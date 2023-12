"Interviu cu un vampir" are o moștenire nepieritoare. Priviți în interiorul renașterii sale la TV

Acum, publicul de televiziune poate revedea "Interviu cu vampirul" într-un nou serial difuzat duminică seara pe AMC. Personaje îndrăgite precum Louis, Lestat și Claudia se întorc - deși cu unele actualizări ale poveștilor lor.

"Avem aceste cărți care au fost literalmente redate în mintea tuturor de un milion de ori, iar apoi există acest film care a grefat asta pe o altă generație de oameni", a declarat producătorul executiv și scenaristul Rolin Jones, care a recunoscut că simte o "împingere și o tragere de cum să fie reverențios și cum să se asigure că nu va fi plictisitor pentru oamenii care cunosc deja aceste povești destul de bine".

Jones și designerul de producție Mara LePere-Schloop au vorbit cu CNN despre reimaginarea "Interviu cu un vampir" pentru televiziune și despre cum să păstreze adaptarea supranaturală, senzuală și somptuoasă, în conformitate cu materialul sursă.

Actualizarea "Interviu cu vampirul" pentru ziua de azi

Aducerea "Interviu cu vampirul" la televizor a implicat construirea unui "univers", a spus Jones, care a ținut cont de celelalte "Cronici ale vampirilor" în timp ce planifica totul, de la detalii despre personaje până la imaginea de ansamblu. (Lestat, interpretat de Sam Reid, a avut parte de o "rescriere" în cărțile ulterioare, după cum a observat Jones - începând cu o poveste mai bine conturată în cel de-al doilea roman, "The Vampire Lestat" din 1985).

Interviul titular are loc în zilele noastre; filmul din 1994, al cărui scenariu a fost scris de Rice, a plasat, de asemenea, interviul în vremurile moderne de atunci. La fel ca romanul, noul "Interviu cu vampirul" este centrat pe Louis, care povestește cum a devenit vampir cu Daniel Molloy, un personaj prezentat pentru prima dată cititorilor ca un tânăr reporter fără nume.

Acest Daniel, portretizat de Eric Bogosian, este un jurnalist experimentat mai în vârstă, dar în esență este "același tip", a spus Jones. Spectacolul face aluzie la un interviu mai vechi dintre Daniel și Louis din anii '70 - o trimitere la roman.

Louis, interpretat de Jacob Anderson, are niște origini noi. În iterațiile anterioare, el a fost proprietarul unei plantații lângă New Orleans la sfârșitul anilor 1700, moment în care l-a întâlnit pe Lestat. Noul Louis, în continuare predispus la perioade de melancolie, vinovăție și deznădejde de sine, este proprietarul unui bordel de culoare în New Orleans la începutul secolului al XX-lea când începe povestea sa.

Schimbările făcute au fost parțial rezultatul dorinței de a se concentra pe o "perioadă de timp la fel de interesantă din punct de vedere estetic cum a fost secolul al XVIII-lea, fără a săpa într-o poveste de plantație pe care nimeni nu prea vrea să o audă acum", a spus Jones. El a precizat că descendența personajului poate fi încă urmărită până la "banii de plantație" și că ocupația sa inițială nu a apărut în mod deosebit ca un punct de "auto-reflecție" în romane.

O altă actualizare semnificativă a personajului o implică pe Claudia - în vârstă de doar 5 ani când a fost transformată în vampir în roman, deși în film a fost interpretată de o Kirsten Dunst în vârstă de 11 ani. Adaptarea AMC o îmbătrânește și mai mult pe Claudia, făcând-o să aibă 14 ani în momentul transformării sale. Acest lucru nu o face să fie mai pregătită pentru tulburările interne care se instalează.

După cum a spus actorul Bailey Bass într-un filmuleț distribuit pe contul de Twitter al serialului, această Claudia trebuie "să se confrunte cu emoțiile unei persoane de 19 ani, apoi de 30 de ani, apoi de 40 de ani, în timp ce este încă blocată în acest corp tânăr de 14 ani".

Decizia de a o îmbătrâni pe Claudia a fost luată în parte din cauza preocupărilor legate de filmarea anumitor scene, în special a celor cu conotații mai "adulte". Legile privind munca copiilor au fost un alt factor.

"Dacă aș fi vrut să o fac pe Claudia în acest serial, aveam nevoie de cât mai multe ore de filmare cu actorul care o interpretează", a spus Jones. "Și dacă aș pune pe cineva care are mai puțin de 18 ani acolo, aș avea ore limitate".

Pentru LePere-Schloop, care a citit romanele lui Rice în adolescență și le atribuie într-o oarecare măsură faptul că au atras-o în New Orleans, casa ei de două decenii, schimbările din serialul TV nu sunt antitetice față de opera autoarei. După moartea lui Rice, bunurile sale au fost donate unei arhive de la Universitatea Tulane din New Orleans, a declarat LePere-Schloop, care s-a întâlnit cu arhivistul în timpul filmărilor serialului.

"Unele dintre lucrurile pe care le descoperea erau că Anne scria povestiri scurte și alte interpretări ale "Cronicilor" în care Louis era o femeie, sau se întâmplau alte lucruri legate de fluiditate", a spus ea. "Chiar și în propriile scrieri ale lui Anne, există o istorie a unui fel de joc cu timpul, locul și persoana."

