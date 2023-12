Hyperloops, avioane cu reacție supersonice și avioane electrice: Iată cum ar putea arăta transportul până în 2050

Aceste invenții ale trecutului ar putea contribui la informarea viitorului, deschizând calea pentru noi moduri de transport în comun scalabile și accesibile - care vor arăta foarte diferit de ceea ce a început să iasă de pe liniile de asamblare ale Ford în urmă cu mai bine de un secol.

Transporturile se numără printre cei mai mari contribuitori la producția de carbon, fiind responsabile pentru aproximativ 37% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Pe măsură ce planificatorii urbani privesc spre viitor, mulți dintre ei se concentrează asupra sustenabilității, inclusiv asupra renunțării la vehiculele tradiționale alimentate cu gaz.

În calitate de director general al Newlab Detroit, un centru global de inovare în domeniul mobilității, Malek face parte dintr-o echipă care reunește diferite expertize cu scopul de a crea soluții de transport.

CNN a discutat recent cu Malek despre cum vor arăta călătoriile până în 2050.

Interviul de mai jos a fost editat pentru lungime și claritate.

CNN: Care sunt unii dintre pilonii cheie ai mobilității?

Malek: Unii dintre pilonii cheie care sunt cu adevărat esențiali pentru ca aceasta să aibă succes sunt accesibilitatea. Cât de ușor este de accesat soluțiile de mobilitate? Cât de frecvente sunt serviciile? Ce zone sunt acoperite? Pot oamenii să ajungă cu adevărat acolo unde trebuie să meargă sau să le fie aduse cu ușurință bunurile? Trebuie să ne asigurăm că toată lumea are câteva opțiuni. Și, pe măsură ce privim spre viitor, trebuie să ne gândim și la transportul durabil.

CNN: În 2050, cum vă imaginați că vor ajunge oamenii de la A la B?

Malek: Când mă gândesc la anul 2050 și la modul în care ne vom deplasa, ceea ce mă entuziasmează cel mai mult este varietatea de opțiuni pe care le vom avea în acel moment. Oamenii vor merge în continuare cu bicicleta, vor lua în continuare autobuze, dar, de fapt, este vorba despre posibilitatea de a alege cea mai bună opțiune pentru călătoria pe care trebuie să o facă.

Când mă gândesc la anul 2050 și la tipurile de tehnologii care ar putea fi folosite în domeniul transporturilor, cred că vom vedea iterații ale unor lucruri pe care le vedem deja astăzi, cum ar fi electrificarea. Și cred că vom începe să vedem și alte tehnologii noi care vor începe să își facă loc. Dar ceea ce este esențial este ca acestea să găsească o oportunitate care să se alinieze cu o nevoie de afaceri.

CNN: Vedem deja vehicule autonome care sunt testate în unele părți ale lumii astăzi. Unde vedeți această tehnologie în 2050?

Malek: O mare parte din ceea ce auzim în știrile de astăzi în ceea ce privește mașinile autonome este un sistem care este în mare parte capabil să se conducă singur. Folosește senzori pentru a vedea în jurul vehiculului și apoi are la bord calculatoare speciale pentru a putea prelua informații de bază de pe hartă și pentru a-și da seama cum ar trebui să ajungă din punctul A în punctul B. Aceste tehnologii se află în faza de testare și dezvoltare și cred că este foarte interesant să vedem progresele înregistrate.

Dar, în perspectiva anului 2050, cred că, în cazul în care vom vedea cu adevărat cum această tehnologie va lua avânt, va fi în spațiul comercial, unde călătoriile vor fi mai scurte. Când ne gândim că vom putea conduce în fiecare oraș, pe fiecare drum de pământ, pe fiecare autostradă de țară - este mult pentru care trebuie să încercăm să validăm. Prin urmare, atunci când ne gândim unde aceste opțiuni se pot extinde mai întâi, va fi în aceste zone mai simple. În unele orașe, ar putea fi vorba de transportul de la un aeroport la un centru al orașului, astfel încât următoarea taximetrie sau cursă Lyft ar putea fi autonomă.

