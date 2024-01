Kelly Clarkson explică de ce a avut nevoie de un "nou început" la New York

Cântăreața și prezentatoarea de talk-show, care este mamă a fiicei River Rose, în vârstă de 9 ani, și a fiului Remington Alexander, în vârstă de 7 ani, s-a mutat recent cu familia din California la New York, după ce mariajul cu fostul ei soț, Brandon Blackstock, s-a încheiat.

"Eram foarte nefericită în Los Angeles și eram de mai mulți ani. Aveam nevoie de un nou început", a declarat ea pentru People.

Clarkson a spus că a cerut NBC să mute "The Kelly Clarkson Show" în cealaltă parte a țării împreună cu ea pentru a facilita această schimbare.

"I-am spus NBC: 'Nu încerc să par nerecunoscătoare, dar nu mai pot sta aici pentru sănătatea mea mintală; pentru mine și pentru copiii mei'. Nici ei nu se simțeau bine", a spus Clarkson despre copiii ei. "În ultimii câțiva ani, am apărut, am zâmbit și am făcut ceea ce trebuia să fac, dar nu poți să te compartimentezi atât de mult timp până când cedezi."

Clarkson a spus că energia din New York a revigorat-o și că acum se află într-un loc mult mai bun.

"Mergem să plimbăm câinii de câteva ori în parc. Mergem la o înghețată, pentru că fiica mea mă va epuiza. Mergem să facem slime și mergem la muzeu", a spus ea despre viața lor în oraș.

Nici toate plimbările prin oraș nu strică, a adăugat Clarkson.

"Mersul pe jos în oraș este un adevărat antrenament", a spus ea. "Și sunt foarte pasionată de saunele cu infraroșu în acest moment. Și tocmai am făcut o scufundare rece pentru că toată lumea m-a epuizat".

"The Kelly Clarkson Show" tocmai a fost nominalizat la premiul Critics Choice Award pentru cel mai bun talk-show. Clarkson a spus că se simte mai prezentă la locul de muncă în aceste zile.

"Am trecut prin câțiva ani foarte grei și chiar și în primul sezon a fost greu în spatele ușilor închise", a spus ea. "Doar pentru a putea să vin în sezonul 5 simțindu-mă bine și știind că copiii mei se simt bine - și praful s-a așezat. Sezonul 5 este primul meu sezon în care mă bucur cu adevărat de fiecare minut".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com