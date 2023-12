Povestea din spatele relației de iubire de durată a Japoniei cu Hawaii

Mâncarea, hainele și chiar festivalurile din întreaga Japonie demonstrează că dragostea oamenilor pentru insule este mult mai mult decât plajele.

Potrivit unui raport privind tendințele de călătorie din 2022 al agenției de turism interne japoneze HIS, Hawaii a avut cele mai multe rezervări de călătorii în străinătate pentru vacanța de vară, reprezentând 20% din persoanele care au rezervat călătorii de vară în străinătate prin intermediul agenției.

Cele mai mari două companii aeriene japoneze, ANA și JAL, și-au reluat zborurile zilnice către Hawaii în iulie și, respectiv, iunie, pentru prima dată de la pandemie.

"ANA și JAL știu că Hawaii este primul loc în care se întorc turiștii japonezi atunci când călătoresc în străinătate. Este un loc în care pot merge liber fără viză", a declarat Kotaro Toriumi, un analist japonez specializat în aviație și călătorii. "Aceste companii aeriene își consolidează cel mai mult campaniile din Hawaii... tot ceea ce fac este să facă reclamă pentru excursii în Hawaii".

Povestea de dragoste a Japoniei cu Hawaii poate fi poate rezumată printr-un singur cuvânt: iyashi. Acesta înseamnă "vindecare" sau "confort" în engleză, dar adesea înglobează sentimentul de libertate și relaxare pe care mulți japonezi îl asociază cu insulele.

Creștere în popularitate, creștere în prețuri

Deși dragostea călătorilor japonezi pentru Hawaii datează de zeci de ani, va dura ceva timp până când numărul călătoriilor va reveni la înălțimile de dinainte de Covidiu-19.

Înainte de pandemie, călătorii japonezi reprezentau cel mai mare număr de turiști străini în Hawaii. Pe baza datelor Agenției de Turism din Hawaii, turiștii japonezi au cheltuit, de asemenea, cea mai mare sumă de bani per vizitator.

Numărul călătorilor din Japonia a scăzut cu 95,2% pentru prima jumătate a anului 2022, cu doar 34.925 de vizitatori, comparativ cu cei 734.235 din 2019. Turiștii japonezi au cheltuit 86,7 milioane de dolari în prima jumătate a anului 2022, în scădere cu 91,6% față de 1,03 miliarde de dolari în 2019, doar în Hawaii.

Și mai există un alt factor în joc, și anume declinul yenului. A devenit mult mai scump pentru japonezi să călătorească în SUA din cauza declinului yenului în raport cu dolarul. Majoritatea rezervărilor actuale de zboruri pentru Hawaii sunt pentru clasele superioare de cabină, cum ar fi business și premium economy.

"Oamenii care vor să meargă acum sunt în mare parte oameni bogați sau cu salarii mari, pentru că este normal pentru ei. Cred că nu este posibil ca tinerii să meargă întâmplător în Hawaii în acest moment." a adăugat Toriumi.

Experiența Hawaii fără a părăsi Japonia

Pentru cei care nu pot merge în Hawaii, Japonia oferă opțiuni locale.

Festivalurile cu tematică hawaiiană - cu dansatori de hula, cântăreți la ukulele și camioane cu mâncare hawaiiană - sunt extrem de populare.

Aceste festivaluri au loc în orașe metropolitane precum Tokyo, Yokohama și Osaka, precum și în zone rurale, cum ar fi Ikaho Onsen, un oraș cu izvoare termale din prefectura Gunma.

"(În Japonia) oamenii se grăbesc prea mult, fie că este vorba de a merge la universitate sau (de a se îngrijora de) alte lucruri, cum ar fi războiul sau politica, dar în cultura hawaiană există această cultură a menținerii insulei proprii", spune David Smith, CEO al Leiland Grow, o companie cu sediul în Japonia care produce concerte și evenimente cu tematică hawaiană.

"M-am gândit că (aceste festivaluri) vor duce la aducerea acestui tip de cultură hawaiană în Japonia și îi vor face pe oameni să cunoască bunătatea Hawaiiului."

Dincolo de festivalurile recurente, există restaurante hawaiiene în toată Japonia.

Punalu'u, un restaurant familial cu tematică hawaiană din Yachiyo, Chiba, este împodobit cu o varietate de suveniruri atât în sens larg americane, cât și specifice hawaiane. Există o motocicletă Harley Davidson ca piesă centrală lângă perete și o placă de surf deasupra ei cu numele magazinului.

