De ce toată lumea crede că orașul său este cel mai bun - o privire asupra atașamentului față de un loc

"Hamburg este un loc foarte insular", a spus ea. "Dacă nu vorbești fluent germana, poate fi foarte dificil și nu este un mediu de sprijin pentru cei care învață." Ruthnum s-a luptat cu găsirea locului ei în acest nou mediu, într-o cultură despre care spune că i s-a părut imposibil de pătruns.

A fost destul de diferit de educația sa din Norfolk, Anglia, o zonă pe care spune că o iubește.

În ciuda atașamentului ei pentru Norfolk, Ruthnum a părăsit Anglia pentru a fi alături de partenerul ei, care era din Hamburg, iar când i-a vorbit despre problemele ei în acest nou loc, și el le-a recunoscut. Iar Ruthnum a spus că a întâlnit mulți alți expatriați care au fost de acord.

Din punctul lor de vedere, oamenii care locuiau în Hamburg nu voiau să aibă nimic de-a face cu străinii.

Ceea ce a experimentat Ruthnum a fost un concept numit "atașament de loc", care indică relațiile complicate pe care oamenii le au cu locul în care trăiesc.

Locurile în care oamenii cresc îi modelează, ceea ce face dificilă confruntarea cu o nouă identitate atunci când se mută. O mare parte din modul în care oamenii înțeleg lumea și se integrează în ea provine tot din aceste locuri.

Identitatea personală și geografia

Mai simplu spus, identitatea personală și locația geografică sunt legate în mod inextricabil. "Locul în care creștem poate fi o chestiune de alegere sau de șansă, dar locul în care trăim este foarte legat de identitatea noastră", a declarat Dr. Zamira Castro, psiholog stabilit în Florida.

Locul poate fi la fel de important pentru identitatea unei persoane ca orice altceva - profesia, religia, relațiile sale - și acest lucru creează un atașament profund față de orașul în sine.

"Atașamentul de loc este această idee că oamenii se atașează de locuri în același mod în care se atașează de oameni", a explicat Dr. Krista Paulsen, cercetător și profesor asociat la Boise State University, care studiază sociologia urbană. "Aceste atașamente devin părți importante din modul în care ne organizăm viața".

Geograful Yi-Fu Tuan, un cercetător de pionierat în domeniul atașamentului la loc, a declarat că acest concept depășește comportamentul teritorial primar, scriind că oamenii "răspund la spațiu și la loc în moduri complicate care sunt de neconceput în lumea animală".

La fel ca și atașamentul față de o persoană, atașamentul față de un loc poate duce atât la un comportament bun, cât și la unul rău. Acesta explică de ce oamenii o iau personal atunci când vecinii lor se mută în masă. Atunci când oamenii locuiesc într-un oraș care este un loc popular de vizitat, atașamentul față de loc îi poate face să fie mândri de acest fapt. Pe de altă parte, poate duce, de asemenea, la resentimente față de turiști și străini.

Acesta este motivul pentru care unii oameni s-au întrebat "A murit New York City?" în timpul pandemiei, iar alții s-au grăbit să ia apărarea orașului, în ciuda unei scăderi extreme a turismului, a evenimentelor anulate și a închiderilor.

Atașamentul față de loc explică, de asemenea, de ce oamenii se simt refractari să se mute în suburbii sau chiar într-un alt cartier din orașul lor. Acesta explică, de asemenea, dorul de casă.

"Nu am știut cât de mult New York face parte din mine până când am plecat", a declarat Gina Rattan, o regizoare care s-a mutat în Maine după închiderea Broadway-ului în martie. "Legătura mea cu New York era profund legată de propria mea independență", a spus ea.

Rattan, care era însărcinată în șapte luni la momentul respectiv, a părăsit orașul din cauza unor probleme de sănătate, dar i-a fost greu să se adapteze în altă parte. Atașamentul față de loc și identitatea locului îi determină pe oameni să plângă orașele pe care le-au părăsit, deoarece se simt ca și cum ar pierde o parte din ei înșiși.

"Într-un fel, ne așteptăm ca locurile în care am trăit să fie pur și simplu acolo", a spus Paulsen. "Este ca și cum ar continua să fie acolo pentru noi în mintea noastră și ne așteptăm ca ele să continue să fie acolo pentru noi în realitate."

Protejarea comunităților

O parte din acest atașament are de-a face cu aspectul social al traiului într-o comunitate, subliniază Castro. "Vrei să-ți protejezi grupul de amenințările din exterior. Devii defensiv atunci când simți că grupul tău este atacat", a explicat ea. "O mare parte din acest lucru este în mod evoluționist, dar apoi o parte este influențată de preocupările moderne, cum ar fi politica și valorile".

Aceste marcaje ale unui loc - politica, valorile, mâncarea, istoria, reperele - devin simboluri semnificative ale propriei identități a unei persoane atunci când trăiește în acel loc. "Oamenii aleg anumite tipuri de cartiere pentru că ei cred că acele cartiere fie reflectă identitatea lor, fie este o identitate la care aspiră", a spus Paulsen.

