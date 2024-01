Ian Ziering, "ușurat" că este "nevătămat" după altercația cu motocicliștii

"Am avut parte de un incident alarmant în care a fost implicat un grup de indivizi pe mini-bike-uri. În timp ce eram blocat în trafic, mașina mea a fost abordată în mod agresiv de unul dintre acești motocicliști, ceea ce a dus la o confruntare neliniștitoare. În încercarea de a evalua eventualele pagube, am ieșit din mașină. Această acțiune, din păcate, a degenerat într-o altercație fizică, pe care am navigat pentru a mă proteja", a scris Zierling într-o declarație împărtășită luni seară pe Instagram .

O înregistrare video obținută și publicată de TMZ pare să o arate pe Ziering lângă o mașină parcată, într-o confruntare și altercație fizică cu un grup de indivizi care se deplasau cu motociclete mici pe Hollywood Boulevard.

Nu este clar ce s-a întâmplat înainte de înregistrarea video.

O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din Los Angeles a declarat pentru CNN că investighează o plângere pentru lovire care îl menționează pe Ziering ca victimă într-un incident în care au fost implicate motociclete mici.

Fiica lui Ziering se afla cu el duminică în acel moment.

"Sunt ușurat să anunț că atât eu cât și fiica mea suntem complet nevătămați, dar incidentul m-a lăsat profund îngrijorat de îndrăzneala tot mai mare a unor astfel de grupuri care perturbă siguranța și pacea publică", a continuat postarea lui Ziering. "În momente dificile ca acestea, puterea și unitatea comunității noastre sunt cele mai vitale".

