Hollywoodul a reușit în sfârșit să bată în cuie povestea coming-of-age în 2023

Este un film plin de momente mici - găsirea de prieteni la o școală nouă, vizite la bunica în oraș - care se adaugă la ceva mult mai mare, atingând o temă care a tot apărut în divertisment anul acesta: abordări subtile, hilare și sincere ale călătoriei de la copil la adult, cu toate stângăciile și bucuriile care o însoțesc.

Bineînțeles, 2023 nu a inventat filmul despre maturizare, dar poate că l-a reușit. În timp ce această adaptare a romanului lui Judy Blume, plasată în anii '70, ar fi putut ușor să vireze în teritoriul ieftin, "Margaret" rămâne dezarmant și autentic, în mare parte datorită interpretării lui Fortson și a celor (încearcă să eviți să folosești atât de mult "precum") lui Rachel McAdams, care o interpretează pe mama ei zdruncinată, dar bine intenționată, și a lui Kathy Bates în rolul bunicii autoritare.

Interpretările abile și pline de personalitate sunt, de asemenea, cele care stau la baza interpretării de către Netflix a romanului din 2005 al Fionei Rosenbloom "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", care reușește să ocolească unele favoritisme serioase ale nepoților pentru a cuceri telespectatorii cu o privire pătrunzătoare asupra ierarhiilor sociale complicate din școala medie.

Produs de Adam Sandler și avându-l ca protagonist pe Adam Sandler, "Bat Mitzvah" le are în rolurile principale pe fiicele sale Sadie și Sunny Sandler și chiar pe soția sa Jackie. Dar fiicele sale reușesc în mod special să-i facă pe spectatori să uite cât de mult este vorba de o afacere de familie Sandler, reușind să ne facă să investim în familia lor de pe ecran și mai ales în enigma lui Stacy (Sunny Sandler) atunci când un băiat drăguț de la școală - și o neînțelegere masivă - o fac să nu fie invitată la bat mitzvah-ul prietenei ei cele mai bune.

În încercarea ei prea cunoscută de a se integra din punct de vedere social, Stacy se confruntă cu loialități schimbătoare în cadrul grupurilor de prieteni de la școală, plasând spectatorul alături de ea și amintindu-ne cum s-au simțit de fapt acele momente pentru noi toți. Același lucru este valabil și pentru "Bottoms", un film mult mai vulgar, dar totuși inteligent și atrăgător, în care joacă Rachel Sennott, o femeie naturală și fermecătoare, care combină tropiile clasice ale angoasei adolescentine cu cele din "Fight Club" și apoi le dă o binevenită turnură homosexuală.

Și apoi există, fără îndoială, filmul anului, "Barbie", care a fost fundamentat de un arc de personaj foarte real și relatabil, care a servit drept contrapondere la toată plasticitatea - și anume tânăra Sasha (Ariana Greenblatt), care a depășit în mod clar faza Barbie și încearcă să stabilească parametrii identității sale mai mature atunci când, împreună cu mama sa, angajată Mattel (America Ferrera), se confruntă cu păpușa "din viața reală" (Margot Robbie). Prin intermediul lui Sasha și al dorinței mamei sale de a crea o lume sigură și securizată în care să poată crește, "Barbie" reușește să transmită mesajul său feminist, uneori ironic, dar totuși încurajator.

Dar această tendință de portrete bulgărești ale adulților începători s-a extins anul acesta dincolo de filme. În serialul de succes "The Last of Us", bazat pe aclamatul joc video, Joel, solitarul torturat al lui Pedro Pascal, devine figura paternă implicită pentru Ellie (Bella Ramsey), o tânără care se luptă să găsească o cale de urmat într-o lume apocaliptică devastată de o molimă fungică de zombi.

Spre sfârșitul sezonului, un episod intitulat "Left Behind" luminează povestea lui Ellie într-un episod-biberon care părea mai degrabă un scurtmetraj. În el, aceleași structuri sociale macabre din liceu descrise în filme sunt văzute în plină forță, Ellie intrând într-o luptă cu un bătăuș și apoi evadând pe cont propriu. Mai târziu, în episod, ea explorează "minunile" lumii moderne, care acum a dispărut, alături de Riley ("Euphoria's Storm Reid"), o prietenă care devine brusc ceva mai mult, declanșând acele efecte amețitoare ale dragostei tinere.

La fel ca în filmele clasice pentru adolescenți, precum "Heathers", "Clueless" și "Mean Girls", protagonistele din această serie de povești de calitate din acest an despre maturizare (în mare parte feminine) navighează prin lumea exterioară și negociază cu ea în timp ce identitățile lor se schimbă în mod activ, ceea ce permite ca schimburile ciudate sau chiar umilitoare să apară la fel de ușor ca și momentele fericite și pline de viață ale primei iubiri - sau ceva asemănător.

Deși nu fiecare proiect menționat aici va fi ținut minte la fel de mult ca altele odată ce 2023 va fi în oglinda retrovizoare, partea cea mai bună este că filme precum "Are You There God? Sunt eu, Margaret" și "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" vor fi întotdeauna disponibile în casele lor respective de streaming pentru ca și copiii să le găsească pe măsură ce ajung la maturitate.

"Barbie" și "The Last of Us" au fost produse de Warner Bros. Pictures și, respectiv, Max, care sunt deținute de compania mamă a CNN, Warner Bros. Discovery.

Alli Rosenbloom de la CNN a contribuit la acest articol.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com