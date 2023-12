Nuduri, mironosițe și swingeri. Hedonism II se adaptează la era pandemiei

Plimbându-ne de la casa de oraș pe care angajatorul soțului meu, Javier, i-a închiriat-o în paradisul de vacanță din Negril, înconjurat de palmieri de cocos, ne feream de ei pe plaja Seven Mile Beach din fața stațiunii, jucând un joc de bocce ball în pielea goală înainte de prânz sau intrând în apa turcoaz pentru a face baie în pielea goală.

Uneori, îi întâlneam urcând la bordul unui catamaran de snorkeling de pe plajă, fără nicio bucată de îmbrăcăminte la vedere.

Aplauzele pe care le auzeam uneori venind din partea oaspeților stațiunii când treceam pe plajă în timpul a ceea ce am aflat mai târziu că se numește "spălătoria de mașini" - imaginați-vă o versiune în care oamenii sunt atât mașinile, cât și spălătorii, doar că adăugați săpun - au avut efectul de a face ca viața mea să pară destul de inhibată prin comparație.

Și odată, când am petrecut noaptea la Hedonism II după ce am fost evacuați în clădirile sale mai sigure de către compania soțului meu în timpul unei sperieturi de uragan, eu, însărcinată și conștientă de mine însămi, am fost surprinsă de cât de "normală" părea toată lumea, în ciuda faptului că eram îmbrăcați ca niște școlărițe sexy și directori obraznici pentru tema nopții. ("Hedo baby?", m-a întrebat o școlăriță obraznică la coadă la bufet, făcând semn spre burtica mea de șapte luni, spargând gheața și făcându-mă să mă distrez).

Într-adevăr, Hedonism II - unde mantra este "Be Wicked for a Week" - nu este o stațiune obișnuită. Un magnet pentru nudiști, swingeri și căutători de soare în căutarea unei vacanțe relaxate, tropicale, unde judecata nu face parte din pachet, este una dintre cele mai vechi și mai populare stațiuni all-inclusive din Jamaica.

Așa că, atunci când am auzit că se redeschide la 1 iulie (stațiunea s-a închis la 21 martie, deoarece Jamaica și-a închis granițele pentru călătorii care intrau în țară) în mijlocul unei pandemii în care distanțarea socială a devenit norma, a trebuit să știu cum se va întâmpla asta.

Am plecat din Jamaica în 2016 și acum locuiesc în Florida, așa că nu puteam să mă plimb prin stațiune pentru a afla. Noile politici "Party Safely" ale hotelului sunt postate pe site-ul său și includ "măsuri preventive", cum ar fi "aplicarea distanțării sociale obligatorii în toate zonele comune", "luarea temperaturii cu ajutorul senzorilor cu infraroșu" și "igienizarea constantă".

Dar am vrut să știu mai mult.

Așa că am vorbit la telefon și prin e-mail cu proprietarul Hedonism II, Harry Lange, care a cumpărat proprietatea în 2013 și a fost la fața locului la hotelul din Negril, pentru a afla cum se redeschidea locul unde oamenii pot fi răi timp de o săptămână în aceste vremuri schimbate.

Protocoale noi la una dintre stațiunile originale all-inclusive din Jamaica

Multe dintre noile măsuri ale stațiunii sunt în conformitate cu noile protocoale hoteliere din întreaga lume, din perioada pandemiei.

"Le dăm tuturor sticle de dezinfectant pentru mâini marca Hedo și o mască în cameră atunci când sosesc", a declarat Lange, în vârstă de 68 de ani, un fost manager de fonduri mutuale care a crescut în Michigan și care a vizitat prima dată stațiunea ca oaspete cu opt ani înainte de a o cumpăra. De asemenea, stațiunea ia zilnic temperatura tuturor angajaților și a tuturor oaspeților la sosire, a spus el.

Linia de bufet a restaurantului principal, care era autoservită, a explicat el, are acum marcaje de distanțare socială pe podea pentru a ajuta la asigurarea unei distanțe sigure, iar personalul stațiunii servește mâncarea oaspeților în locul lor.

Majoritatea spațiilor publice ale proprietății sunt în aer liber, iar măștile sunt necesare doar în holul hotelului și în interiorul buticului stațiunii, a spus el, unde sunt puse în vânzare o varietate de jucării sexuale și costume.

