Nickelback va fi introdus în Canadian Music Hall of Fame

Mult apreciata trupă canadiană va fi inclusă oficial în Hall of Fame în martie 2023, potrivit unui comunicat de presă.

Trupa îi urmează cântăreței și compozitoarei Deborah Cox, care a fost inclusă în 2022, și lui Jann Arden, inclusă în 2021.

Nickelback a fost un subiect frecvent de meme-uri, dar a avut și un succes comercial constant, potrivit comunicatului de presă. Trupa numără printre realizările sale peste 10 miliarde de stream-uri, 50 de milioane de albume vândute în întreaga lume și 12 turnee consecutive sold-out.

Trupa rock canadiană s-a format în 1995 în Hanna, Alberta, se arată în comunicat. În 1996, au migrat în Vancouver, British Columbia, unde continuă să trăiască și să lucreze și în prezent.

Multe dintre cele mai emblematice cântece ale lor - precum "Rockstar" și "Photograph" - provin de pe cel de-al cincilea album de studio, "All the Right Reasons", lansat în 2005. Albumul a fost primul lansat cu actuala configurație a trupei, formată din Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger și Daniel Adair.

Și după decenii de muzică, grupul nu dă semne că ar încetini prea curând. Ei au lansat vineri cel de-al zecelea album de studio, "Get Rollin' ".

Canadian Music Hall of Fame, lansat în 1978 pentru a recunoaște succesul artiștilor canadieni, se află în Calgary, Alberta.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com