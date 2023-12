Jimin de la BTS lansează albumul de debut solo

El a prezentat albumul cu un single de pre-lansare intitulat "Set Me Free, Pt.2". Albumul conține șase melodii cu ritmuri de dans, printre care "Like Crazy", "Face-Off" și altele.

RM, colegul de trupă al starului K-pop de la BTS, are credite de compoziție pe trei melodii.

Jimin a apărut joi seară în emisiunea "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" pentru a promova albumul și va apărea din nou în emisiune vineri pentru a interpreta "Like Crazy".

Jimin a dezvăluit, de asemenea, videoclipul oficial al piesei "Like Crazy", pe care a scris-o împreună cu alți câțiva artiști.

Începând de vineri dimineață, videoclipul avea peste patru milioane de vizualizări de la premiera pe YouTube.

BTS este unul dintre cele mai mari grupuri K-pop din lume și mai mulți dintre membrii săi au avut proiecte solo, inclusiv "Jack in the Box" al lui J-Hope, "Indigo" al lui RM și "The Astronaut" al lui Jin.

Sursa: edition.cnn.com