Până în prezent, niciun oaspete de la Hedonism II nu a fost testat pozitiv în timp ce se afla pe proprietate și nici nu a fost nevoie de carantină pe loc, potrivit lui Lange.

"Toți cei cu care am vorbit au fost testați negativ acasă, iar unii au fost testați și la sosirea la aeroport. Eu personal am avut cinci teste negative. Toată lumea de aici este conștientă de sănătate", a declarat Lange.

Stațiunea a pus deoparte 20 de camere la marginea proprietății pentru carantină, a spus el, în cazul în care cineva se îmbolnăvește sau are simptome în timp ce se află în stațiune.

"Am avut inspectori guvernamentali care au venit de două ori în a doua jumătate a lunii iunie și au stabilit protocoalele", mi-a spus Lange. "În acest sens, nu suntem diferiți de celelalte stațiuni".

Dar Hedonism II, care a fost deschis în 1976 sub numele de Negril Beach Village (unde motto-ul era "Fii hedonist pentru o săptămână", potrivit lui Lange) ca una dintre primele proprietăți all-inclusive ale insulei, diferă de alte stațiuni standard din Caraibe în unele moduri notabile.

O stațiune tropicală cu "stil de viață

Cu laturi dedicate "nudului" și "mironosițelor" dedicate proprietății (cea din urmă este de fapt cu îmbrăcăminte opțională), Hedonism II este un hotel all inclusive cu 280 de camere, situat pe malul oceanului, care atrage oaspeți din toată lumea, americanii și canadienii fiind cei mai numeroși, urmați de europeni, potrivit lui Lange.

"Este o stațiune de stil de viață", a spus Lange, folosind jargonul preferat pentru swinger sau "consensual nonmonogamous", pe care Psychology Today îl numește "un termen umbrelă care cuprinde poliamorul, swinging și diverse alte forme de relații "deschise" din punct de vedere etic".

"Credem că aproximativ o treime dintre oaspeți s-ar identifica drept swingeri, o treime ar putea fi exhibiționiști sau voyeuri și o treime nu sunt - sunt mai degrabă nudisti care vor să obțină bronzuri de ansamblu", a spus Lange.

Lange, care se identifică ca fiind swinger și recunoaște că sexul în public are loc în locuri precum zona piscinei pentru nudiști și alte câteva locuri autorizate pentru PDA în jurul stațiunii, a declarat că personalul stațiunii nu verifică relațiile dintre oaspeți pentru a se asigura că persoanele care s-ar putea să se fi întâlnit de curând nu se apropie prea mult în epoca distanțării sociale.

"Am fost la piscină în fiecare zi de la 11 iulie și nu am fost martor la niciun cuplu care să se cupleze cu cupluri pe care abia le-au cunoscut. Bineînțeles, ar putea să se ducă unul în camera celuilalt", a spus Lange.

Cei mai mulți oaspeți înainte de pandemie au venit ca și cupluri în grupuri organizate - de multe ori cu persoane cu care au mai fost în vacanță în stațiune. Cele mai multe grupuri au fost anulate de la izbucnirea epidemiei Covid-19, iar oamenii vizitează mai ales ca un singur cuplu sau două cupluri împreună, a spus Lange.

"Cele mai multe dintre relațiile sexuale sunt cu partenerii proprii ai oamenilor", a spus el. "Nu sunt mai îngrijorat de acest lucru decât de faptul că oamenii dansează împreună sau fac o petrecere la piscină împreună".

Gata cu petrecerile cu spumă și cu "spălările de mașini

Dar stațiunea are multe protocoale noi - și activități anulate - în vigoare pentru a asigura siguranța oaspeților și a personalului în timpul pandemiei de coronavirus. Anumite evenimente care erau mărci înregistrate ale stațiunii înainte de pandemie au fost puse în așteptare în perioada Covid-19.

Deocamdată, potrivit lui Lange, petrecerile cu spumă obișnuite ale stațiunii - petreceri de dans zbuciumate și pline de spumă - nu mai au loc din cauza aglomerației și a proximității. În mod similar, "spălătoria de mașini" nu este "o activitate bună pentru distanțarea socială", a spus el.

"Nu vrem ca oamenii să fie forțați să se apropie de cineva împotriva alegerii lor", a spus Lange. "Așa că, dacă vor să fie la doi metri distanță, este ușor să o facă".