Aducerea la viață a poveștilor cu vampiri în New Orleans

Serialul a fost filmat în New Orleans, cândva casa de lungă durată a lui Rice și o parte integrantă din "Interviu cu vampirul". Scufundarea telespectatorului în decorul actualizat a necesitat o bună parte din cercetare.

"Vorbim acum despre o perioadă din New Orleans despre care s-a vorbit mult, dar care nu este foarte bine documentată în imagini sau nu a fost surprinsă în filme și la televiziune, și anume perioada Storyville (cartierul roșu)", a spus LePere-Schloop. "Din punct de vedere cultural, a avut un asemenea impact asupra orașului".

În calitate de rezidentă a orașului New Orleans, ea știa că "atunci când un loc este greșit, auzi asta în oraș". Așa că s-a bazat pe diverse resurse, inclusiv pe expertiza istoricului local Richard Campanella.

"El a lucrat cu noi pentru a surprinde lucruri pe care le știa din istorii orale și povești anecdotice pe care le-a documentat de-a lungul timpului despre elemente din Storyville", a spus LePere-Schloop.

Producția a încorporat istoria foarte reală a orașului New Orleans, precum și locații cheie din oraș, pe lângă construirea unor decoruri noi - precum cel pentru Storyville - pentru a aduce spectatorii în această versiune a lumii lui Louis și Lestat.

"Anne a folosit orașul ca cercetare și referință", a spus LePere-Schloop. "Am fost destul de norocoși să putem filma în casa reală în care Anne a scris că va fi casa din oraș a lui Lestat în romane. Inspirația ei pentru acea casă este un muzeu viu și am reușit să o folosim ca și casă exterioară."

Crearea interiorului casei, deși pe o scenă, a fost, de asemenea, foarte amuzantă, a spus ea, menționând că sursa originală de inspirație are "detalii de design cu adevărat incredibile", cum ar fi un luminator (care a fost lucrat în scenariu) și muluri de coroană.

A fost folosită o estetică diferită a designului pentru a arăta trecerea timpului, în timp ce vampirii rămân neschimbate. Decorurile au servit, de asemenea, ca o reflectare a personajelor, de la arta pe care Lestat o aduce în New Orleans din Europa până la starea depresivă în care cade casa vampirilor atunci când lucrurile merg prost.

"Este un peisaj emoțional la fel de mult ca și unul fizic", a spus Jones.

LePere-Schloop a vrut să evite reprezentarea pe ecran a unui New Orleans clișeu - și, în mod similar, a vrut să evite clișeele vampirilor, optând să nu vopsească totul în "roșu bordel" sau să pună arcade gotice peste tot. Dar, pentru toate detaliile istorice adoptate de echipa din spatele scenei, există atingeri (inclusiv saturația adăugată în timpul procesului final de colorare, a spus Jones) care par mai puțin naturale.

În timp ce se gândea la paleta pentru spectacol, LePere-Schloop s-a întors la o carte din copilărie - "The Rainbow Goblins" - care conținea ilustrații "frumoase, suprasaturate" și care a ajutat-o să ajungă la un fundal mai dinamic. Lumea pe care Louis și Lestat o ocupă este "mai sexy" și "plină de viață", a spus ea, în comparație cu primele reprezentări ale vampirilor din filme, care tindeau să fie discrete și "fărâmițate".

Rămânând fidelă spiritului din "Cronicile vampirilor

Chiar și cu unele modificări ale scenariilor originale, echipa "Interviu cu vampirul" nu a ignorat materialul sursă - reluarea și "observarea a ceea ce era în fisuri și crăpături" i-a ajutat să realizeze serialul, a spus Jones.

Există referințe subtile la personaje din romanele ulterioare și chiar o scurtă trimitere la vrăjitoarele Mayfair ale lui Rice (care fac, de asemenea, obiectul unui viitor serial AMC). Personajele care nu au apărut în film apar aici. Și - poate cel mai important detaliu pentru fanii înrăiți - Lestat și Louis sunt iubiți, într-o mișcare care preia faimosul subtext din primele romane cu vampiri ale lui Rice și îl transformă pur și simplu în text.

Ceea ce a sugerat "Interviu cu vampirul" în anii '70 a fost progresist pentru vremea sa, a spus Jones, adăugând că, în "cărțile ulterioare, este ca și cum ar fi existat această mare poveste de dragoste care nu a fost niciodată scrisă cu adevărat, dar suntem cu toții de acord că s-a întâmplat".

În timp ce Jones nu a îndulcit unele dintre cele mai toxice aspecte de "aruncare a farfuriilor" din relația dintre vampiri, el a văzut o oportunitate extraordinară în modul în care ar putea să o descrie într-o adaptare actualizată.

Între scrierile lui Rice și filmul din 1994, care își are fanii și criticii săi deopotrivă, Jones a recunoscut că distribuția principală a seriei "avea fantome mari în spate". Dar i-a lăudat pe Anderson - despre care a precizat că apare în aproape fiecare scenă - și pe Reid pentru rezistența lor, precum și pentru gama de interpretări.

În ceea ce-i privește pe telespectatori?

"Mi-ar plăcea ca ei să fie surprinși. Pentru cei care o cunosc foarte bine și o iubesc, vreau să rămână cu ea timp de șapte (episoade) și dacă sunt încă supărați, e în regulă", a spus Jones. "Dar sper că am făcut ceva interesant și palpitant pentru ei".

