Michelle Yeoh își învață băieții că mama știe cel mai bine în "The Brothers Sun

Încercarea de a urmări complotul nu are nicio legătură cu ideea, dar povestea este pusă în mișcare atunci când are loc o tentativă de asasinare a șefului unei puternice familii de crimă organizată din Taiwan de către persoane necunoscute.

După ce supraviețuiește unui atac separat, fiul șefului crimei, Charles (Justin Chien), antrenat pentru a fi executorul nemilos al familiei, se îndreaptă rapid spre Los Angeles pentru a-și proteja mama, Eileen (Yeoh), și fratele mai mic, Bruce (Sam Song Li), care a crescut fără să știe nimic despre detaliile periculoase din jurul afacerii familiei.

Serialul adoptă astfel ceea ce echivalează cu un șablon de prieteni nepotriviți, taciturnul Charles având ocazia să petreacă timp cu protejatul Bruce, un student și aspirant la improvizație care, în mod normal, este puțin zdruncinat de faptul că, dintr-o dată, oamenii încearcă să îl omoare.

Eileen, între timp, a păstrat secrete față de ambii fii, începând cu circumstanțele care au determinat-o să plece cu unul dintre ei și cu trecutul relației cu soțul ei. Dacă adăugăm potențialele noi interese amoroase pentru ambii fii, în cazul lui Bruce, interpretat de Madison Hu - jumătatea Oliviei Rodrigo în serialul Disney Channel "Bizaardvark" -, se întâmplă multe (sau, poate, prea multe).

"The Brothers Sun" vine cu un pedigree creativ interesant, fiind co-creat de Byron Wu și Brad Falchuk, cel din urmă un colaborator frecvent al lui Ryan Murphy la seriale precum "American Horror Story". În timp ce serialul prezintă o aromă internațională și o predilecție pentru artele marțiale, aceasta este echilibrată de dinamica familială caraghioasă, cu Yeoh post-"Everything Everywhere All at Once" (care a apărut și în prequel-ul "The Witcher" de la Netflix) servind drept ancoră formidabilă.

Cele opt episoade se mișcă într-un ritm rezonabil de alert, deși, așa cum se întâmplă de obicei în cazul serialelor construite în jurul unor concepte subțiri de tip film, ritmul se împotmolește puțin la mijlocul secțiunii înainte de a se mobiliza la final.

În cele din urmă, "Frații Soare" se dovedește suficient de satisfăcător pentru a justifica o repriză, chiar dacă nu băieții, ci Mama Soare, în ciuda titlului, sunt cei care dau strălucire serialului.

"The Brothers Sun" are premiera pe 4 ianuarie pe Netflix.

Sursa: edition.cnn.com