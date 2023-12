Diriyah: Cel mai recent "giga-proiect" menit să transforme Arabia Saudită

Atât de mare, încât țara își concentrează eforturile asupra a ceea ce numește "giga-proiecte", dezvoltări care constituie o parte esențială a planului Vision 2030 al regatului, care vizează crearea de noi ecosisteme economice și stimularea diversificării.

Arabia Saudită își propune să atragă 100 de milioane de vizitatori pe an până în 2030, un obiectiv deloc mic având în vedere că țara a primit primii turiști cu eVisa abia în 2019.

Noi destinații futuriste și uneori controversate, cum ar fi NEOM, cu orașul oglindit fără mașini The Line, lung de 170 de kilometri, și stațiunea de sporturi de iarnă Trojena, apar în tot regatul pentru a atrage acești vizitatori, alături de alte proiecte care se concentrează pe istoria străveche a națiunii, cum ar fi mormintele nabateene din AlUla și orașele oază din Khaybar și Tayma.

La marginea capitalei saudite, Riyadh, se află un alt giga-proiect care își propune să atragă 27 de milioane dintre acești vizitatori anual într-un sit de 14 kilometri pătrați plin de atracții istorice și culturale.

Considerat a fi locul de naștere al națiunii, Diriyah este sediul ancestral al dinastiei Al Saud și găzduiește situl At-Turaif, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, locul primului stat saudit, înființat în 1727.

Diriyah are o importanță uriașă pentru Arabia Saudită modernă, atât din punct de vedere istoric, cât și cultural. Și, fiind un giga-proiect-cheie în cadrul planului Vision 2030 al regatului, există o presiune pentru a o face bine.

Prețul de mai multe miliarde de dolari

Jerry Inzerillo, directorul general al Autorității de Dezvoltare a Porții Diriyah, a fost însărcinat să facă exact acest lucru. Veteran în domeniul ospitalității de cinci decenii, el conduce o echipă care are ca obiectiv dezvoltarea Diriyah ca proiect emblematic al Vision 2030, oferind "experiențe culturale de neegalat pentru vizitatori și stimulând creșterea economică a Regatului".

"Ne-am angajat să păstrăm și să promovăm istoria și cultura orașului și așteptăm cu nerăbdare să primim vizitatori din întreaga lume pentru a fi martori ai frumuseții sale și pentru a face parte din moștenirea pe care o reprezintă", spune el.

Construirea unei destinații nu este ieftină.

Diriyah este un proiect de 63,2 miliarde de dolari care, potrivit lui Inzerillo, este "unul dintre cele mai mari și mai complexe din lume".

Dar ce au de făcut vizitatorii odată ajunși acolo?

Primele faze ale masterplanului au fost deschise la sfârșitul anului 2022, inclusiv situl At-Turaif, inclus în patrimoniul mondial, cu noi galerii și muzee care trasează istoria Diriyah, alături de rămășițe ale zidurilor orașului, palate regale și moschei.

Chiar vizavi se află Bujairi Terrace, o colecție de localuri de luat masa construite în stilul arhitectural tradițional Najdi din cărămidă de lut din regiune, inclusiv concepte locale care servesc preparate din bucătăria saudită de înaltă clasă, precum și restaurante internaționale precum Angelina, COVA și Sarabeth's.

Dar planurile pentru Diriyah merg mult mai departe de câteva restaurante și muzee.

"Avem un masterplan continuu care se adaptează pentru a ne asigura că rămânem pe drumul cel bun și vom lansa noi active în fiecare an până în 2030", spune Inzerillo. "Scopul nostru este să oferim un centru cultural de clasă mondială în inima națiunii."

Muzică și lumini

Aproximativ 38 de hoteluri și stațiuni noi se vor deschide în Diriyah, inclusiv proprietăți ale unor mărci de renume precum Ritz-Carlton, Park Hyatt și Raffles, alături de șase muzee, 26 de atracții culturale, peste 400 de magazine de lux și de lifestyle și peste 100 de souq-uri și bazaruri.

Șase parcuri se vor întinde pe o suprafață de 2,6 kilometri pătrați, pline de zeci de mii de copaci și străbătute de trasee și poteci pentru plimbări, ciclism și călărie.

