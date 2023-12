De ce dispar scaunele înclinate din avioane

La un moment dat, toate scaunele de la clasa economică ale companiilor aeriene aveau înclinare încorporată. Astăzi, există modele întregi de scaune care pur și simplu nu au această opțiune.

Deci, ce s-a întâmplat pentru ca scaunele înclinate să dispară în unele locuri? Și este acesta un lucru bun sau rău? Doar pentru că un pasager își poate înclina scaunul, ar trebui să o facă?

La fel ca în cazul multor aspecte din domeniul transportului aerian, depinde pe cine întrebi.

Să vorbim despre cum funcționează înclinarea. La modul cel mai elementar, există un mecanism ascuns în structura de sub perna scaunului, care conține un pivot, firele care îl conectează la butonul de pe cotieră și un recipient pneumatic care readuce scaunul în poziție verticală. Constructorii de scaune numesc acest lucru cinematică: părțile care se mișcă.

Pentru companiile aeriene, acest lucru reprezintă un cost, în primul rând din cauza întreținerii: orice tip de mecanism este predispus să se rupă, fie din cauza uzurii normale, fie pentru că pasagerii nu tratează avioanele cu delicatețe.

În al doilea rând, este un cost legat de greutate, deoarece aceste mecanisme se pot aduna rapid. Cele mai multe scaune moderne și ușoare din avioane cântăresc undeva între șapte și 10 kilograme (15-22 de lire sterline) per pasager în prezent. Orice greutate care poate fi economisită înseamnă reducerea combustibilului necesar pentru a o transporta.

Și în al treilea rând - și, într-un fel, cel mai important - este un cost de întrerupere, deoarece dacă pasagerii se ceartă între ei din cauza etichetei de înclinare a scaunelor, atunci însoțitorii de bord trebuie să joace rolul de supraveghetor în curtea școlii. În unele cazuri, pasagerii au devenit atât de turbulenți încât zborurile au fost chiar deviate pentru siguranță.

Numărarea fiecărui centimetru

Deci, ce s-ar întâmpla dacă scaunele nu s-ar înclina?

La sfârșitul anilor 2000, o nouă generație de scaune superușoare, foarte bine proiectate, a început să pătrundă pe piață, iar o parte din ceea ce le făcea superușoare era faptul că nu exista funcția de înclinare. Un geniu al marketingului s-a gândit să le numească "pre-reclinate", fixând spătarul la un unghi undeva între complet vertical și ușor înclinat.

Inițial, acestea erau destinate în principal transportatorilor low-cost. Aceste companii aeriene, care operează de obicei zboruri de doar câteva ore, sunt renumite pentru faptul că elimină toate ornamentele din activitatea lor.

O companie aeriană britanică Jet2, o companie europeană de pachete de vacanță, a fost una dintre primele care au adoptat acest sistem și care, în 2009, a ales un scaun preînclinat de la producătorul de scaune Acro, aflat la început de drum, care a revoluționat modul în care companiile aeriene se gândesc la scaune.

Denumit pe atunci Clark, iar acum se numește Series 3, scaunul Acro era diferit în mai multe privințe esențiale.

Lipsa înclinării a fost unul dintre ele, dar un alt aspect a fost modul inovator în care scaunul a fost sculptat din spătar și spătar într-o formă fixă și concavă de "găleată".

Din spate, această modelare a însemnat că pasagerii mai înalți își puteau poziționa genunchii de o parte și de alta a "găleții", câștigând câțiva centimetri de spațiu potențial.

Acei câțiva centimetri contează cu adevărat. Există aproximativ 30 de rânduri de scaune economice într-un avion cu un singur culoar, cum ar fi un Boeing 737 sau un Airbus A320, iar generația anterioară de scaune avea o distanță de aproximativ 30 de inci (aproximativ 76 de centimetri) între ele - acesta este spațiul dintre un punct de pe un scaun și același punct de pe scaunul din față, deci, practic, spațiul dvs. minus grosimea scaunului în sine.

Dacă o companie aeriană poate economisi un centimetru de spațiu pe rând, aceasta înseamnă 30 de centimetri în tot avionul, ceea ce înseamnă un rând întreg de scaune în plus.

