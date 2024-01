Ringo Starr își amână spectacolele din cauza Covid-19

Potrivit unui reprezentant, Starr se simte deja mai bine și intenționează să își reia turneul pe 11 octombrie, la Seattle.

"Ringo speră să reia cât mai curând posibil și se recuperează acasă. Ca întotdeauna, el și All Starr trimit pace și dragoste fanilor lor și speră să îi revadă în curând pe drumuri", se arată într-un comunicat.

În weekend, s-a anunțat că Starr și trupa sa All Starr au fost nevoiți să anuleze spectacolele de la Four Winds Casino din New Buffalo Michigan și de la Mystic Lake Casino din Prior Lake, MN, din cauza bolii.

Fostul Beatle trebuia să cânte în Michigan sâmbătă seara, dar localul a postat un anunț că spectacolul a fost anulat cu doar câteva ore înainte de a începe.

"Ringo și trupa sa All Starr Band (care îi include pe Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham și Gregg Bissonette) sunt foarte dezamăgiți să anunțe că nu vor putea susține spectacolul de la Four Winds Casino din New Buffalo, MI", a scris cazinoul într-o declarație pe Facebook.

Declarația a adăugat că Starr "spera să poată continua, de unde și decizia târzie, dar i-a afectat vocea, așa că spectacolul din această seară, programat să înceapă în câteva ore, este anulat".

Inițial, localul a spus că Starr nu avea Covidiu.

Spectatorii au fost sfătuiți să își păstreze biletele pentru actualizări privind o nouă dată a spectacolului sau să ceară o rambursare la punctul de cumpărare.

Starr și trupa sa se află în prezent într-un turneu nord-american cu mai multe opriri, iar cel mai recent concert a avut loc vineri.

Celelalte date afectate ale turneului includ spectacole programate pentru orașe din Canada.

Sursa: edition.cnn.com