Evenimentele vor fi, de asemenea, un punct de interes major pentru această destinație și există deja un program încărcat în desfășurare. Ediția din 2022 a Sezonului Diriyah a început în octombrie și s-a desfășurat până la 22 februarie 2023, cu evenimente de mare energie, cum ar fi cursa Diriyah Formula E din ianuarie și concerte susținute de John Legend, French Montana și Martin Garrix.

Palmierii din Diriyah sunt transformați în prezent cu instalații luminoase imersive realizate de artiști internaționali și saudiți, inclusiv Masamichi Shimada și Balqis AlRashed, în cadrul evenimentului Diriyah Nights, iar concertele de muzică arabă, restaurantele pop-up și saloanele de shisha îi atrag pe locuitorii capitalei.

Festivalul urban Diriyah a avut loc în perioada 10-11 și 15-18 februarie, cu parkour, skateboarding, breakdance și Cupa Mondială BMX Freestyle 2023.

Diriyah este pe cale să schimbe fața Riadului în ansamblul său. Nu numai că le va oferi turiștilor mai multe motive pentru a o vizita, dar noua infrastructură introdusă - strategii de oraș inteligent, zone pietonale, o mai mare utilizare a transportului public și o nouă conexiune de metrou - se va simți ca o gură de aer proaspăt în comparație cu traficul notoriu din Riyadh.

Se așteaptă ca aproximativ 100.000 de persoane să facă din noile zone rezidențiale din Diriyah un cămin.

Siturile de patrimoniu din At-Turaif sunt aduse la viață pentru vizitatori de o echipă de 30 de tineri ghizi saudiți entuziaști care îi conduc prin galerii care prezintă istoria Diriyah, precum și aprofundarea unor subiecte precum ecvestrismul, arhitectura tradițională, moneda și comerțul.

Vizitatorii se pot trezi chiar explorând situl în compania unor membri ai familiei regale. Unul dintre ghizi este prințesa Al-Jawhara Abdulmohsin Al-Saud, în vârstă de 30 de ani, membră a familiei Al-Saud, a cărei patrie strămoșească este aceasta.

Speranțe mari

Prințesa a declarat pentru CNN că o vizită la At-Turaif împreună cu familia ei a fost cea care a făcut-o să se decidă să își asume un rol în industria turistică în plină dezvoltare a țării. Ca parte a echipei care se ocupă de experiența At-Turaif, ea ghidează vizitatorii prin expoziții care se concentrează pe primii imami care au jucat un rol esențial în modelarea Arabiei Saudite moderne.

"Am știut că vreau să fac parte din conservarea și împărtășirea acestei comori culturale", a declarat ea prin e-mail. "Am aplicat la Compania Diriyah și am fost încântată că mi s-a oferit ocazia de a juca un rol în a ajuta la aducerea la viață a istoriei lui At-Turaif pentru vizitatorii din întreaga lume."

Având în vedere moștenirea familiei sale, rolul are o semnificație și mai mare pentru ea. "În calitate de membru al Casei de Saud, a ghida vizitatorii în Diriyah este o experiență cu adevărat semnificativă și plină de umilință. Este privilegiul meu să le dau viață poveștilor lor pentru ca toți să le aprecieze și să învețe din ele."

Sunt mari speranțe că Diriyah va atrage vizitatori la fel de interesați de patrimoniul cultural al regatului ca și de ambițioasele sale dezvoltări futuriste.

Inzerillo este încrezător că așa va fi, fiind convins că Diriyah oferă la fel de multe atât saudiților, cât și vizitatorilor, oferind tuturor posibilitatea de a înțelege cultura, istoria și tradițiile Arabiei Saudite.

"Pentru localnici, este o oportunitate de a sărbători și de a se reconecta cu istoria și cultura bogată pe care au moștenit-o", spune el.

"Pentru vizitatori, este o șansă de a se cufunda într-o experiență culturală unică și autentică, de a explora situl At-Turaif, aflat în patrimoniul mondial UNESCO, și de a descoperi arhitectura tradițională și frumusețea naturală a acestui oraș construit din pământ."

