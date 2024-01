Doamnele pe primul loc: "Femeile din spatele microfonului" și cea de-a 50-a aniversare a hip-hop-ului

În cinstea celei de-a 50-a aniversări a hip-hop-ului, buletinul informativ din această săptămână este dedicat muzicii.

Ceva de sorbit...

Michelle Joyce și LaJoyce Brookshire nu sunt doar prietene, ci și partenere în conștientizarea contribuțiilor femeilor din industria muzicală.

Joyce, fost director de marketing pentru Bad Boy Entertainment, și Brookshire, fost director de publicitate pentru Arista Records, sunt arhitectele "Women Behind the Mic", o serie de cărți, discuții în grup și o serie de documentare planificată.

Joyce a declarat pentru CNN că ea și Brookshire au simțit un sentiment de "ștergere" în 2017, când a apărut documentarul "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story". Deși femeile au condus multe dintre departamentele din cadrul casei de discuri Bad Boy, ele au simțit că contribuțiile aduse de aceste femei nu au fost reflectate pe ecran.

"Am început să ne uităm la diferitele biografii și documentare care ieșeau pe piață, iar femeile care au lucrat la ele, la acele proiecte din industria muzicală, erau lăsate pe dinafară", a spus Joyce.

Ele se străduiesc să schimbe acest lucru și să ajungă la generațiile viitoare.

"Women Behind the Mic" a încheiat recent un parteneriat cu Departamentul de Educație al orașului New York pentru "Attaining A Seat At The Table" la The Apollo Theater, un curs de masterclass despre carierele din industria divertismentului care a atras 1.200 de elevi de liceu din clasele gimnaziale și superioare.

"Aceasta este o ocazie excelentă pentru elevii noștri de a explora căi de carieră viabile, din culisele industriei muzicale și de divertisment", a declarat David C. Banks, cancelarul Departamentului de Educație din New York, într-o declarație. "Această experiență le va oferi șansa de a învăța de la profesioniști care îi pot expune la oportunități post-secundare în domeniul artelor, generând în același timp seturi multiple de abilități care se traduc în fluxuri de venituri."

Îmi place cum sună asta.

Un lucru despre care să vorbim...

Ja Rule a revenit recent pe prima pagină a ziarelor din cauza unor controverse, dar nu în ceea ce privește ceea ce ați putea crede.

Da, el a spus că nu va avea nimic de-a face cu un potențial Fyre Festival 2.0, o reluare planificată a festivalului muzical eșuat din 2017 la care rapperul a fost partener cu William McFarland.

Dar ceea ce nu a spus Ja Rule a fost ceea ce a agitat oamenii.

În timpul unui interviu pentru The Shade Room, el a vorbit despre faptul că Nicki Minaj a fost recunoscută pentru contribuțiile sale la hip-hop și a spus că "nu existau MC-uri de sex feminin înainte de apariția lui Nicki".

"Înainte de ea, ultima a fost Lauryn Hill. Și apoi, înainte de ea, au fost Queen Latifah și Salt-N-Pepa și artiste ca... MC Lyte", a spus Ja Rule.

Acest lucru a provocat reacții negative online din partea oamenilor care au indicat artiștii pe care i-a trecut cu vederea, printre care Foxy Brown, Lil' Kim și Missy Elliott.

Să fim realiști: nu toată lumea poate fi numită tot timpul, așa că haideți să-i acordăm lui Ja Rule puțină grație de data aceasta.

Ar trebui să ascultați...

Podcasturile sunt preferatele mele.

Și ce este mai bun decât unul despre istoria hip-hop-ului găzduit de o legendă a rap-ului?

Nas și personalitatea media Minya "Miss Info" Oh au "conversații sincere cu figuri legendare care au dezvoltat cultura și cu noua generație de voci care duc hip-hop-ul mai departe" în "The Bridge: 50 de ani de hip-hop".

Cu Nas la cârmă, invitații sunt la fel de variați ca și colegul rapper Snoop Dogg sau actorul/DJ Idris Elba.

Se adresează atât pasionaților de hip-hop, cât și ascultătorilor ocazionali.

Dacă sunteți în căutarea a ceva și mai în ton cu tema acestei săptămâni, Jazzie Belle găzduiește podcastul "Women in Hip Hop", unde stă de vorbă cu persoane din interior, artiști și nu numai, pentru conversații despre industrie.

Ambele podcasturi se găsesc oriunde sunt disponibile podcasturi.

Abia aștept să urmăresc...

"Evoluția Hip-Hop"

Ce mod mai bun de a sărbători cea de-a 50-a aniversare a hip-hop-ului decât să înveți despre istoria sa?

Netflix te-a pregătit cu patru sezoane din acest serial documentar care urmărește evoluția genului de-a lungul deceniilor.

Nu mai trebuie să așteptăm ziua de joi pentru a o arunca înapoi.

