Ja Rule, Keke Palmer și alte vedete îi aduc un omagiu lui Takeoff

Takeoff, care făcea parte din grupul de succes Migos, a murit marți dimineața devreme după ce s-au tras focuri de armă într-o sală de bowling și biliard din Houston, Texas. El avea 28 de ani.

Ja Rule și-a expus pe Twitter nemulțumirile legate de moartea violentă a lui Takeoff, scriind: "this sh*t has to STOP... sending love to friends and family".

Gucci Mane, care a colaborat recent cu Takeoff la piesa "Us vs. Them", a scris pe Instagram: "Acest lucru mi-a frânt inima" la aflarea veștii.

Alte vedete din muzică care au împărtășit omagii și condoleanțe au fost Chloe Bailey, de la Chloe x Halle, care a scris pe Twitter că "inima ei este frântă", și Yung Miami, o jumătate din duo-ul hip-hop City Girls, care a scris "La naiba cu Takeoff", împreună cu trei emoticoane cu inima frântă. Kid Cudi, care a lucrat cu Migos la piesa "Danger", a scris pe Twitter un simplu "RIP Takeoff".

Kelly Rowland a distribuit un Instagram Story în care a exclamat: "Nu există cuvinte" peste un fragment de știri despre moartea lui Takeoff.

Iar actrița Keke Palmer a împărtășit pe Instagram: "Este oribil. De la tragedia morții până la tragedia faptului că există un videoclip online. Totul este pur și simplu tragic și îmi pare atât de rău pentru întreaga lui familie și pentru toți cei pe care i-a atins. Cu adevărat teribil".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com