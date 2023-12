Hugh Jackman împărtășește dieta sa de "încărcare" pentru a deveni Wolverine

Hugh Jackman a postat pe contul său verificat de Instagram fotografii cu mesele pe care le mănâncă pentru a se pregăti să își reia rolul lui Wolverine, de data aceasta în "Deadpool 3", alături de Ryan Reynolds.

"Bulking. O zi din viață", se arată în legenda fotografiilor. "Mulțumesc Chef Mario pentru că mă ajuți să rămân sănătos și să mă hrănesc corespunzător în timp ce ... Devenind. Wolverine. Din nou."

Mâncărurile includ biban negru, burgeri de pui, somon și mușchi file de vită hrănit cu iarbă.

Starul din "X-Men" i-a spus recent lui Chris Wallace de la CNN, în timpul unui interviu în cadrul emisiunii "Who's Talking to Chris Wallace", că nu a folosit steroizi pentru a obține fizicul său tăiat, de supererou, ci mai degrabă "a făcut-o în stil vechi".

"Și vă spun, am mâncat mai multe găini - îmi pare foarte rău pentru toți veganii și vegetarienii și pentru găinile din lume", a spus Jackman. "Literalmente, karma nu este bună pentru mine. Dacă zeitatea are ceva legat de găini, am probleme."

