Florence Pugh confirmă despărțirea de Zach Braff

"Am încercat să facem această despărțire fără ca lumea să știe, pentru că a fost o relație despre care toată lumea are o părere", a declarat Pugh pentru Harper's Bazaar pentru numărul din septembrie 2022. "Am simțit că ceva de genul acesta ne-ar face cu adevărat bine să nu avem milioane de oameni care să ne spună cât de fericiți sunt că nu suntem împreună. Așa că am făcut asta. Automat mi se face un noduli în gât când vorbesc despre asta".

Anul trecut, înainte de a se despărți, Pugh a vorbit cu Sunday Times despre criticile oamenilor legate de faptul că este cu 21 de ani mai tânără decât Braff.

"Cred că îi deranjează pe oameni că nu este cine se așteptau", a spus ea atunci. "Dar este viața mea și nu fac nimic pentru a mulțumi oamenii sau pentru a face un titlu sau o poveste mai bună. Vreau să fiu și eu o persoană!"

Ea a declarat pentru Harper's Bazaar că nu este un fan al intruziunii care poate veni odată cu statutul de celebritate.

"Ori de câte ori simt că această linie a fost depășită în viața mea, fie că este vorba de paparazzi care surprind momente private sau momente care nici măcar nu sunt reale, fie de canalele de bârfe care încurajează membrii publicului să împărtășească momente private ale oamenilor celebri care merg pe stradă, cred că este incredibil de greșit", a spus ea.

Sursa: edition.cnn.com