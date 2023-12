Maren Morris pune muzica country pe jar cu noul EP înflăcărat 'The Bridge'

Cântăreața născută în Texas a lansat vineri un duo de cântece noi și videoclipuri - intitulate "The Tree" și "Get The Hell Out Of Here" - în cadrul unui EP numit "The Bridge".

Cântecele oferă o privire asupra sentimentelor lui Morris cu privire la starea actuală a muzicii country, ea cântând în "The Tree" despre modul în care "ia un topor la copac, Putregaiul de la rădăcini este rădăcina problemei, Dar vrei să dai vina pe mine, am stat mai mult decât ar trebui să stea cineva".

Videoclipurile celor două melodii au în comun un fir narativ și ambele se desfășoară într-o comunitate falsă și cu aspect împietrit, formată din case și afaceri de mărimea unei case de păpuși care alcătuiesc un orășel ce trece prin diferite stări de distrugere.

Există chiar și un panou care identifică locația ca fiind un "orășel perfect de la răsărit la apus" - aparent o referire la cântecul polarizant al lui Jason Aldean, "Try That in a Small Town", și la disputa publică anterioară a lui Morris cu acesta - precum și alte pancarte, inclusiv una pe care scrie "Go Woke Go Broke".

În piesa "Get The Hell Out Of Here", Morris cântă: "Fac tot ce pot, dar cu cât stau mai mult pe aici, cu atât îmi pasă mai puțin", ceea ce pare să sugereze că plănuiește un fel de exod din genul country în ansamblu.

Alte versuri grăitoare, în "The Tree", arată cum Morris a terminat "de strigat adevărul unui mincinos, A petrecut zece mii de ore încercând să se lupte cu Flowers, Când copacul era deja în flăcări".

Într-un interviu publicat vineri, Morris a declarat pentru LA Times despre muzica country: "M-am gândit că mi-ar plăcea să o ard până la temelii și să o iau de la capăt. Dar se arde singur fără ajutorul meu".

În ceea ce privește ceea ce urmează pentru câștigătoarea premiului Grammy, s-ar putea să fie ceva mai mult inspirat de pop, dacă colaboratorul ei de pe "Get The Hell Out Of Here" este un indiciu. Ea a înregistrat acea piesă cu producătorul Jack Antonoff, cunoscut pentru că a creat magie pop cu Taylor Swift. Morris și Antonoff lucrează în prezent la un nou LP, potrivit publicației.

