Jennifer Lopez spune că ea și Ben Affleck au "stres post-traumatic" din cauza reflectoarelor asupra relației lor timpurii

Cântăreața a explicat într-un interviu acordat publicației Variety de ce a decis să documenteze relația lor pe noul ei album și în filmul însoțitor, "This Is Me ... Now".

"În calitate de artiști, trebuie să ne urmăm inima, iar aceasta sunt eu care mi-am urmat inima și am făcut ceva ce poate că toată lumea nu a crezut că este cea mai bună idee, dar a trebuit să o fac", a spus Lopez.

Ea a adăugat: "Amândoi avem sindromul de stres post-traumatic", despre agitația mediatică pe care cei doi au provocat-o la început și când au anulat prima lor logodnă în 2004.

Ei și-au reluat relația în aprilie 2021 și s-au căsătorit în 2022.

Lopez a spus: "Dar acum suntem mai în vârstă. Suntem mai înțelepți. De asemenea, știm ce este important, ce este cu adevărat important în viață, și nu este atât de mult ceea ce cred ceilalți oameni. Este vorba despre a fi sincer cu cine ești".

"This Is Me ... Now" este o continuare a albumului lui Lopez din 2002 "This Is Me ... Then". Atât albumul, cât și filmul sunt programate să apară pe 16 februarie 2024.

Este primul album de studio al lui Lopez în zece ani.

Sursa: edition.cnn.com