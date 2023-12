Programul "Săptămâna rechinilor" îl va avea ca gazdă pe Dwayne Johnson

Dwayne "The Rock" Johnson va fi gazda din acest an și are onoarea de a fi primul Maestru de Ceremonii din istorie.

"Our Seven Bucks Productions s-a asociat cu Discovery pentru a vă oferi o Săptămână a Rechinilor foarte specială (și dură). Am filmat exclusiv în statul meu natal, Hawaii, acești prădători frumoși, Aumakua (zei), sunt profund venerați și respectați în cultura noastră polineziană", a scris Johnson pe Instagram.

Tracy Morgan își va face, de asemenea, apariția, împreună cu distribuția din "Jackass".

Discovery, care, la fel ca și CNN, face parte din Warner Bros. Discovery, va debuta, de asemenea, cu o serie de noi emisiuni speciale care vor fi disponibile pe Discovery Channel și pe Discovery+.

Iată doar câteva dintre cele 34 de episoade pe care le va cuprinde cea de-a 34-a ediție a "Săptămânii rechinilor", începând cu 24 iulie.

15 iulie, "Dawn of the Monster Mako" (Zorii monstrului Mako)

Un rechin mako uriaș de 14 picioare este reperat în apele din largul insulelor Azore. Cinematograful subacvatic Joe Romeiro încearcă să-l surprindă pe film.

23 iulie, "Intersecție cu un mare alb"

Urmăriți reapariția marilor rechini albi în largul plajelor din Cape Cod.

24 iulie, "Întoarcerea în iadul pietrelor funerare"

Rechinii tigru din Insula Norfolk se confruntă cu marii albi migratori pentru cadavre de vaci.

24 iulie, "Jackass Shark Week 2.0"

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark și Zach Holmes se întorc pentru al doilea an pentru a ajuta un prieten să-și depășească frica de rechini.

25 iulie, "Rechini mai ciudați"

Mark Rober și Noah Schnapp din "Stranger Things" caută cei mai ciudați rechini din ocean.

25 iulie, "Air Jaws: Top Guns"

Sunt folosite camere de înaltă tehnologie în speranța de a captura cel mai mare rechin alb care se sparge în apă văzut vreodată.

25 iulie, "Mega Predatorii din Oz"

În sudul Australiei, un pescar va contribui la demonstrarea faptului că marele alb este mega prădătorul suprem.

26 iulie, "Extinse sau vii Fălci din Alaska"

Biologul internațional Forrest Galante călătorește prin lume în căutarea unor animale sălbatice rare.

26 iulie, "Impractical Jokers Shark Week Spectacular"

Băieții încearcă să risipească mitul că rechinii sunt bestii mâncătoare de oameni prin provocări extreme.

26 iulie, "Porci contra rechini"

Porcii înotători din Bahamas devin hrana preferată a rechinului tigru local.

27 iulie, "Insula rechinilor ambulanți"

Conservatorul și biologul Forrest Galante călătorește în Papua Noua Guinee pentru a dovedi că rechinii evoluează pentru a merge pe uscat.

27 iulie, "Marea revenire a rechinilor albi"

O investigație despre motivul pentru care o întreagă populație de mari rechini albi a dispărut peste noapte în Africa de Sud în 2017.

28 iulie, "Tracy Morgan Presents: Rechinii! cu Tracy Morgan"

Tracy Morgan și experți în rechini vorbesc despre cei mai nebuni și mai feroce rechini din ocean. F

28 iulie, "Monster Mako sub platformă"

Un grup misterios de rechini mako din Golful Mexic sunt diferiți de ceilalți mako.

29 iulie, "Ciocnirea ucigașilor: Marele alb vs Mako"

Marii albi și makos - sunt urmăriți în timpul migrației lor anuale în largul coastelor Noii Zeelande.

29 iulie, "Femei rechin: Văzute de marii albi"

O echipă formată numai din femei va face scufundări în cușcă, scufundări libere, va folosi drone și momeli pentru a urmări rechinii albi dispăruți.

30 iulie, "Monștrii de la Cape"

Dr. Craig O'Connell și Mark Rackley vizitează Cape Cod pentru a testa mijloacele de descurajare a rechinilor.