CNN: Care este impresia dumneavoastră despre aeronavele eVTOL (electric vertical take-off and landing) sau despre taxiurile aeriene?

Malek: Tehnologia este absolut acolo. Funcționează. Trebuie să ne asigurăm că este sigură și verificată și că a fost cu adevărat validată în același mod în care sunt validate avioanele. Când te gândești la transportul de pasageri în forme noi, există o ștachetă mult mai înaltă în ceea ce privește siguranța care trebuie respectată. Și aceasta este o parte din activitatea care se desfășoară în prezent. Dar cred că, în următorii 20 de ani, vom vedea mai multe utilizări ale eVTOL în transportul de mărfuri.

CNN: Vom vedea o rețea hyperloop (capsule de mare viteză care se deplasează în tuburi) funcțională până în 2050?

Malek: Hyperloop ca tehnologie este foarte interesantă. Ideea este că reduci lucruri precum rezistența și frecarea pentru a te deplasa eficient. Atunci când te gândești să aduci hyperloop în realitate, trebuie să începi să te gândești cum să construiești această infrastructură, cum să o faci accesibilă, cum să o potrivești cu un caz de afaceri și cum să te asiguri că este rezistentă la schimbări. Așadar, atunci când analizăm oportunitățile viitoare pentru hyperloop, nu este vorba de întrebarea "este tehnologia pregătită?". Eu aș spune că este acolo. Este vorba mai degrabă de faptul că infrastructura este pregătită și de modul în care o adoptăm și o implementăm.

CNN: Credeți că transportul aerian supersonic va reveni în ceruri?

Malek: Deci am văzut avioane supersonice în trecut și cred că vom vedea avioane supersonice în viitor. Dacă ne gândim la progresele înregistrate și, de asemenea, la creșterea numărului de călătorii la nivel global, cred că există cerere. Ceea ce s-a schimbat față de anii 2000, când am văzut acest lucru anterior, este un impuls către sustenabilitate. Astfel, acum nu mai este vorba doar de întrebarea dacă vom vedea avioane supersonice, ci dacă acestea vor fi alimentate cu carburanți cu zero emisii nete de carbon? Și cred că acest lucru trebuie să fie o parte esențială a conversației pe măsură ce privim spre această oportunitate în viitor.

Când ne gândim la zboruri pe termen scurt care se efectuează doar deasupra pământului, de obicei nu vom folosi un avion supersonic, deoarece ar avea un impact asupra multor persoane aflate sub avion, așa că vor fi multe zboruri de tip "traversare a oceanului". Apoi, atunci când traversezi pământul, fie muți oamenii pe calea ferată, așa cum vedem că se întâmplă în Franța, fie îi ajuți pe oameni să găsească opțiuni de conectare electrică - poate eVTOL, poate e un avion regional electric - dar, în realitate, analizăm o varietate de opțiuni pentru a ajuta la conectarea la destinația finală.

CNN: Care sunt speranțele dumneavoastră pentru viitorul transporturilor?

Malek: Când mă gândesc la speranțele și visele mele pentru viitorul transporturilor, mă gândesc la faptul că trebuie să ne concentrăm pe sensul cel mai larg al ceea ce noi, ca oameni, avem nevoie de la sistemele noastre de transport și să începem cu acest principiu organizatoric. Din punct de vedere istoric, am început cu "de ce au nevoie mașinile, de ce au nevoie avioanele?". Dar avioanele și mașinile sunt aici doar pentru noi.

Și când privesc spre viitor, nu este vorba neapărat de o singură tehnologie, ci de această filozofie: cum folosim diferite soluții care au dimensiunea potrivită pentru tipul de activitate pe care încearcă să o îndeplinească.

