de Crăciun.

"Tocmai ne căsătorisem și lucrurile erau strânse", spune Andy.

Au chicotit în timp ce se plimbau prin magazin, cumpărând mici cadouri pentru cei dragi. Era prima dată când dădeau cadouri în cuplu și s-au simțit speciali.

Apoi, s-au întâlnit cu familia lor.

"Întotdeauna am avut o familie unită și pur și simplu ne-am distrat mult și am avut multă părtășie unii cu alții", spune Ruth. "Părinții mei l-au iubit pe Andy".

În timp, Ruth și Andy au avut trei copii. S-au mutat din Olympia, Washington, în Yakima, Washington.

Le-a plăcut să fie părinți.

"Andy este o persoană minunată. Este atent. Întotdeauna a fost alături de noi, familia lui, în toate privințele", spune Ruth.

"A fost mereu alături de copii, i-a îndrumat, i-a dirijat", spune Andy.

"Dar a fost întotdeauna ușor? Nu", spune Ruth.

Fiica lui Ruth și a lui Andy, Joanne, s-a născut cu sindromul Maffuci, o afecțiune osoasă rară, și a avut nevoie de multă îngrijire suplimentară când era mică.

"A crescut și a devenit o tânără foarte strălucitoare. A fost dispecer la 911 timp de mai mulți ani. Ne-a dăruit un nepot minunat", spune Ruth.

Joanne a murit din păcate în urmă cu câțiva ani.

"Am trecut prin astfel de lucruri - pe care mulți alți oameni nu trebuie să le înfrunte și nu trebuie să își dea seama cum să le depășească", spune Ruth. "Este adevărat că eu cred că ne-a făcut mai puternici unul în celălalt".

De-a lungul deceniilor petrecute împreună, Ruth și Andy s-au sprijinit reciproc în momentele grele și s-au încurajat reciproc în cele bune.

Cheia, spune Ruth, este "atunci când îl găsești pe cel potrivit, ține-te bine".

"Da, trebuie să treci prin momente grele", spune ea. "Dar nu uitați că treceți și prin momente bune. Iar acelea sunt cele de care te agăți și pe care le ții aproape de tine. Și îți amintești. Acestea sunt lucrurile care te fac să mergi mai departe."

Sentimentul de recunoștință

De-a lungul deceniilor, Ruth și Andy au început să asocieze povestea lor de dragoste cu un cântec anume, "I Say a Little Prayer", înregistrat pentru prima dată de Dionne Warwick în 1967 și lansat ulterior de Aretha Franklin în anul următor.

Andy îi cânta adesea versurile lui Ruth. Cântecul rezonează și astăzi cu amândoi, întrucât ei mulțumesc în mod regulat pentru prezența celuilalt în viața lor.

"Este puțin neobișnuit să întâlnești pe cineva într-un autobuz Greyhound pe care nu l-ai mai întâlnit înainte și să stabilești o legătură", spune Ruth. "De fapt, este chiar un miracol că s-ar întâmpla așa ceva - doi necunoscuți se întâlnesc și ajung să fie căsătoriți unul cu celălalt. Și să fie căsătoriți atât de mult timp cât am fost noi".

În luna august a anului trecut, Ruth, care are acum 79 de ani, și Andy, care are 82 de ani, au sărbătorit cea de-a 60-a aniversare a căsătoriei lor.

Aniversarea nunții lor este o zi importantă pentru amândoi - dar la fel este și ziua de Crăciun.

"În fiecare zi de Crăciun ne aducem aminte", spune Ruth. "Ne uităm peste masă și știm ce gândește celălalt".

În acest Crăciun, cuplul va sărbători această zi cu cei dragi alături de ei. Ruth și Andy rămân apropiați de familia lor, care numără acum patru nepoți și 10 strănepoți.

"Îmi place să fiu în viață și să-i văd pe toți nepoții noștri crescând și familiile lor, precum și strănepoții lor", spune Andy.

"Este absolut minunat", spune Ruth. "Îmbrățișările lor sunt atât de importante pentru noi, mai ales la această vârstă.

"Așteptăm cu nerăbdare să fim împreună în acest Crăciun, la 61 de ani de când ne-am cunoscut", continuă ea. "Sunt sigură că ne vom aminti, vom râde, vom glumi și vom fi tachinați în legătură cu întâlnirea noastră întâmplătoare de acum 61 de ani, în ziua de Crăciun din 1962".

Sursa: edition.cnn.com