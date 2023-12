Nave durabile: Cele mai eco-conștiente croaziere din lume

Într-adevăr, provocările legate de durabilitate abundă într-o industrie cunoscută pentru navele sale care scot dioxid de carbon, pentru producția excesivă de deșeuri (gunoi, ape uzate și ape gri) și pentru turismul excesiv din porturi - ca să nu mai vorbim de încălcările de mediu care au dus la sancțiuni bine mediatizate.

Cu toate acestea, pe măsură ce se impun reglementări mai stricte și repere de mediu la nivel mondial - iar consumatorii cer din ce în ce mai mult vacanțe mai curate și mai ecologice - există companii de croazieră care depun eforturi pentru a face experiențele pe mare semnificativ mai durabile.

"Fiecare linie de croazieră investește în inițiative ecologice, de la analizarea amprentei de carbon până la rafinarea emisiilor. Este o prioritate pentru fiecare linie de croazieră", explică Colleen McDaniel, redactor-șef al site-ului de recenzii de croaziere Cruise Critic.

Iar astăzi, practicile de bază în materie de sustenabilitate, cum ar fi interzicerea paielor din plastic sau reutilizarea lenjeriei de pat, pur și simplu nu sunt suficiente pentru a mișca acul. Adevărații inovatori sunt liniile care urmăresc cu cea mai mare agresivitate obiectivele de decarbonizare prin intermediul descoperirilor tehnologice, în special în ceea ce privește combustibilii alternativi mai curați și o infrastructură mai ecologică în port.

Industria croazierelor a transportat aproape 30 de milioane de pasageri și a contribuit cu peste 154 de miliarde de dolari la economia globală înainte de pandemie, în 2019; în ciuda sughițurilor pandemiei, este pe cale să depășească aceste cifre până la sfârșitul anului. Susținătorii croazierelor spun că croazierele pot fi o forță a binelui, prin sprijinirea economiilor locale și prin inspirarea sentimentului de conștientizare culturală și de mediu al croaziștilor.

Cu toate acestea, dependența industriei de combustibil greu (HFO), care poluează, pentru navele sale, a pus-o în contradicție cu obiectivele globale ale Națiunilor Unite de zero emisii nete pentru 2050. În prezent, navele de croazieră și alte nave maritime sunt responsabile pentru aproape 3% din emisiile globale de gaze cu efect de seră în fiecare an. Considerat a fi mai rău decât zborul cu avionul în ceea ce privește emisiile de carbon per pasager, un raport realizat de Pacific Standard a arătat că amprenta medie de carbon a unei persoane se triplează în timpul unei croaziere.

Liniile de croazieră maritime membre ale Cruise Lines International Association (CLIA), cea mai mare asociație comercială din industria croazierelor, s-au angajat să atingă un nivel net zero de emisii de carbon până în 2050 și să reducă ratele de carbon cu 40% până în 2030 (în comparație cu nivelurile din 2008).

Cu toate acestea, în timp ce aceste obiective sunt vizate, câinii de pază ai industriei spun că abundă spălarea ecologică. "Multe dintre afirmațiile privind durabilitatea sunt doar o spălare ecologică sau sunt aceleași tipuri de măsuri de "durabilitate" care se întâmplă de ani de zile în turismul terestru", spune Marcie Keever, director la grupul de mediu Friends of the Earth, care publică anual un "raport de evaluare" al liniilor de croazieră.

Exemple în acest sens pot fi găsite pe măsură ce liniile de croazieră încearcă să înlocuiască HFO, care emite carbon și sulf, cu combustibili alternativi mai curați. Gazul natural lichefiat (GNL), cu emisii mai reduse de carbon, este prezentat pe scară largă ca fiind o soluție de combustibil de "piatră de temelie", mai mult de jumătate din noile nave de croazieră comandate de membrii CLIA având GNL ca propulsie primară.

Cu toate acestea, ecologiștii și oamenii de știință avertizează că GNL este un combustibil fosil finit și poluant, care ar putea cauza chiar mai multe daune ecologice decât HFO pe termen lung.

Pur și simplu, "GNL este un combustibil murdar", spune Dr. Mark Jacobson, director al programului atmosferic/energetic de la Universitatea Stanford și autor al cărții "No Miracles Needed: How Today's Technology Can Save Our Climate and Clean Our Air". El spune că, deși "emisiile directe de poluare atmosferică ale GNL sunt mai mici decât cele ale păcurii grele, acestea sunt totuși substanțiale - iar emisiile și amprenta în amonte sunt mai mari decât cele ale păcurii grele", datorită unor factori precum practicile de extracție nesustenabile (cum ar fi fracturarea) și a produselor secundare de metan.

Experți precum Jacobson spun că industria ar trebui să se concentreze mai mult pe tehnologiile energetice emergente cu emisii zero. "Soluțiile mult mai curate pentru nave sunt energia electrică produsă de baterii și energia electrică produsă de pilele de combustie cu hidrogen verde", spune Jacobson, menționând că "în ambele cazuri, toate emisiile de pe navă - în afară de vaporii de apă în cazul pilelor de combustie cu hidrogen - sunt eliminate".

