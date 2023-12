Glorie la Oscar pentru un film indian cu primul premiu pentru cel mai bun cântec din istorie

Lăudat pentru coregrafia sa antrenantă și melodia antrenantă, cântecul, care a câștigat deja un premiu Globul de Aur, este extras din filmul "RRR", o dramă în limba telugu care are loc în timpul luptei pentru independența Indiei față de Marea Britanie.

La cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar, duminică seară, "Naatu Naatu" - compusă de M.M. Keeravani și cu versuri de Chandrabose - a învins atât melodia "Hold My Hand" a lui Lady Gaga din "Top Gun: Maverick", cât și "Lift Me Up" a Rihannei din "Black Panther": Wakanda Forever".

Acceptând premiul, Keeravani a spus: "Am crescut ascultând The Carpenters și acum iată-mă aici cu premiile Oscar", înainte de a-și cânta discursul pe melodia "Top of the World" de The Carpenters. Chandrabose a adăugat pur și simplu: "Namaste".

Mai devreme în timpul serii, cântăreții Rahul Sipligunj și Kaala Bhairava au interpretat "Naatu Naatu", în timp ce dansatorii au recreat o scenă faimoasă și plină de energie din filmul care a inspirat nenumărate meme-uri.

Vedeta de la Bollywood Deepika Padukone, care a prezentat spectacolul, a numit cântecul "un banger total".

Reacționând la victorie pe Twitter, Ram Charan, starul filmului, a scris: "Am câștigat!!! Am câștigat ca și cinematograf indian!!! Am câștigat ca țară!!! Premiul Oscar se întoarce acasă!"

Într-o declarație mai lungă lansată pe platformă, Charan a descris filmul ca fiind o "capodoperă", iar cântecul ca fiind "o emoție în întreaga lume".

Un compozitor indian câștigase anterior Oscarul pentru cel mai bun cântec original cu "Jai Ho" din "Slumdog Millionaire", dar acel film a fost o producție preponderent britanică.

În schimb, "RRR" este o producție indiană până la capăt - și o vitrină pentru Tollywood, una dintre industriile cinematografice non-bollywoodiene din India, care se concentrează în principal pe producții în limba telegu în loc de filme în limba hindi.

În urma victoriei, premierul indian Narendra Modi a scris pe Twitter: "Popularitatea lui 'Naatu Naatu' este globală. Va fi un cântec care va fi ținut minte în anii următori".

"India este exaltată și mândră", a adăugat Modi.

Echipa din spatele filmului a intrat pe Twitter pentru a sărbători.

"Niciun cuvânt nu poate descrie acest moment suprarealist. Dedic acest lucru tuturor fanilor noștri uimitori din întreaga lume. Vă mulțumim!!! Jai Hind", au scris ei, folosind un strigăt popular de raliere care înseamnă "Victorie pentru India".

Industria cinematografică indiană produce zeci de mii de filme în fiecare an în mai multe limbi, iar "RRR", care înseamnă "Rise, Roar, Revolt", este al patrulea film cu cele mai mari încasări din această țară, potrivit IMDB, cu aproape 155 de milioane de dolari încasați la nivel mondial.

Filmul fantezist istoric de trei ore prezintă secvențe de acțiune sălbatice, explozii, bătălii epice, numere de dans complexe și un bărbat care se luptă cu un tigru.

Un clip din film în care apar superstarurile Telugu Charan și N. T. Rama Rao Jr, cunoscut sub numele de Jr NTR, dansând în sincronizare perfectă cu versurile, are peste 125 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Sursa: edition.cnn.com