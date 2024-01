Halle Bailey spune că reacția la faptul că a fost distribuită în rolul lui Ariel din "Mica Sirenă" nu a fost "un adevărat șoc

Într-un nou interviu acordat publicației The Face publicat joi, cântăreața și actrița a declarat că reacțiile de respingere care au apărut atunci când s-a aflat că a fost distribuită în rolul sirenei Ariel - și din nou atunci când a fost dezvăluită prima imagine cu ea în rol, toamna trecută - nu au fost surprinzătoare.

"Ca persoană de culoare, pur și simplu te aștepți și nu mai este cu adevărat un șoc", a declarat nominalizată la Grammy.

"Oamenii nu înțeleg că atunci când ești negru există o cu totul altă comunitate", a împărtășit ea. "Este atât de important pentru noi să ne vedem pe noi înșine".

În acest sens, Bailey a menționat, de asemenea, că după ce a apărut teaserul, când părinții au început să împărtășească videoclipuri cu fiicele lor de culoare care se minunau de Bailey în rolul lui Ariel, ea s-a uitat la ei "neîncrezătoare".

"Mă face să mă simt mai recunoscătoare pentru locul în care mă aflu", a spus ea.

De asemenea, vedeta în ascensiune i-a creditat pe realizatorii filmului "Mica Sirenă" pentru că au permis ca identitatea ei autentică să facă parte din această nouă iterație a prințesei acvatice Disney, în special în ceea ce privește părul ei.

"Ca femeie de culoare, părul este spiritual, în special locs", a spus Bailey, menționând, de asemenea, că o parte semnificativă din timpul de pregătire pe platou a fost dedicată analizării modului în care părul ei se mișca în apă.

"A fost foarte mișto pentru ei să facă din Ariel o versiune a mea cu locs", a adăugat ea.

"The Little Mermaid", bazat pe clasicul desen animat din 1989, o are în rolurile principale și peMelissaMcCarthy, în rolul vrăjitoarei mării Ursula. Lansarea filmului este programată pentru 26 mai.

Sursa: edition.cnn.com