Oamenii "în stilul de viață" se referă frecvent la angajarea în acte sexuale ca fiind "joc". Iar în prezent, principala "cameră de joacă" a Hedonism II - completată cu saltele și canapele, un duș de sticlă în stil exhibiționist în centrul său, un distribuitor cu prezervative gratuite într-o zonă numită "temniță" și dulapuri în care oaspeții își pot ascunde hainele când intră (nuditatea este obligatorie în interior, iar un agent de securitate se asigură că doar cuplurile sau persoanele singure escortate de un cuplu au voie să intre) - este închisă, a spus Lange.

O zonă de joacă mai mică, nesupravegheată, situată lângă piscină, pe care oaspeții au numit-o "Happening Hut", este în aer liber, găzduiește doar câteva persoane și rămâne deschisă, a spus el.

Trupa de animatori interni, care puneau în scenă orice, de la cabaret la spectacole fetișiste, continuă să facă acest lucru, a spus el, doar că au măști care le acoperă nasul și gura. Iar piscina pentru nudiști a stațiunii este încă locul unde oaspeții se adună pentru jocuri sau cocktailuri la piscină.

Marcajele și protocoalele din stațiune încurajează distanțarea socială, dar depinde în mare măsură de oaspeți să păstreze distanța, a spus Lange.

Când a fost întrebat dacă nu cumva este iresponsabil permițând contactul apropiat în stațiunea sa, ceea ce ar putea răspândi virusul, Lange a spus că Hedonism II urmează aceleași protocoale de siguranță cerute de inspectorii guvernamentali ca și celelalte stațiuni din Jamaica și a trecut toate inspecțiile. Toate zonele de ședere sunt distanțate în siguranță, toate camerele au limite de capacitate și nu există "locuri în care să existe grupuri de oameni în spații mici", a spus el.

"Sunt foarte încrezător că suntem mai în siguranță decât în orice alt loc în care am fost în cele două luni în care am călătorit prin SUA, între 9 mai și 10 iulie", a spus el.

Cum s-a redeschis Jamaica în vremurile Covid-19

Jamaica și-a redeschis granițele la 15 iunie, după ce le-a închis în martie, iar guvernul jamaican cere în prezent tuturor potențialilor vizitatori să se înregistreze pe site-ul Visit Jamaica pentru o autorizație de călătorie obligatorie.

Insula și-a actualizat recent regulile privind testarea Covid-19 pentru cei care sosesc din locații cu infecție răspândită. Începând cu 20 august, sosirile cu vârste de peste 12 ani din Statele Unite, Brazilia, Republica Dominicană și Mexic trebuie să prezinte dovada unui test PCR Covid-19 negativ de la un laborator acreditat, comandat în termen de 10 zile înainte de sosirea pe insulă, pentru a primi autorizația de călătorie și pentru a prezenta din nou documentația de testare la sosire.

Această listă poate fi revizuită și modificată. În prezent, persoanele care sosesc din Arizona, Florida, New York și Texas trebuie să prezinte rezultatele testelor.

La cele trei aeroporturi internaționale din Jamaica, din Montego Bay, Ocho Rios și Kingston, testele de sănătate, evaluările de risc și verificările de temperatură la sosire determină dacă vizitatorii au nevoie de un test Covid-19 la fața locului sau dacă pot merge direct la hotel.

Vizitatorii care se cazează la hotelurile și stațiunile din cele două "coridoare turistice" ale Jamaicăi, desemnate de guvern, trebuie să rămână în incinta hotelului pe toată durata șederii lor.

"La redeschiderea industriei noastre de turism, a trebuit să ne asigurăm că am făcut acest lucru într-un mod care să fie sigur și securizat nu doar pentru turiștii care sosesc, ci și pentru fiecare jamaican și, în special, pentru lucrătorii din industria turismului", a declarat Donovan White, directorul de turism al Biroului de turism din Jamaica, într-un interviu telefonic.

Potrivit acestuia, turismul este industria nr. 1 din Jamaica, asigurând 9,5% din PIB-ul direct al țării și aproximativ 34%, indirect.

