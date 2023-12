'Ferrari' alege șoferul greșit pentru vehiculul de curse auto al lui Michael Mann

Interpretându-l pe Enzo Ferrari, pilot de curse devenit magnat la o vârstă cu 20 de ani mai mare decât cea pe care o are în prezent, Driver își folosește accentul italian pe care l-a adoptat (stăpânit ar fi prea mult spus) pentru "House of Gucci" în turul său cinematografic personal al mărcilor de lux italiene.

După o introducere rapidă, filmul sare peste o mulțime de terenuri aparent dramatice pentru a se relua în 1957, la un deceniu după ce Ferrari a înființat compania în ruinele Italiei postbelice. Acest punct îl găsește într-un moment deosebit de vulnerabil, cu o cursă importantă în pregătire și cu o companie aflată în pragul falimentului - departe de titanul pe care Ferrari l-a reprezentat câțiva ani mai târziu în filmul "Ford" menționat mai sus.

Ca un grad suplimentar de dificultate, problemele de serviciu ale lui Ferrari se împletesc cu cele personale, întrucât soția sa furtunoasă (Penelope Cruz, cu ușurință cel mai bun lucru din film) deține cheile financiare ale regatului său și nu este deosebit de încântată de amanta sa (Shailene Woodley) și de fiul pe care îl crește cu ea, pe care Ferrari vrea să-l aducă în cele din urmă în afacere.

O parte din dramă se bazează, de asemenea, pe rivalitatea dintre Ferrari și Maserati, care va juca un rol vital în determinarea viitorului companiei.

Driver se aruncă cu siguranță în acest rol, cu părul cărunt, pantalonii prinși sus deasupra taliei și mersul unui bărbat în vârstă care a petrecut mult timp înghesuit în mașini de curse mici. Cu toate acestea, Cruz este cea care fură spectacolul, conștientă de filfizoniile soțului ei și preocupată mai ales de faptul că acesta se furișează în casă înainte de sosirea menajerei, în timp ce strigă lucruri precum: "Îmi vreau arma înapoi!".

Din păcate, "Ferrari" nu operează nici pe departe suficient de mult cu controlul lui Cruz. În unele privințe, cel mai atrăgător aspect implică plasarea lui Mann - producător în "Ford vs. Ferrari", dar mai ales regizorul legendar al unor filme precum "Heat", "The Last of the Mohicans" și "Thief" - la volan, regizând primul său film de la "Blackhat" din 2015.

Din păcate, rezultatul se dovedește ciudat de apatic, nereușind să dezvolte poveștile din jurul echipei de piloți Ferrari. Fără a dezvălui prea multe, o secvență viscerală din apropierea finalului este aproape de a răscumpăra ceea ce a precedat, oferind o mostră a afacerii periculoase a curselor auto, precum și a filmului mai bun care ar fi putut deveni.

Așa cum este, cu personajele sale subțiri, acea doză de virtuozitate tehnică revigorantă pur și simplu nu este suficientă pentru acest tip de vehicul în căutare de prestigiu. În timp ce accesoriile filmului păreau fără îndoială promițătoare atunci când încă se aflau pe teren, "Ferrari" nu iese decât ocazional din punctul mort.

"Ferrari" are premiera pe 25 decembrie în cinematografele din SUA. Este clasificat R.

