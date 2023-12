Gary Oldman spune că munca sa în filmele "Harry Potter" este "mediocră", ar fi jucat rolul "altfel

"Cred că munca mea este mediocră în ea", a remarcat Oldman în episodul de joi al podcastului "Happy Sad Confused", adăugând că "poate dacă aș fi citit cărțile", așa cum a făcut-o regretatul său coleg de platou Alan Rickman, ar fi avut altă părere.

Dacă ar fi ajuns "înaintea curbei" ca Rickman, a spus el, "dacă aș fi știut ce urmează să se întâmple, cred sincer că aș fi jucat altfel".

Oldman l-a portretizat pe Black, nașul de mult pierdut al lui Potter și un fugar înscenat care se dovedește a fi prizonierul titular din cel de-al treilea film, "Prizonierul din Azkaban" din 2004.

Dar nu doar rolul său din filmele "Potter" este cel în legătură cu care Oldman își face autocritica.

"Aș pune totul pe foc, l-aș arde și aș face totul din nou", a spus el despre portofoliul său de actor. Acesta include rolul său iconic din 1992, Dracula, din "Bram Stoker's Dracula", o interpretare despre care a spus că, de asemenea, "nu este nebun".

Câștigătorul premiului Oscar a spus, totuși, că tendința sa de a-și "pisa" propria muncă este un obicei sănătos care se reduce la dorința de a vrea doar "să facă următorul lucru mai bun".

Oldman a apărut în rolul lui Black în patru dintre cele opt filme din franciza "Potter" - bazată pe seria de cărți a autoarei J.K Rowling -, inclusiv în "Azkaban", "Goblet of Fire" din 2005, "Order of the Phoenix" din 2007 și, pentru scurt timp, în concluzia din 2011 "Deathly Hallows": Partea 2".

De asemenea, s-a reunit cu distribuția în 2022, în timpul evenimentului "Harry Potter 20th Anniversary: Întoarcerea la Hogwarts", o emisiune specială difuzată de Max. (CNN și Max fac parte din aceeași companie mamă, Warner Bros. Discovery).

Sursa: edition.cnn.com