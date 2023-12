Insula Fogo: Frumusețe inedită în Newfoundland

Ruginoasă și bătută de vânt, insula Fogo oferă o experiență diferită de majoritatea destinațiilor - un fel de Narnia sărată care, dacă încă mai credeți că Pământul este plat, este cunoscută ca fiind unul dintre cele patru colțuri ale lumii.

Insula Fogo este cea mai mare insulă din largul coastelor provinciei canadiene Newfoundland și Labrador, care se află la nord de Prince Edward Island și Nova Scotia.

Pe fundalul dramatic al Atlanticului de Nord friguros și agitat se află principala atracție a insulei: Fogo Island Inn, în stil nordic, cocoțat pe un mic deal de plăci de granit stâncoase.

Cu doar 29 de camere, hanul reușește să se simtă ca un bed and breakfast foarte luxos, cu spații mici și confortabile (majoritatea camerelor au sobe cu lemne), găsind în același timp o modalitate de a fi uluitor de mare, cu propria sa galerie de artă, teatru cu 32 de locuri, saune private pentru oaspeți și jacuzzi pe acoperiș. Restaurantul hanului s-a clasat printre primele trei în topul celor mai bune restaurante noi din Canada, realizat de enRoute Magazine în 2013.

Cu toate acestea, cea mai de neșters amprentă a hanului este ospitalitatea - sentimentul de comunitate care poate fi văzut peste tot.

Mulți dintre cei care lucrează la han provin din familii care datează de generații, coloniști englezi și irlandezi de sute de ani în urmă. Pescuitul de cod i-a adus pe insulă, iar unii s-au stabilit în loc să facă călătoria de întoarcere.

O înclinație englezească sau irlandeză poate fi încă auzită adesea. Dacă beți cafeaua populară de pe insulă, marca Flat Earth, nu este neobișnuit ca aceasta să fie pronunțată "flat urt".

Descoperirea plăcerilor simple ale insulei

Martin Foley este unul dintre acești insularii ospitalieri.

Un adevărat om al naturii la vârsta de 72 de ani, el a trăit pe insula Fogo toată viața - nu s-a aventurat mai mult de câțiva kilometri de la casa familiei sale din orașul Tilting înainte de a împlini 18 ani.

Foley, care a fost cândva învățător, lucrează pentru han în calitate de gazdă a comunității, îndrumându-i pe oaspeți pe tot parcursul șederii lor în acest peisaj neatins și nepoluat.

Plimbarea de-a lungul peisajelor marine și a stâncilor frumoase, vizitarea cimitirelor cu morminte ale coloniștilor englezi și irlandezi din anii 1800 și 1900 și o fiertură tradițională de cod proaspăt prins și crab de zăpadă regească sunt lucruri pe care Foley a crescut și pe care ține să le arate vizitatorilor.

Insula poate fi dezorientantă la început - și așa trebuie să fie. Facilitățile de zi cu zi nu sunt la îndemână. Este liniște - nu există cinematografe, peluze îngrijite sau megamall-uri. Timpul este aproape suspendat.

Insula are chiar propriul său fus orar curios, precum și șapte anotimpuri distincte. Fiecare dintre ele oferă ceva substanțial diferit - de la rachete de zăpadă și observarea icebergurilor la căutarea de fructe de pădure și statul lângă focuri de tabără în nopțile răcoroase de vară.

După cum îl definește Fogo Island Inn, "cele șapte anotimpuri ale noastre constau în veri călduroase, ierni cu zăpadă, un sezon de gheață spectaculos, primăvara plină de speranță, sezonul de prindere în capcană din iunie, culesul abundent de fructe de pădure sălbatice în sezonul fructelor de pădure din toamnă și o toamnă târzie temperamentală".

Găsirea unui echilibru

Nu există nicio îndoială că terenul este prin excelență accidentat. Cu toate acestea, Fogo Island Inn reușește să aducă un sentiment de echilibru între singurătatea liniștită în natură și un hotel la modă.

Provocarea hanului este de a păstra istoria unei mici insule de pescuit somnoroase, cu o populație totală de doar 2.395 de locuitori, creând în același timp o întreprindere din secolul XXI.

Exteriorul și interioarele hanului ating acest echilibru delicat la perfecție, cu un flux și reflux de nou și vechi. O clădire modernă proiectată de arhitectul Todd Saunders din Norvegia, juxtapusă cu mobilier și cuverturi realizate manual de către sătenii din insula Fogo, contribuie la crearea impresiei unui hotel care lucrează în cadrul idealurilor insulei, nu împotriva lor.

În unele locuri, hanul pare a fi o barcă foarte mare - proiectată intenționat pentru a atinge ușor peisajul. Vibrații mici pot fi simțite, uneori, în timp ce Atlanticul de Nord se ridică și face spume afară.

