Jay-Z vrea să iei cei 500.000 de dolari la prânz cu el

"Trebuie să accepți banii", a declarat rapperul/producătorul/antreprenorul pentru Gayle King într-un interviu acordat CBS.

"Ai tot ce ai în muzică pentru 10,99 dolari", a continuat el "Nu ți-aș spune să faci o afacere proastă. Cum ar fi, ia cei 500.000 de dolari, du-te și cumpără niște albume și ascultă albumele".

"Totul este acolo", a continuat Jay-Z. "Dacă pui totul cap la cap și asculți cu adevărat muzica pentru cuvinte, ei bine, ceea ce este, totul este acolo."

Jay-Z s-a întâlnit cu King pentru un tur exclusiv al "The Book of HOV", o expoziție la Biblioteca Publică din Brooklyn care explorează munca și cariera sa.

El i-a spus lui King că muzica sa este planul vieții sale.

"Tot ceea ce am spus că se va întâmpla, s-a întâmplat", a spus el. "Tot ceea ce am spus că vreau să fac, am făcut".

Sursa: edition.cnn.com