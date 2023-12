"Luxul durabil" este la modă. Dar cum funcționează de fapt?

În mijlocul agitației se află un perete viu de iederă englezească pe trei etaje, o mică bucată de zen urban care crește pe fațada unei clădiri. Trecătorilor care se uită în sus, la colțul de nord-est al străzii 58th Street și Sixth Avenue, li se amintește că natura încă mai poate prospera aici.

Conceptualizat în urmă cu aproape un deceniu, 1 Hotels este un așa-numit brand de "lux sustenabil", cu locații atât în centre metropolitane, cât și în ascunzători la malul mării. Acestea sunt concepute pentru a fi de mare lux cu un impact redus. Prima locație a companiei, 1 Hotel South Beach, a fost deschisă în 2015, urmată de două hoteluri în New York mai târziu în același an.

Călătorii sunt mai interesați ca niciodată de opțiunile de călătorie sustenabile - și sunt dispuși să plătească o primă pentru asta. Potrivit Indexului de călătorie durabilă al Euromonitor din august 2023, aproape 80% dintre călători sunt dispuși să plătească cu cel puțin 10% mai mult pentru caracteristici durabile.

Datele de căutare Google Search arată că "hoteluri sustenabile" este un termen care a avut o tendință de creștere în ultimii cinci ani. În plus, Google afișează acum o etichetă ecologică în rezultatele căutării hotelurilor pentru proprietățile care dețin o certificare din partea unui grup de încredere, colaborând direct cu organizații precum U.S. Green Building Council (care oferă ratinguri LEED - Leadership in Energy and Environmental Design -).

Avanpostul1 Hotel Central Park, la fel ca și celelalte nouă proprietăți din întreaga lume, aderă la această filozofie high-low, aducând lumea exterioară înăuntru, folosind în același timp materiale recuperate și naturale ori de câte ori este posibil.

În afară de verdeața exterioară, în timpul procesului de construcție a hotelului au fost refolosite ca materiale în camerele de oaspeți doagele de lemn roșu de la rezervoarele de apă din New York și lemnul din hambarele locale. Capetele de pat au fost făcute la comandă, cu saltele din amestec de cânepă și lenjerii organice delicate și hipoalergenice. Un total de 60 de camere de oaspeți dispun de scaune cu perne la ferestre cu vedere la Central Park.

Toate proprietățile 1 Hotel sunt certificate LEED sau BREEAM, iar toate locațiile din SUA sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. (În timp ce LEED și BREEAM sunt ambele programe de certificare de mediu acceptate la nivel internațional, BREEAM este mai frecvent utilizat ca standard în Regatul Unit și în unele părți ale Europei). Raul Leal, CEO al SH Hotels & Resorts (compania care deține 1 Hotels) spune că principiul fondator de bază al mărcii este conectarea la mediul natural, în funcție de împrejurimile fiecărei proprietăți în parte.

"Sustenabilitatea a fost întotdeauna parte integrantă din ADN-ul care alcătuiește brandul nostru, firul țesut în toate hotelurile noastre", spune el. "Credem că a prioritiza sustenabilitatea și a conduce cu natura nu înseamnă că trebuie să sacrifici designul, funcționalitatea sau luxul."

1 Hotel Hanalei Bay, o proprietate emblematică de pe luxurianta insulă hawaiană Kauai, a fost un proiect de renovare complex, care a durat ani de zile și care a minimizat utilizarea de materiale noi pentru a reduce amprenta de carbon. Complexul luxos și întins - care a fost deschis în 2022 - a încheiat un parteneriat cu RE-use Hawai'i, o companie de "deconstrucție", pentru a recupera peste 144,6 tone de mobilier, instalații și echipamente existente din construcția anterioară.

În timp ce Leal remarcă faptul că mediul este în prim-planul a tot ceea ce fac, acest lucru nu vine în detrimentul "predicii" pentru oaspeți atunci când se cazează. "Găsim oportunități zilnice de a avea un impact... misiunea noastră se manifestă subtil în diverse puncte de contact pe parcursul experienței clienților", notează el.

Aceasta include caracteristici precum un cronometru de duș cu un memento blând pentru a reduce consumul de apă după cinci minute. Oaspeții de la toate hotelurile 1 Hotels au acces la mașini de lux Audi complet electrice (pe care le pot, de asemenea, testa).

Între timp, unele proprietăți încorporează un stand agricol în hol cu produse cu aspect imperfect și pe care producătorii le-ar arunca altfel.

De asemenea, fiecare 1 Hotel participă la o inițiativă de sustenabilitate și impact social în cadrul căreia oaspeții pot lăsa la sfârșitul sejurului lor haine folosite cu grijă. Aceste articole sunt apoi donate partenerilor caritabili locali, cum ar fi Housing Works din New York, care oferă servicii celor care trăiesc cu HIV, SIDA și persoanelor fără adăpost și care sunt afectate de acestea.

Bineînțeles, 1 Hotels nu este singurul jucător de lux care are sustenabilitatea ca pilon important al mărcii.

Six Senses, lanțul thailandez de hoteluri și stațiuni de lux cu picioarele goale, are propriul "Fond de sustenabilitate". Este un angajament care garantează că 0,5% din veniturile totale ale companiei, 50% din vânzările de apă îmbuteliată din casă și 100% din vânzările și donațiile de jucării moi sunt direcționate către refacerea habitatelor și îmbunătățirea calității vieții în comunitățile în care își desfășoară activitatea.

În mod similar, Banyan Tree, linia globală de hoteluri și stațiuni ecologice aspiraționale, oferă ceva numit "Greater Good Grant". Organizațiile nonprofit pot aplica la acest fond destinat să păstreze destinațiile, culturile diverse și comunitățile gazdă în care compania este prezentă. De asemenea, Banyan Tree produce singur un raport anual de sustenabilitate, aflat acum la cea de-a 17-a ediție.

Dincolo de fondurile dedicate, de certificările și de gestionarea generală a mediului, adevăratele mărci de lux - inclusiv Six Senses, Banyan Tree și 1 Hotels - trebuie să se concentreze asupra sustenabilității la nivel individual. Pentru companiile de ospitalitate care întruchipează sustenabilitatea și luxul, este nevoie de o anumită mentalitate de tipul "ia-ți prăjitura și mănâncă și tu".

Nimic din toate acestea nu este ieftin. Six Senses Ibiza, prima stațiune certificată BREEAM din Insulele Baleare, are un tarif de pornire de 1.050 de dolari pe noapte, în timp ce 1 Hotel Central Park, menționat anterior, începe de la un preț mai modest de 432 de dolari pe noapte.

"Credem că starea de bine și concentrarea asupra bunăstării personale este o extensie naturală a ideii de a fi în armonie cu natura", spune Zeal. Asta înseamnă programe care să încurajeze bunăstarea, sănătatea întregului corp și fitnessul spiritual. Pentru 1 Hotels, acest lucru include un Bamford Wellness Spa care oferă o selecție de tratamente, servicii și cursuri holistice.

Sursa: edition.cnn.com