Problemele apar atunci când atașamentul față de un loc ajunge la extrema spectrului. Paulsen a spus că un atașament față de orașe și cartiere poate face ca oamenii să îi vadă pe noii veniți ca pe o amenințare - ei nu vor ca locurile pe care le cunosc și le iubesc să se schimbe.

Aceasta este ceea ce a experimentat Ruthnum în calitate de expat multirasial care trăiește în Germania. "Hamburg, în special, a fost foarte neprietenos și neprimitor față de mine", a spus ea.

În timp ce xenofobia este diferită de atașamentul față de (sau mândria față de) locul în care trăiești, dus la extrem, atașamentul față de locul în care trăiești scoate adesea la iveală comportamente xenofobe și rasiste. "Au fost mai multe momente în care îmi spuneau nume rasiste sau mă amenințau în germană", a spus Ruthnum.

Turiști dispăruți

Atașamentul față de loc explică, de asemenea, de ce vizitarea unei destinații nu va fi niciodată la fel ca și cum ai trăi în ea.

Ca orice legătură emoțională complexă, este nevoie de timp pentru a te atașa de un loc, astfel încât vizitarea unui oraș va veni întotdeauna cu un anumit grad de limitare. "Și, într-un fel, este foarte bine așa", a spus Paulsen. "Dar înseamnă că experiența turistului va fi foarte diferită de experiența rezidentului sau chiar a unui vizitator care stă cu familia sau prietenii care sunt mai conectați la acel loc."

Deoarece oamenii devin atât de atașați de orașele și cartierele lor, observarea schimbărilor din aceste locuri poate provoca sentimente nefamiliare, a constatat cercetarea lui Paulsen. Acest lucru se poate întâmpla atunci când cartierele se confruntă cu îmbogățirea, de exemplu, sau când turiștii nu mai umplu străzile.

Mediul sau peisajul se schimbă, dând orașului o energie complet diferită.

"Dar, de fapt, este vorba de orice moment în care un cartier se schimbă atât de mult încât nu mai este locul pe care îl înțelegeți și îl apreciați", a spus Paulsen. "Îmi imaginez că este ceea ce au trăit newyorkezii în timpul pandemiei".

Pe măsură ce oamenii au plecat și multe dintre reperele orașului s-au închis, a fost incontestabil de greu pentru newyorkezi să experimenteze ceea ce Paulsen numește o "dislocare simbolică".

Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii nu pot folosi sau accesa locurile în același mod în care sunt obișnuiți să le folosească. Alexis Woody, un profesionist în domeniul relațiilor publice care a locuit în New York în primele zile ale pandemiei, a declarat că străzile erau sinistru de liniștite în acea perioadă, deoarece chiriașii se mutau și turismul era în declin. "A fost descurajant să vezi orașul închis", a spus ea. "A fost sfâșietor să mă gândesc că unele dintre locurile mele locale preferate nu-și vor mai redeschide niciodată ușile".

Nu este vorba doar de New York - de la Paris la Atena și Londra, multe destinații populare au înregistrat o scădere bruscă a turismului.

Atunci când locuitorii sunt obișnuiți să vadă turiști care fac fotografii pe plajele lor sau care umplu străzile din Times Square, poate fi șocant să vezi aceste locuri goale.

Obsedați de identitate

Poate că oamenii simt un sentiment puternic de identitate cu orașele lor pentru că, în primul rând, cultura noastră este obsedată de identitate, a argumentat Castro. "Există o mulțime de discuții teoretice despre modul în care societatea modernă este atât de concentrată pe identitate", a spus ea. "Această obsesie poate fi nesănătoasă".

Social media poate fi de ajutor pentru persoanele care se luptă cu o criză de identitate după o mutare.

"Să găsești o modalitate de a te conecta cu orașul pe care l-ai lăsat în urmă este o modalitate bună de a face față", a spus Castro. Urmărirea conturilor din orașul natal, din cartier sau din oraș vă poate reaminti de acea parte din voi înșivă, de exemplu. De asemenea, pot exista ziare, bloguri, mâncare sau cântece care vă transportă imediat în anumite locuri. Acestea vă pot face să vă simțiți ca acasă în noua dumneavoastră casă.

Dar, în cea mai mare parte, este nevoie de timp. Fie că te confrunți cu o mutare mare sau te obișnuiești cu schimbările din orașul tău actual, este normal să simți o mică criză de identitate.

În cele din urmă, este nevoie de timp pentru a te obișnui să pierzi sentimentul de atașament față de locul tău, oriunde ar fi și oricum s-ar fi schimbat.

Adesea, oamenii se simt superiori în legătură cu orașele, localitățile sau cartierele în care locuiesc, deoarece aceste locuri devin o extensie integrală a lor.

Ca orice tip de atașament, legătura cu locul în care locuiți poate juca în moduri dăunătoare.

Dar, luat la valoarea nominală, atașamentul față de un loc este pur și simplu o conexiune emoțională pe care o creăm cu geografia din jurul nostru. "Ne vom identifica întotdeauna cu locurile care ne-au creat", a spus Castro. "Purtăm acasă cu noi oriunde mergem. Face parte din ceea ce suntem".

Kristin Wong este scriitoare și jurnalistă independentă stabilită în Los Angeles. O puteți găsi pe Twitter.