"Toate produsele noastre turistice [hoteluri, restaurante, transport, atracții și așa mai departe] au trebuit să fie evaluate, revizuite și certificate conform protocoalelor Covid înainte de a fi redeschise", a confirmat White, întrebat despre Hedonism II. White nu a răspuns în mod direct la întrebările despre contactul apropiat într-o stațiune cunoscută pentru atragerea de swingeri.

"Avem un produs turistic foarte divers, fiecare operator din spațiul nostru turistic trebuie să pună în aplicare protocoalele noastre naționale pentru turism", a spus el. "Acestea au fost dezvoltate din peste 20 de țări ca puncte de referință. Am reușit să ne asigurăm că toți lucrătorii noștri din industrie sunt instruiți în mod corespunzător în acest protocol."

Jamaica a înregistrat peste 56.000 de sosiri din partea vizitatorilor internaționali de la redeschiderea țării, la 15 iunie, potrivit datelor privind turismul împărtășite cu CNN.

Insula, care are o populație de aproape trei milioane de persoane, a raportat 14 decese Covid în total, cu 1.106 cazuri pozitive confirmate până la 16 august, potrivit cifrelor Universității Johns Hopkins pe care CNN le folosește pentru a urmări infecțiile.

Unii dintre oaspeții repetați de la Hedonism II își regândesc planurile

Pentru o mai bună înțelegere a modului în care oaspeții care se gândeau să viziteze stațiunea în timpul pandemiei în curs de desfășurare își cântăreau opțiunile, m-am alăturat unui grup închis de pe Facebook cu aproape 15.000 de membri pentru a cere păreri de la persoanele care au vizitat Hedonism II de la redeschidere sau care au planificat călătorii viitoare. Am vorbit cu 10 oaspeți, dintre care patru au vizitat stațiunea de la 1 iulie.

Consensul general al persoanelor cu care am vorbit și care au fost în stațiune de la redeschiderea acesteia a fost că, deși lucrurile s-au schimbat, în conformitate cu vremurile Covid, oaspeții sunt lăsați să ia propriile decizii cu privire la modul în care să se joace în siguranță, dacă aleg să facă acest lucru.

"Stațiunea oferă măști marca Hedonism... și absolut peste tot unde te uiți cineva dezinfectează ceva", a declarat Mickey Gordon, 44 de ani, din Orlando, Florida. Gordon, care folosește un pseudonim (toți oaspeții cu care am vorbit au fost de acord cu pseudonimele sau doar cu prenumele), a fost la proprietate în ziua deschiderii și este un prieten al lui Lange.

Împreună cu soția sa, Mallory (de asemenea, nu este numele ei real), în vârstă de 36 de ani, Gordon găzduiește un podcast, Casual Swinger (cei doi au petrecut luna de miere la Hedonism II în urmă cu 10 ani și sunt "în stilul de viață").

"Sunt mai puțini oameni (acum), așa că este mai ușor să te distanțezi social", a spus Gordon, adăugând că vara, sezonul uraganelor în Caraibe, este de obicei sezonul scăzut.

"Atunci când stațiunea este plină, vor exista provocări unice aduse", a spus el. "Va fi foarte greu să îndepărtezi oamenii".

Lange a declarat că gradul de ocupare a stațiunii la începutul lunii august a fost de aproximativ 30%, dar ar putea urca mai aproape de 80% până în octombrie.

Cheryl, în vârstă de 59 de ani, un terapeut de masaj din nord-vestul Pacificului, mi-a spus că plănuiește să viziteze stațiunea din nou în luna decembrie a acestui an, împreună cu un bărbat pe care l-a cunoscut anul trecut, în timp ce se afla în vacanță în timpul primei sale vizite la Hedonism II.

Și, deși spune că se simte destul de confortabil cu nuditatea și sexul în public care sunt obișnuite în stațiune, Cheryl a spus că nu este "deloc lipsită de îngrijorare cu privire la implicațiile unei vacanțe în mijlocul unei pandemii".

"Port o mască și am fost destul de rigidă în ceea ce privește izolarea socială de la începutul lunii martie, așa că a mă urca într-un avion și a merge într-o altă țară este mult în afara zonei mele actuale de confort", a spus ea. "Cea mai mare îngrijorare a mea este legată de sănătatea jamaicanilor. Nu vreau să import potențial Covid-19 pentru a petrece o săptămână la Hedo".

