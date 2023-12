Finaluri de seriale TV: De la "Succession" în jos, cele mai bune și cele mai proaste despărțiri din 2023

Într-o altă abatere de la trecut, care are o datorie puternică față de "Lost", a devenit, de asemenea, o obișnuință ca emisiunile să decidă sfârșitul cu mult timp înainte și să se orienteze spre acest lucru, un factor care distinge programele menționate de cele care s-au încheiat fără a avea avantajul de a crea un final clar.

Dezbaterea finalurilor a devenit propriul sport al spectatorilor, de la apărătorii și criticii înfocați ai serialului "The Sopranos", la oamenii care s-au simțit dezamăgiți, în mod normal, de "Seinfeld" (poate Larry David să se descurce mai bine în "Curb Your Enthusiasm" anul viitor? Vom vedea) și până la finalul suprarealist al serialului "St. Elsewhere", care încă servește drept punct de reper în ceea ce privește luarea unor lovituri mari și neașteptate.

Deși este greu să produci un final grozav pentru un serial mediocru, este mai mult decât posibil să dai peste cap unul grozav.

Așadar, ce seriale au reușit să aterizeze și care nu? O privire asupra câtorva dintre serialele care au semnat în 2023, în ordinea descrescătoare a satisfacției. Unele spoilere în față (în special în linkurile către recenziile complete) și o notă de subsol: această listă exclude "Tom Clancy's Jack Ryan" de la Amazon și dramele polițiste FX "Mayans M.C." și "Snowfall", care s-au încheiat după patru, cinci și șase ani. Deși le-am urmărit pe toate trei pentru o vreme, nu am continuat să le urmăresc suficient de atent pentru a evalua în mod corect cât de bine au legat lucrurile.

'Succession'(4 sezoane, HBO): Cel mai bun serial al anului nu este surprinzător faptul că a produs cea mai impresionantă răsplată, începând cu decizia curajoasă de a-l ucide pe Logan Roy (Brian Cox) la începutul sezonului, înainte de a lăsa să se desfășoare adevărata bătălie pentru succesiune. Un candidat pentru Hall of Fame al finalului de serial, doar pentru interpretarea replicii "Sunt cel mai mare băiat!" de către Jeremy Strong.

'Billions'(7 sezoane, Showtime): După șapte sezoane și sarcina descurajantă de a-l înlocui pe starul Damian Lewis, serialul l-a atras înapoi pentru o ultimă confruntare cu miliardarul Michael Prince (Corey Stoll) într-un efort coordonat de a-i zădărnici ambițiile prezidențiale, parte a unui sezon întortocheat care s-a ridicat la înălțimea a ceea ce a oferit acest serial la confluența dintre putere, bani și politică în perioada sa de glorie.

'Barry'(4 sezoane, HBO): Un sezon final inegal a stricat această comedie până atunci teribil de întunecată a co-creatorilor Bill Hader și Alec Berg, construind spre un sfârșit sângeros și aparent inevitabil pentru asasinul care de fapt voia doar să fie actor. Un bun exemplu de serial care a trecut linia de sosire în condițiile sale, doar că nu la nivelul la care s-ar fi putut spera.

'Ted Lasso'(3 sezoane, Apple TV+): Producătorii au evitat în mod deosebit să catalogheze acest serial ca fiind un "final", dar ultimul zbor de episoade a încheiat în mod plăcut și adecvat povestea antrenorului de fotbal Ted Lasso (Jason Sudeikis) și a aventurilor sale în Marea Britanie, lăsând în același timp fire intrigante de viață- du-te-vino cu care să te joci în continuare.

'Reservation Dogs'(3 sezoane, FX/Hulu): Serialul dulce-amărui despre tinerii nativ-americani din Oklahoma rurală s-a încheiat într-o notă discretă, care s-a simțit foarte bine în concordanță cu tonul general al serialului, dar într-un mod atât de discret încât nu a lăsat cu adevărat o impresie de neuitat.

'The Crown'(6 sezoane, Netflix): În timp ce finalul a adus în mod corespunzător povestea reginei Elisabeta acasă, atingerile mai sentimentale ale episodului - prezentând toate cele trei personaje care au interpretat-o de-a lungul celor șase sezoane și lăsându-le să interacționeze - s-au simțit prea prețioase și fanteziste, în același mod în care interacțiunile fantomatice ale Dianei au făcut-o la începutul sezonului. Un final mai puțin regal pentru un serial altfel grozav.

'The Marvelous Mrs. Maisel'(5 sezoane, Amazon Prime Video): Meritul creatoarei serialului, Amy Sherman-Palladino, este că a folosit flash-forwards pe parcursul sezonului pentru a construi spre final, care a oferit nu doar un final triumfător pentru omonima serialului (Rachel Brosnahan), ci a pregătit și căderea sobră a mentorului ei din viața reală, Lenny Bruce (Luke Kirby). În cele din urmă, însă, povestea s-a rezumat la relația centrală dintre Midge și managerul ei, Susie (Alex Borstein), o înflorire dulce, deși oarecum sacadată, pentru un alt spectacol care a atins apogeul devreme și care nu s-a mai simțit ca un cap de afiș după aceea.

"The Flash"(9 sezoane, CW): Dincolo de faptul că a marcat sfârșitul acestui serial de supereroi, finalul "The Flash" a coincis cu sfârșitul CW și al "ArrowVerse", așa cum îl știam, pe măsură ce profilul rețelei s-a schimbat sub o nouă conducere. Inițial un serial foarte bun, "The Flash" a căzut victimă a prea multor riduri cu diferite Pământuri și realități alternative și personaje care au zburat între ele pe parcursul derulării sale, deși le acordăm credit producătorilor pentru că au pus la cale ceea ce a părut cel puțin o concluzie.

"Star Trek: Picard"(3 sezoane, Paramount+): Întregul al treilea sezon al acestui serial de la Paramount a părut un lung exercițiu de fan service, reunind echipajul din "Star Trek: The Next Generation" pentru o despărțire (foarte) sentimentală. Acestea fiind spuse, subplotul care îl implică pe Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) și pe fiul său până acum necunoscut (Ed Speleers) s-a simțit obosit, iar în ceea ce privește finalul lucrurilor, cu siguranță că a fost momentul, așa cum ar putea spune chiar el, de a face acest lucru.

'The Blacklist' (10 sezoane, NBC): Alimentat de misterul care i-a sporit aspectul procedural la începuturile sale, "The Blacklist" a reprezentat un caz clasic de serial care a rezistat mult prea mult și ar fi trebuit să se încheie în 2021, când Megan Boone (alias Elizabeth Keen) a ieșit din serial. James Spader a făcut în continuare ca serialul să fie moderat de urmărit, dar soarta îndelungată a lui Raymond "Red" Reddington a părut cât se poate de anti-climatică, într-un serial care și-a bifat propriul nume cu câțiva ani prea târziu.

Sursa: edition.cnn.com