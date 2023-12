Paramore stârnește speculații după ce a șters site-ul și rețelele sociale

Populara trupă îi face pe oameni să se întrebe ce se întâmplă după ce site-ul lor a părut să fie șters de pe internet , iar conținutul a fost șters de pe contul lor verificat de Instagram .

Cântăreața Hayley Williams și-a șters și ea contul de Instagram, ceea ce i-a determinat pe urmăritori să se întrebe dacă trupa se desparte sau pur și simplu se pregătește pentru un nou proiect.

Potrivitunui articol recent din UpRoxx, membrii trupei "au fost de acord că există un nivel de incertitudine" în ceea ce privește viitorul lor.

"Singurul lucru care contează este că vom ajunge în continuare să fim comunitatea fiecăruia dintre noi", a declarat Williams, citat de publicație.

Paramore s-a format în 2004 și și-a lansat albumul de debut, "All We Know Is Falling", în 2005.

Printre cele mai cunoscute hituri ale lor se numără "Aint' It Fun", " Misery Business" și "Still In To You".

Congresmanul din Florida Maxwell Frost a stârnit reacții după ce s-a alăturat trupei pe scenă pentru o interpretare entuziastă a piesei "Misery Business" în timpul verii.

CNN a contactat reprezentanții trupei Paramore pentru comentarii.

Sursa: edition.cnn.com