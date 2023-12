John Aylward, cunoscut pentru rolurile din "ER" și "West Wing", a murit la 75 de ani

Avea 75 de ani.

Aylward a murit luni din cauze naturale, a declarat Stubbs pentru CNN.

"A fost un actor minunat și o ființă umană fenomenală", a spus Stubbs.

Alyward, originar din Seattle, era cunoscut pentru că l-a interpretat pe severul, dar corectul doctor Donald Anspaugh în serialul "ER" de pe NBC și pe Barry Goodwin în "The West Wing".

Aylward a absolvit Școala de Teatru a Universității din Washington în 1971, potrivit site-ului școlii. El a lucrat mai ales în teatru timp de 15 ani înainte de a trece la munca pe micul și marele ecran, se mai spune pe site.

Printre primele sale credite se numără un rol recurent în serialul "Northern Exposure". Alte lucrări au inclus roluri în seriale precum "Family Law", "The Practice" și "Mad Men".

Aylward a apărut în peste 70 de episoade din "ER" de-a lungul celor 15 sezoane ale serialului. Prin aceasta, în special în perioada de maximă popularitate a emisiunii, când aceasta înregistra în mod regulat aproximativ 30 de milioane de telespectatori pe săptămână, Aylward a devenit o figură foarte ușor de recunoscut.

Într-un interviu acordat Seattle Times în perioada în care serialul s-a încheiat, Aylward a descris investiția pe care fanii au făcut-o în serial.

"Când făceam "Death of a Salesman" la ACT (în 1998), încă apăream frecvent în "ER", și era imediat după sezonul în care murise fiul lui Anspaugh. Era o zi de luni (zi liberă pentru actorii de teatru), iar eu eram la coada de la casa de marcat de la magazinul alimentar, iar o femeie a venit în fugă la mine și mi-a spus: "Scuzați-mă, îmi pare rău că vă deranjez, am fost plecată din țară... ce s-a întâmplat cu fiul dumneavoastră?". Și i-am spus: 'Oh, a murit'", a povestit Aylward pentru ziar. "Doamna a spus "Oh, nu!", iar eu i-am spus "Da, l-am îngropat săptămâna trecută!", iar fata care verifica cumpărăturile s-a făcut albă ca varul, așa că a trebuit să mă opresc și să spun: "Vorbim despre un serial de televiziune!". Mi-am dat seama că se gândea: "Cine este acest om atroce care vorbește în felul acesta despre moartea copilului său"."

Rolurile din serialele TV "Briarpatch" și "Yellowstone" s-au numărat printre ultimele credite ale lui Alyward.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com