Proprietarul și bucătarul-șef, Yuji Nonaka, în vârstă de 57 de ani, a renunțat la slujba sa de salariat și a deschis restaurantul în urmă cu 14 ani împreună cu soția sa, Kiyomi Nonaka, în vârstă de 50 de ani.

Kiyomi și-a descoperit dragostea pentru Hawaii - în special pentru dansul hula - în timpul unei călătorii de lucru, pe când avea 18 ani.

"Hula m-a ajutat să trec prin atât de multe lucruri în viață, fie că era vorba de relațiile mele cu ceilalți sau dacă ceva nu mergea bine la serviciu. Când fac hula, mă simt ca și cum aș fi într-o dimensiune superioară. Am vrut să împărtășesc acest sentiment cu alții, așa că mi-am deschis propria școală de hula aici, în urmă cu 18 ani", a spus ea.

Rădăcinile unei relații

Yujin Yaguchi, profesor la Școala de Studii Interdisciplinare a Universității din Tokyo, se concentrează pe Hawaii și pe relațiile culturale dintre SUA și Japonia.

Yaguchi remarcă faptul că, la începutul secolului al XIX-lea, un număr mare de japonezi au emigrat în Hawaii, ceea ce a făcut din această țară un loc familiar și ușor de vizitat pentru turiștii japonezi.

Mulți dintre ei aveau rude pe care le vizitau, iar acest lucru a ajutat și la eliminarea barierei lingvistice.

Datele din American Community Survey realizat de Biroul de recensământ al SUA au indicat într-un studiu pentru 2016-2020 că 22,3% dintre locuitorii din Hawaii s-au identificat ca fiind japonezi sau parțial japonezi.

"Astăzi, cred că oamenii (din Hawaii) vorbesc japoneza în scopuri de afaceri. Este foarte ușor să ai acces la persoane care sunt capabile să înțeleagă, dacă nu să vorbească, japoneza, iar anunțurile și semnalizarea și totul este în japoneză", explică Yaguchi.

Timp de aproape 20 de ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, călătoriile de agrement în străinătate au fost interzise în Japonia, cu excepții ocazionale pentru programe de studiu în străinătate sau călătorii de afaceri.

"Călătoriile de agrement nu au fost permise timp de aproape două decenii după încheierea războiului. Războiul s-a încheiat în 1945, iar călătoriile în străinătate au fost puternic restricționate până în 1964, dar odată ce interdicția de călătorie a fost ridicată, Hawaii a fost unul dintre cele mai populare locuri pe care japonezii le vizitau", mai adaugă Yaguchi.

Chiar dacă nu puteau merge, ei visau la Hawaii.

Spa Resort Hawaiians este un parc tematic cu izvoare termale situat în zona Joban din prefectura Fukushima și a fost întruchiparea unui Hawaii simulat în următorii ani după interdicție.

Pe măsură ce industria cărbunelui s-a deteriorat în anii 1960, compania minieră locală a trecut la turism pentru a ajuta la salvarea locurilor de muncă și la resuscitarea economiei locale, creând prima unitate de resort din Japonia, cu o piscină încălzită, palmieri și chiar animatori din Hawaii.

Creșterea valorii yenului, împreună cu economia japoneză în anii 1980, le-a oferit japonezilor posibilitatea de a-și permite să viziteze Hawaii până în anii 1990, la apogeul economiei cu bule.

"Hawaii a devenit un fel de paradis al plajelor și, de asemenea, un paradis al cumpărăturilor pentru japonezi în anii 1990", a spus Yaguchi. "Apoi, există acest tip de reformulare sau reconceptualizare a Hawaii ca fiind nu atât de mult un paradis al cumpărăturilor (ci mai mult) un fel de loc pentru iyashi".

Pace pe tavă

Un prânz în farfurie este un produs al fondului multicultural din Hawaii. De obicei, este vorba de două linguri de orez alb, o garnitură de salată de macaroane cu o porție generoasă de maioneză și o proteină la alegere, de obicei stropită cu un sos gros și savuros.

"Când am fost în Hawaii și am văzut prânzurile cu farfurii, mi s-a părut fascinant. Era o fuziune între (culturile) americană, japoneză și pur și simplu asiatică. Mi s-a părut foarte interesant și astfel am devenit dependentă de prânzurile cu farfurii. Mi-am dat seama că nu existau multe restaurante de prânz cu farfurii în Japonia care să se apropie de ceea ce mâncam în Hawaii", a declarat Akihiro Misono, care și-a deschis anul trecut restaurantul Da Plate Lunch 808 în Sakura, prefectura Chiba.

