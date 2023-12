"East New York" încearcă să aducă serialul polițist de rețea în secolul XXI

Acest lucru face ca această dramă a postului CBS să fie mai ambițioasă decât majoritatea serialelor polițiste ale rețelei, concentrându-se pe provocările cu care se confruntă o secție de poliție dintr-un cartier muncitoresc care este martor la "câte puțin din toate". Totuși, aceasta ridică și o întrebare: Având în vedere istoria îndelungată a genului și formula subliniată de supa alfabetică a emisiunilor polițiste de la CBS, este posibil să se îndoaie, cu atât mai puțin să se spargă matrița?

Creat de Mike Flynn și William Finkelstein, cel din urmă a fost producător executiv la "Blue" spre sfârșitul difuzării sale, "East New York" are o distribuție considerabilă, dar vede această lume în primul rând prin intermediul inspectorului adjunct Regina Haywood (Amanda Warren), noul comandant al unei secții de poliție din East New York.

"Ea va fi întotdeauna angajatul diversității, nu?", o întreabă șeful ei, șeful poliției, interpretat de Jimmy Smits - o altă legătură cu "Blue", care seamănă foarte mult cu ceea ce ar putea face Bobby Simone dacă ar fi supraviețuit. El o sfătuiește pe Regina să "joace jocul pe termen lung", parte a unei distribuții secundare puternice care îl include pe Richard Kind, în rolul mâinii drepte stângace, dar eficientă a Reginei, și pe Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin și Elizabeth Rodriguez, în rolurile polițiștilor veterani, văzuți și văzuți.

Nu este surprinzător faptul că ofițerii de rând se feresc de noul șef, la fel cum comunitatea este sceptică față de poliție, ceea ce include o tentativă de a-l face pe unul dintre polițiști să locuiască într-un proiect de locuințe local pentru a promova legături mai bune.

Simțindu-se foarte asemănător cu "NYPD Blue" prin textura sa și prin trepidația camerei de filmat (care a fost revoluționară atunci și nu mai este atât de mult acum), "East New York" reflectă o dorință lăudabilă de a prezenta "meseria" în toată complexitatea ei, inclusiv resursele limitate și luptele de teritoriu cu privire la ce unitate, să zicem, este însărcinată cu investigarea unui cadavru. De asemenea, este remarcabil să vezi un polițist de culoare mai tânăr întrebându-l pe partenerul său mai experimentat, în al doilea episod, de ce a oprit un bărbat de culoare.

O astfel de nuanță nu a fost în mod tradițional (sau cel puțin în mod constant) în cazul marilor rețele. Într-adevăr, toate discuțiile despre reflecția asupra modului în care televiziunea prezintă poliția în urma morții lui George Floyd au dispărut după ce a început programarea de toamnă, ceea ce ar putea explica de ce există trei serii de "Law & Order" și "FBI" în seri diferite.

Ca să fim corecți, televiziunile au încercat o mulțime de emisiuni polițiste mai îndrăznețe de-a lungul anilor și, în general, au constatat că publicul lor, oricât de mic, continuă să graviteze în jurul echivalentului televizat al mâncării reconfortante. În cele din urmă, telespectatorii trebuie să sprijine astfel de emisiuni pentru a contracara practicile de programare înrădăcinate.

Un singur serial nu va inversa valul, dar "East New York" are potențialul de a prezenta poliția ca pe niște oameni - nobili și eroici uneori, dar nu imuni la nesiguranțe și excese - și de a face același lucru cu oamenii cu care interacționează, în loc să-i reducă la infractori sau la contururi de cretă.

Deocamdată, însă, este greu să scăpăm de îndoielile legate de faptul că serialul poate să se țină de această abordare și, având în vedere popularitatea durabilă a unei forme mai simple de dramă polițistă, să atragă suficienți telespectatori pentru a oferi lui "East New York" șansa de a juca pe termen lung.

"East New York" are premiera pe 2 octombrie, la ora 21:30, ora Europei Centrale, pe CBS.

Sursa: edition.cnn.com