Kate Bush doboară trei recorduri mondiale cu 'Running Up That Hill'

Cântăreața a doborât trei recorduri mondiale, potrivit Guinness Book of World Records, datorită faptului că piesa sa din 1985, "Running Up That Hill", a fost inclusă în ultimul sezon al serialului "Stranger Things".

Bush deține acum recordurile pentru cel mai lung timp în care o piesă a ajuns pe locul 1 în topul oficial al single-urilor din Marea Britanie; cea mai în vârstă artistă care a ajuns pe locul 1 în topul oficial al single-urilor din Marea Britanie; și cea mai mare diferență între locurile 1 în topul oficial al single-urilor din Marea Britanie.

Deținătoarea recordului anterior, Cher, care avea 52 de ani când hitul ei "Believe" a ocupat primul loc în 1998, a intrat pe Twitter pentru a o felicita pe Bush.

"Bravo Kate, recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte!!! Mai ții minte pe vremuri, când femeile aveau termene scurte de vânzare!", a scris Cher pe Twitter. "A trebuit să ne luptăm pentru a trece prin cortina de testosteron și am făcut-o pentru ca fetele care au venit după noi să poată cânta cât de mult vor. Cu mega respect".

Bush a postat recent pe site-ul ei pentru a mulțumi Netflix și a recunoaște "Stranger Things".

"Este vorba despre cântecul "Running Up That Hill", care primește o nouă viață din partea tinerilor fani care iubesc serialul - și eu îl iubesc!", a scris ea. "Totul este foarte interesant!"

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com