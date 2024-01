George R.R.R. Martin lucrează la trei spinoff-uri animate din 'Game of Thrones'

Într-o postare pe blog în weekend,autorul "Game of Thrones" a împărtășit faptul că lucrează la trei proiecte animate bazate pe această franciză extrem de populară.

Scriind: "Există atât de multe la televizor în aceste zile, în era streaming-ului, încât este greu să ții pasul", a scris Martin. "Întotdeauna este o bucurie să dai peste un serial pe care nu l-ai mai văzut până acum, un serial grozav care pur și simplu te uimește, care își înfige ghearele în tine și nu-ți dă drumul."

El a menționat că serialul animat de la Netflix "Blue Eye Samurai" este un astfel de spectacol, ceea ce a dus la dezvăluirea despre propriile sale spectacole animate în curs de dezvoltare.

"Întâmplarea face că eu și HBO avem propriile noastre proiecte animate, plasate în lumea din A SONG OF ICE & FIRE. Niciunul dintre ele nu a primit încă undă verde, dar cred că ne apropiem de a face următorul pas cu câteva dintre ele", a scris Martin. "Când a început această ultimă rundă de dezvoltare, acum câțiva ani, aveam patru idei de emisiuni animate, cu câteva talente grozave atașate. Au urmat, în timp util, camere de scenaristi și summit-uri, schițe și scenarii... dar, din păcate, două dintre proiectele inițiale au fost ulterior clasate."

HBO este deținută de compania-mamă a CNN.

Potrivit lui Martin, prequel-ul anunțat anterior al "Casei Dragonului", "Nouă călătorii", va fi acum animat.

"Nine Voyages" va spune povestea șarpelui de mare Corlys Velaryon, interpretat în "House of the Dragon" de Steve Toussaint.

"Constrângerile bugetare ar fi făcut probabil ca o versiune live action să fie prohibitiv de costisitoare, având în vedere că jumătate din serial se desfășoară pe mare și necesitatea de a crea un port diferit în fiecare săptămână, de la Driftmark la Lys, la insulele Basilisk, la Volantis, la Qarth, la... ei bine, la nesfârșit", a scris Martin. "Există o lume întreagă acolo. Și avem o șansă mult mai bună de a o arăta pe toată cu ajutorul animației. Așa că acum avem în desfășurare trei proiecte de animație."

În timp ce Marton pare să spere că proiectele vor ajunge pe ecrane, el a mai scris că "Nimic nu este sigur la Hollywood".

Un lucru este sigur: cel de-al doilea sezon din "Casa dragonului" va debuta în această vară.