În ultimul deceniu și ceva, o serie de producători de scaune au inovat în ceea ce privește scaunele preînclinate și alte modalități de a economisi acești centimetri.

Unul dintre cei mai bine cotați este producătorul german de scaune Recaro, cunoscut în afara aviației pentru scaunele sale pentru mașini de curse. Pe lângă scaunele de clasă economică complet echipate pentru zborurile pe distanțe lungi, cu înclinare și o tigaie înclinată, Recaro Aircraft Seating oferă și scaune preînclinate subțiri pentru zboruri mai scurte.

Apariția scaunelor preînclinate

"Compania aeriană poate alege o poziție predefinită a unghiului spătarului de 15 sau 18 grade în cadrul procesului de configurare a scaunelor", explică directorul executiv al Recaro, Mark Hiller. "Acest lucru ajută fie să ofere mai mult confort prin creșterea unghiului spătarului, fie să îndeplinească amenajări speciale cu un număr specific de pasageri.

"Principalul avantaj este creșterea spațiului de locuit, deoarece spațiul de locuit al pasagerului nu este invadat de înclinare. În plus, costul total redus al proprietății - mai puține piese mobile pe scaun, fiabilitate îmbunătățită și întreținere simplificată - și greutate și costuri reduse, nefiind necesare mecanisme, cinematice etc.".

Amenajările speciale pe care Hiller le menționează sunt adesea ceea ce industria numește "max pax", numărul maxim de pasageri certificat pentru o aeronavă. Acesta este în prezent de 244 de pasageri pe un avion Airbus A321neo îngust, un avion pe care unele companii aeriene cu scaune spațioase la clasa business în față au sub 150 de pasageri.

Ar trebui să fie evident că o versiune cu 244 de locuri a acelui avion, sau chiar una cu 230 de locuri și mai mult, nu va fi cea mai spațioasă.

Dar, în ultimii ani, producătorii de scaune au găsit modalități de a face să se simtă că există mai mult spațiu la genunchi: subțierea spătarului, mutarea structurii în așa fel încât să nu stea în calea genunchilor și îmbunătățirea spațiului liber pentru tibii.

În ultimii ani, scaunele subțiri, care înainte erau folosite mai ales de transportatorii low-cost, au ajuns și pe liniile aeriene cu servicii complete - nu în ultimul rând pentru că liniile aeriene cu servicii complete concurează direct cu concurenții cu costuri mai mici.

Una dintre modalitățile prin care acestea fac acest lucru este de a oferi la vânzare locuri economy-plus cu spațiu suplimentar pentru picioare în partea din față a cabinei economice, care ar putea primi un model de scaun mai complet, cu înclinare și prize de curent alternativ, în timp ce modelul economic obișnuit ar putea fi preînclinat și nu are curent sau are doar o priză USB.

Acestea se numesc cabine hibride, așa că fiți atenți la ele atunci când vă veți urca în avion: culoarea țesăturii scaunelor s-ar putea schimba de la un rând la altul, tetiera mobilă ar putea dispărea, sau acoperirea scaunelor ar putea trece de la țesătură la piele.

Așadar, sunt scaunele preînclinate un avantaj net sau un dezavantaj net?

Am acoperit această industrie ca jurnalist timp de un deceniu și jumătate și am zburat timp de peste 40 de ani. Având în vedere toate aceste lucruri, am ajuns la concluzia că sunt un avantaj net acolo unde sunt folosite - în primul rând pe zborurile pe distanțe scurte de doar câteva ore - mai ales pentru că scapă de acea potențială luptă cu persoana din față și din spate.

Zborurile pe distanțe lungi, însă, sunt diferite, iar înclinarea pe aceste scaune este absolut aici pentru a rămâne, dar cu avantajul suplimentar al spațiului suplimentar pentru tibie dezvoltat pentru scaunele preînclinate.

Trebuie doar să fiți un bun cetățean al avionului și să verificați în spatele dumneavoastră înainte de a vă înclina, să vă înclinați încet și ușor și să vă puneți spătarul în poziție verticală atunci când toată lumea ia masa, de preferință fără să fie nevoie să fiți întrebat de echipaj.

Sursa: edition.cnn.com