Unii vizitatori caută mai multă siguranță înainte de a se "juca cu alții

Mulți dintre oaspeții repetați ai stațiunii cu care am intrat în contact - fie că sunt în stilul de viață, nudisti sau pur și simplu oameni care caută un alt fel de vacanță tropicală - mi-au spus că mediul lipsit de prejudecăți și diversitatea oamenilor din toate categoriile sociale îi atrage să ia în considerare vacanțe la Hedonism II, chiar și în timpul unei pandemii globale.

S-a dovedit că cele mai transformatoare momente pe care le-au împărtășit au avut rareori legătură cu sexul - dar au avut totul de-a face cu faptul că oamenii s-au acceptat pe ei înșiși și pe ceilalți exact așa cum sunt, împingându-și, poate, și ei puțin limitele personale.

Oaspeții din trecut au menționat prietenii buni pe care și i-au făcut în vacanță, cu mulți dintre ei păstrând legătura mulți ani mai târziu.

"Am întâlnit studenți, oameni de serviciu, lucrători din domeniul tehnic, profesori, un vicepreședinte al unei mari companii", spune Brent, un antreprenor din Ottawa în vârstă de 40 de ani, care a vizitat stațiunea de nouă ori împreună cu soția sa.

În ceea ce privește următoarea călătorie a cuplului, Brent a declarat: "Amânăm rezervarea până când ne simțim confortabil cu protocoalele în ceea ce privește testarea, urmărirea și aplicarea legii".

"Dacă putem fi rezonabil de confortabili cu acești trei parametri, atunci probabil că vom rezerva și ne vom simți în siguranță jucând cu alții", a spus el. "Cu toate acestea, fără un nivel de confort (pentru aceste lucruri), am decis destul de mult că vom aștepta."

Mai exact, el ar dori să vadă teste cu rezultate imediate "pentru a ajunge în Jamaica și încă o dată în stațiune" sau un "tratament viabil și/sau un vaccin" care să reducă foarte substanțial riscurile virusului.

Atmosferă de petrecere moderată

Pentru un oaspete care a părăsit recent stațiunea, vremurile bune pentru care este cunoscut Hedo încă curgeau, dar într-un mod mai moderat.

Cele mai multe "jocuri" au avut loc în camerele oaspeților sau în jacuzzi-ul pentru nudiști, noaptea târziu, a declarat Jim, un oaspete din Pennsylvania care a stat 31 de zile.

"Oamenii sunt jucăuși cu discreție", a spus el. "Este mai puțin aglomerat. Toți angajații poartă măști".

În ceea ce-l privește pe Lange, el a spus că s-a angajat să ofere "experiența completă Hedo" oaspeților care plătesc prețul întreg, chiar și în vremuri de pandemie.

Dar unii oaspeți vor aștepta să viziteze până când lucrurile vor reveni la ceva mai aproape de normalitate.

Kim, în vârstă de 59 de ani, care își conduce propria afacere în Wisconsin, a vizitat stațiunea de 26 de ori, dar ea și soțul ei își amână călătoria planificată pentru luna octombrie până în 2021. Ea nu vrea să se îmbolnăvească în avion sau să fie refuzată la sosirea în Jamaica, iar mulți dintre prietenii pe care cuplul îi vede de obicei în stațiune și-au anulat vizita.

Kim a vizitat Hedonism II pentru prima dată în 2000, când a câștigat o excursie surpriză prin intermediul SuperClubs (o colecție de resorturi all-inclusive din Caraibe care deținea cândva o participație în Hedonism II).

Nu i s-a spus unde va sta până când nu a aterizat în Jamaica, a spus ea.

"Soțul meu era entuziasmat din cauza tuturor poveștilor, iar eu am crezut că mariajul meu era terminat", și-a amintit ea, numindu-se "o fată catolică și foarte puternică".

Cei doi au ajuns să se distreze de minune, a spus ea, adăugând că rămâne pe partea mironosiță a Hedonismului II și nu se "joacă", dar își face de fiecare dată o mulțime de prieteni noi.

Pentru Kim, este o libertate "greu de explicat" care o face să se întoarcă.

"Este libertatea de a decide ce vrei, nu ceea ce se așteaptă de la tine."

Un scriitor independent stabilit în Florida, Terry Ward a fost odată evacuat în timpul unui uragan la Hedonism II. Pentru mai multe din lucrările sale, vizitați terry-ward.com.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com