CLIA raportează că peste 15% din navele de croazieră care vor debuta în următorii cinci ani vor fi echipate pentru a încorpora pile de combustie cu hidrogen sau baterii electrice.

O altă evoluție promițătoare în materie de sustenabilitate este orientarea industriei către andocarea cu emisii zero. Marea majoritate a navelor noi de astăzi sunt proiectate cu capacități de oprire a motoarelor care ard combustibil și de conectare la rețeaua locală atunci când se află în port - reducând astfel poluarea aerului și problemele de sănătate aferente. Atenție: doar 29 din cele aproximativ 1 500 de porturi vizitate de navele CLIA oferă în prezent o infrastructură compatibilă.

Deși mai este mult până departe - "croaziera continuă să fie una dintre cele mai murdare alegeri de vacanță", avertizează Keever - iată cinci linii de croazieră care sunt în frunte cu inițiativele lor eco-conștiente.

Hurtigruten

Această companie norvegiană de turism de aventură, cu o vechime de 130 de ani, încorporează un etos de sustenabilitate în centrul său. Lider în domeniul energiei verzi, Hurtigruten a renunțat la HFO pentru flota sa de nave mici în urmă cu peste un deceniu, în favoarea unor combustibili alternativi, mai ecologici, cum ar fi motorina marină și biocombustibilii.

În 2019, au lansat prima navă de croazieră din lume alimentată cu baterii electrice hibride (și sunt în curs de conversie a restului flotei lor de expediții la energie hibridă cu baterii), cu planuri pentru prima navă de croazieră cu emisii zero din lume până în 2030.

De asemenea, au activat conectivitatea la malul mării la nivelul întregii flote pentru a elimina emisiile în port și au fost prima companie de croazieră care a eliminat treptat materialele plastice de unică folosință la bord.

Ponant

Linia franceză de lux Ponant a lansat în 2021 o navă de expediție hibridă cu emisii reduse (care funcționează cu GNL și baterii electrice), Le Commandant Charcot, cu 245 de pasageri, și are planuri pentru o navă cu "impact zero" până în 2025.

Prima linie de croazieră care a obținut certificarea Green Marine, Ponant compensează, de asemenea, 100% din emisiile sale.

În plus, toate navele Ponant sunt echipate cu conexiuni de energie de la țărm la navă în port; linia a încetat să mai folosească materiale plastice de unică folosință, iar studiile de impact asupra mediului sunt efectuate înainte de a concepe orice itinerar.

Star Clippers

Uneori, când vine vorba de durabilitate, ceea ce este vechi este din nou nou nou.

Compania de navigație Star Clippers, cu sediul în Monaco, operează un trio de nave cu vele înalte, cu 166 până la 227 de pasageri, care funcționează exclusiv cu energie eoliană până la 80% din timp (în rest, utilizează motorină cu conținut scăzut de sulf).

Dimensiunea mică a navelor înseamnă un impact general mai mic, precum și acces la porturi mai puțin vizitate - în Costa Rica, de exemplu, Star Clippers a fost prima companie de croaziere care a primit certificatul "Pura Vida Pledge" - aprobat de Consiliul de Turism din Costa Rica, ca recunoaștere a acreditărilor ecologice.

Havila Voyages

Această linie de croazieră norvegiană lansată în 2022 a lansat două dintre cele patru nave hibride planificate, care efectuează itinerarii de-a lungul coastei norvegiene.

Havila Voyages dispune de cele mai mari baterii de nave de pasageri de pe mare, ceea ce permite navelor lor să călătorească - pentru perioade de până la patru ore - în fiordurile protejate de UNESCO ale țării, în mod silențios și fără emisii.

În plus, bateriile pot fi reîncărcate în port cu energie hidroelectrică curată de la rețeaua locală și sunt suficient de puternice pentru a alimenta navele în timp ce acestea sunt ancorate. În timp ce navele folosesc în prezent și energie GNL, Havila își propune ca, în cele din urmă, să funcționeze fără emisii, cu nave care au fost proiectate pentru a trece la energia pe bază de hidrogen, odată ce tehnologia va fi disponibilă.

Călătorii Explora Journeys

Acest nou brand de croaziere de lux al companiei de transport maritim MSC Group, cu sediul în Elveția, se lansează în această vară, dar va face cu adevărat valuri în 2027, când va debuta prima navă din lume alimentată cu GNL, care va fi dotată cu celule de combustibil pe bază de hidrogen, împreună cu tehnologia de reducere a alunecării metanului.

În parteneriat cu constructorii navale italiene Fincantieri, navele de pionierat ale Explora Journeys (prima care din cele două care sunt planificate pentru linia nou înființată) vor avea emisii de gaze cu efect de seră semnificativ reduse în timp ce se află pe mare și vor emite puțin mai mult decât vapori de apă și căldură atunci când sunt inactive în port.

Alte puncte de atracție pentru marcă includ interzicerea plasticului de unică folosință și certificarea reducerii zgomotului subacvatic (pentru a nu deranja fauna marină).