Ferestrele din podea până în tavan expun peisajul dramatic. Forma structurii propriu-zise a clădirii, cu o lungime de 300 de metri și o lățime de 30 de metri, contribuie la a da senzația de navă.

Noua creștere

Se poate spune că insula se află într-un fel de renaștere după ani de declin economic. Complet dependenți de industria codului, care a dispărut aproape complet la începutul anilor 1990, sătenii au rămas cu puține mijloace de supraviețuire.

Aici intervine Zita Cobb, proprietara hanului Fogo Island Inn.

Cândva un titan al tehnologiei, ea s-a întors pe insula natală la începutul anilor 2000, după o perioadă în care a fost director financiar al unei companii de fibră optică. Milionară de mai multe ori, ea a făcut mai mulți bani decât ar putea avea nevoie pentru o viață întreagă.

Scopul ei? Să folosească Hanul Insulei Fogo ca pe un motor economic. Cu 153 de angajați, hanul este una dintre principalele surse de locuri de muncă de pe insulă, aducând un val de interes într-un loc în care mulți s-au luptat pentru a-și asigura traiul.

Cu toate acestea, misiunea lui Cobb vine cu propriul set de temeri. Ea se teme că odată cu consumerismul vine și aplatizarea culturii și că, dacă acesta va prelua controlul, fiecare comunitate va arăta la fel, că dealurile vor fi asfaltate și că trecutul insulei nu va mai fi accesibil generației următoare.

Este un dans delicat cu diavolul, știe ea - dar merită pentru a readuce Insula Fogo înapoi.

Primul ei efort de a ajuta comunitatea a implicat acordarea de burse pentru tânăra generație, dar apoi un membru al comunității a ridicat o problemă importantă: bursele îi trimiteau pe tineri departe.

Acest lucru a dus la înființarea Shorefast - o fundație pe care a înființat-o împreună cu fratele ei, Tony, pentru a pompa resurse înapoi în economie. Până în prezent, acest efort a dus la crearea a șase studiouri moderne pentru artiști răspândite pe toată insula, un program de rezidență pentru artiști și nenumărate alte proiecte, inclusiv hanul însuși.

Surplusul de venituri de la han se întoarce în comunitate. Este un echilibru descurajant - crearea unui viitor pentru Insula Fogo, păstrând în același timp legăturile cu trecutul - dar Cobb rămâne optimist.

Dacă comunitatea nu se străduiește să atingă acest echilibru, spune Cobb, "trecutul nostru va fi inaccesibil pentru noi, trebuie să-l cunoaștem și să-l traducem în lucruri noi".

Așa cum ar spune francezii - "qui n'avance pas, recule"... sau "cei care nu avansează, se întorc înapoi".

Fără a-și pierde identitatea, Insula Fogo merge înainte.

Dacă mergeți

Detalii privind cazarea:

Fogo Island Inn: Deschis tot timpul anului. Camerele duble încep de la 1.300 USD. Tarifele includ toate mesele (gustarea de bun venit, serviciul de dimineață, micul dejun, prânzul, cina) și toate băuturile nealcoolice, o jumătate de zi de orientare cu o gazdă a comunității și utilizarea completă a tuturor facilităților hanului: cinematograf, saună, galerie de artă contemporană, sală de gimnastică și spațiu de yoga, bibliotecă de patrimoniu.

Există Wi-Fi în tot hanul, biciclete pentru explorare independentă și echipament pentru vreme de furtună, cizme de cauciuc și binoclu în fiecare apartament.

The Old Salt Box Co.: Opt case separate cu cutii de sare pe întreaga insulă de închiriat, majoritatea cu vedere la ocean și excelente pentru familii.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine este gazda incredibilă a acestui pat și mic dejun confortabil cu doar trei camere. Tarifele încep de la 120 USD.

Alte locuri de vizitat:

Nicole's Café: Situat în mica comunitate Joe Batt's Arm, Nicole's este unul dintre puținele restaurante de pe insulă. Meniul se schimbă zilnic, dar așteptați-vă la pește proaspăt, paste făcute în ziua respectivă și înghețată de casă de la Growler's, singura gelaterie de pe insulă. (Închis pentru sezon - verificați site-ul înainte de a vă face planuri).

Quilt and Jam Shop: Amplasate în casa familiei insularului Mona Brown, se găsesc gemuri, cuverturi și haine făcute manual, printre antichități de epocă.

Galeria de artă Herring Cove: Artiștii locali Linda și Winston Osmond vând picturi tradiționale, cărți, ornamente și cuverturi. Toate lucrate manual.

Cum să ajungeți pe insula Fogo:

Zbor spre Gander, Newfoundland. De acolo, închiriați o mașină și conduceți până la Farewell pentru a prinde feribotul spre Insula Fogo. Notă: Nu există rezervări pentru feribot - primul venit, primul servit. Fogo Island Inn oferă, de asemenea, transport de la Gander la han.

Sursa: edition.cnn.com