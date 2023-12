Ed Sheeran spune că soția sa a fost diagnosticată cu tumoare în timp ce era însărcinată

Într-un jurnal - care a fost fotografiat de Annie Liebowitz și postat miercuri pe Twitter-ul lui Sheeran - pentru a-și anunța noul album, cântărețul și compozitorul britanic a spus că o serie de evenimente de la începutul anului trecut i-au schimbat viața, sănătatea mintală și modul în care vede muzica și arta.

"În decurs de o lună, soției mele însărcinate i s-a spus că are o tumoare, fără nicio cale de tratament până după naștere. Cel mai bun prieten al meu, Jamal, un frate pentru mine, a murit subit, iar eu m-am trezit în instanță apărându-mi integritatea și cariera de compozitor", a scris Sheeran.

Antreprenorul muzical Jamal Edwards a murit în luna februarie a anului trecut, la vârsta de 31 de ani, ultima sa postare pe Instagram fiind un mesaj de ziua lui Sheeran, "fratele" său.

"Shape of You", piesa de succes a lui Sheeran din 2017, l-a dus pe muzician în instanță anul trecut, fiind acuzat că a plagiat piesa "Oh Why" a artistului grime Sami Switch. El a câștigat procesul în aprilie 2022.

"Eram într-o spirală de frică, depresie și anxietate", a continuat artistul. "Mă simțeam ca și cum mă înecam, cu capul sub suprafață, căutând, dar fără să pot ieși la aer."

El a adăugat că a petrecut un deceniu "încercând să sculpteze albumul acustic perfect", dar în decurs de o săptămână a înlocuit toată acea muncă cu "cele mai profunde și întunecate gânduri ale sale".

Sheeran a spus că noul său album, "Subtract", care va fi lansat pe 5 mai, este "deschiderea trapei în sufletul meu".

"Pentru prima dată, nu încerc să creez un album care să placă oamenilor. Pur și simplu scot ceva care este onest și adevărat față de locul în care mă aflu în viața mea de adult", a adăugat el.

Muzicianul a anunțat nașterea celei de-a doua fiice a sa în luna mai pe Instagram, scriind că el și Seaborn sunt "atât de îndrăgostiți de ea și foarte bucuroși să fie o familie de 4".

El nu a făcut alte comentarii cu privire la starea soției sale.

Sursa: edition.cnn.com