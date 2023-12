Guvernatorul Kansas, Laura Kelly, a intrat în era Swiftie

Printre acestea se numără și guvernatorul Kansas, Laura Kelly, care a postat miercuri pe Twitter o fotografie în care apare ținând în mână un CD intitulat "Governor Kelly's Eras Playlist". Coperta părea să fie concepută ca logo-ul "Eras Tour" al lui Swift, cu pictograme reprezentative pentru statul Kansas.

"Acum că @taylorswift13 a petrecut mai mult timp în Kansas - mulțumesc @tkelce! - staff-ul meu neînfricat s-a gândit că este timpul să las totul acum și să îi dau o ascultare corectă a muzicii ei", se arată în legenda lui Kelly pe X, fostul Twitter, cu o urare către jucătorul echipei Kansas City Chiefs - și iubitul lui Swift - Travis Kelce.

Guvernatoarea Kelly a mai împărtășit că a primit o brățară a prieteniei la un meci recent al echipei Chiefs și a dezvăluit tracklistul de 16 melodii pe care staff-ul ei l-a creat pentru ea. Sunt incluse, printre altele, melodii precum "Champagne Problems", "Shake it Off", "King of my Heart" și "All Too Well".

CNN a contactat biroul guvernatoarei Kelly pentru comentarii suplimentare.

Swift cu siguranță a petrecut mult timp în statul Floarea Soarelui de când a apărut pentru prima dată la Arrowhead Stadium în septembrie pentru a-l vedea pe Kelce, acum iubitul ei, jucând fotbal.

Cântăreața "Karma" a participat de atunci la mai multe meciuri ale echipei Chiefs pentru a-l susține pe Kelce și a fost văzută la petreceri după unele dintre meciuri, după cum se vede în fotografiile postate pe rețelele de socializare.

Prezența ei la meciurile lui Kelce nu se limitează însă la Kansas City. Cântăreața și tatăl ei, Scott Swift, au fost duminică la Gillette Stadium pentru a urmări meciul dintre Chiefs și New England Patriots, unde chiar și fanii din Boston au fost încântați să o vadă pe vedetă prezentă.

"Au arătat-o pe Taylor la meci și, vreau să spun, nu vezi o întreagă bază de fani a echipei locale să înnebunească pentru cineva care poartă culorile echipei adverse - asta arată cât de uimitoare este fata asta", a declarat Kelce în episodul de miercuri al podcastului său "New Heights", pe care îl găzduiește împreună cu fratele său Jason.

Chiar și antrenorul principal al echipei Patriots și simbolul NFL, Bill Belichick, a intervenit în septembrie în legătură cu idila dintre Kelce și Swift, spunând: "Travis Kelce a avut o mulțime de capturi mari în cariera sa. Aceasta ar fi cea mai mare".

Știi că Swift are o influență asupra acestei țări atunci când atât guvernatorul statului Kansas, cât și antrenorul principal al Patriots sunt în epoca Swiftie.

Sursa: edition.cnn.com