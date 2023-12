Ryan Gosling ne servește mai mult Ken, exact la timp pentru Crăciun

Ryan Gosling și Mark Ronson, producătorul filmului "Barbie: The Album", au refăcut melodia de succes a filmului "I'm Just Ken" pentru "Ken The EP", care include trei versiuni noi ale cântecului: o versiune de sărbători, intitulată "Merry Kristmas Barbie", o versiune acustică, intitulată, firește, "In My Feelings Acoustic", și o interpretare dance a cântecului, "Purple Disco Machine Cover". (De ce nu "Pink Disco?")

Cei doi au prezentat noua muzică pe 18 decembrie, purtând pălării de Moș Crăciun într-un studio împreună.

Videoclipul melodiei detaliază motivul pentru care Ronson a simțit că este necesar să facă mai multe melodii "Ken", cu Gosling intrând din nou în personajul său Ken pentru a cânta într-un studio decorat de sărbători.

"Barbie" a primit 10 nominalizări la premiile Globul de Aur 2024, printre care și nominalizarea lui Gosling pentru cel mai bun actor în rol secundar.

"I'm Just Ken" a fost nominalizată la categoria cel mai bun cântec original pentru un film. Înregistrarea originală i-a adus deja lui Gosling primul său hit Billboard Hot 100.

Ronson a produs piesa alături de co-scriitorul Andrew Wyatt, cu participarea chitaristului Slash de la Guns N' Roses.

