La aeroport se face liniște în timp ce un preot binecuvântează avioanele

...Cu excepția aeroportului din Dublin, unde se pregăteau pentru ceremonia anuală din ziua de Crăciun, "binecuvântarea avioanelor".

Cel mai aglomerat aeroport irlandez se închide pe 25 decembrie - singura zi din an în care avioanele nu decolează și nu aterizează.

Dar, în loc să își ia o zi liberă, autoritățile aeroportuare au folosit pauza pentru o activitate importantă, aceea de a primi avioanele o binecuvântare festivă de la Dumnezeu.

Graeme McQueen, managerul de relații cu presa al daa, care operează Aeroportul Dublin, a declarat pentru CNN că ceremonia anuală de binecuvântare datează din 1947.

"Inițial, binecuvântarea a implicat avioanele Aer Lingus, toate acestea fiind numite după sfinți", a spus el.

"Pe atunci [în 1947], binecuvântarea a avut loc în fiecare vară, dar din 1967 încoace, odată cu creșterea traficului pe aeroport, aceasta a avut loc în ziua de Crăciun, care este singura zi din an în care aeroportul din Dublin este închis."

În aceste zile, nu se limitează doar la Aer Lingus - chiar și avioanele transportatorului de buget Ryanair au parte de atenție sfântă.

"Binecuvântarea anuală din aceste zile este ecumenică și acoperă întreaga flotă", a spus McQueen.

Irlanda, desigur, este o țară predominant catolică. Aproximativ 69% din populație la recensământul din 2022 s-a descris ca fiind catolică.

Binecuvântarea este efectuată în ultimii ani de părintele Desmond "Des" Doyle, capelanul rezident la biserica aeroportului, Our Lady Queen of Heaven. Biserica este situată între cele două terminale. Aeroportul are, de asemenea, o sală de rugăciune multiconfesională în Terminalul 2.

În fotografiile postate pe rețelele de socializare, Doyle a fost arătat cărând un potir cu apă sfințită pe aerodrom, însoțit de un alt preot, precum și de poliția aeroportului.

În trecut, avioanele erau binecuvântate individual, dar aeroportul este prea aglomerat în aceste zile pentru a face acest lucru posibil. Un număr impresionant de 30,2 milioane de pasageri au trecut prin aeroport în 2022 - o creștere de aproape 250% față de anul precedent. În schimb, preotul efectuează o binecuvântare generală de pe aerodrom, a declarat purtătorul de cuvânt.

Părintele Doyle nu este el însuși străin de călătorii - sau de Aeroportul Dublin. Născut în Rush, la 12 mile nord-est de aeroport, el lucra în Newport Beach, California, când a fost rechemat pentru a servi ca preot capelan al aeroportului în 2008, potrivit unui raport de la acea vreme.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com