Postul de radio KSSK-FM, cu sediul în Honolulu, este transmis din Hawaii în restaurant. Clienții poartă adesea "tricouri aloha", care în SUA se numesc cămăși hawaiiene.

Eggs 'n Things, un lanț de cafenele și restaurante pentru micul dejun cu sediul în Hawaii, are locații în străinătate doar în Japonia. Prima a fost deschisă în Harajuku în 2010.

Kota Matsuda, CEO al Eggs 'n Things Japan, a citat popularitatea brandului în rândul călătorilor japonezi care au vizitat Hawaii.

"Mai ales în aceste vremuri dificile ale Covidiei, pentru mulți oameni, barierele pentru a călători în străinătate sunt încă ridicate. Noi le oferim clienților noștri care doresc să călătorească în Hawaii, dar nu pot încă, experiența cea mai apropiată de cea de acolo. Oamenii vin aici nu doar pentru mâncarea în stil hawaian, ci și pentru "Hawaiian Vibe" unic", a declarat Matsuda.

Purtați-vă fandomul

Yosuke "Yo-chan" Seki, entuziast al tricourilor aloha și șofer, face surf în fiecare weekend și nu se plictisește niciodată să se întoarcă în Hawaii - el merge în fiecare an din 2011.

"De când am început să port tricouri aloha, le port mai ales în viața de zi cu zi", a declarat bărbatul de 47 de ani. "Sper ca oamenii să se uite la mine cum le port și să se gândească că vor să încerce și ei să le poarte. În acest moment, port o replică a unuia dintre modelele scumpe care pot costa până la aproximativ câteva milioane de euro. Cel pe care îl port eu costă în jur de 20.000-30.000 de yeni."

Asami Seki, în vârstă de 40 de ani, de asemenea un pasionat al cămășilor aloha, deține o afacere de accesorii numită 82 of aloha. În urmă cu un an, ea a început să creeze accesorii hipoalergenice pe care oamenii le pot purta în timp ce fac surf.

"Am fost doar o singură dată în Hawaii, dar în acest timp, chiar și atunci când nu am putut merge din cauza pandemiei, am ajuns treptat să iubesc Hawaii din ce în ce mai mult", a spus ea.

"Întotdeauna mi-am dorit să merg în Hawaii și l-am admirat dintotdeauna, chiar și înainte de prima mea vizită. După ce m-am întors din prima mea călătorie, am început să includ aspecte din Hawaii în stilul meu de viață."

Soțul ei, Yosuke, este de acord cu acest sentiment: "A devenit un fel de statut pentru mine."

"Când vreau să mă îmbrac elegant, port cămăși aloha. Mă simt ca și cum m-aș fi îmbrăcat elegant când le port și este foarte interesant să aleg o temă pentru o zi și să mă coordonez cu ceilalți în consecință", a adăugat Asami.

Cămășile sunt puternic influențate de arta și designul japonez.

Sun Surf, o marcă de cămăși aloha sub tutela Toyo Enterprise, cu o vechime de aproximativ 50 de ani în domeniu, se concentrează pe reproducerea cămășilor aloha din anii 1930 -1950. Directorul mărcii sale, Yoshihiro Nakano, în vârstă de 47 de ani, este un cercetător al cămășilor aloha care a început să colecționeze cămășile când era adolescent.

Potrivit lui Nakano, cămășile aloha au început odată cu imigranții japonezi din Hawaii.

"Ei se îmbrăcau în haine în stil japonez chiar și în Hawaii. În a doua jumătate a anilor 1800, au existat oameni care au imigrat în Japonia și, la scurt timp după aceea, au început să importe role de țesături, printre care și haine japoneze. Localnicii au văzut acest lucru și s-au gândit că ar fi interesant să facă cămăși cu ele, așa că au început să facă cămăși aloha cu modele japoneze", a spus Nakano.

Producția de masă a început după aceea. În loc să importe din Japonia role de țesături pentru haine japoneze, magazinele din Hawaii au importat o mare varietate de țesături imprimate doar pentru cămășile aloha.

Astăzi, aceste cămăși aloha sunt, de asemenea, considerate obiecte de colecție.

"Sunt mulți (clienți) care nu poartă niciodată (cămășile) și doar le colecționează sau le înrămează", a împărtășit Nakano.

Totul este în spiritul iyashi.

Sursa: edition.cnn.com