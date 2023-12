'Cum ți-am cunoscut tatăl' oferă o întoarcere de gen învechită pe formatul 'Mama'

Principala întorsătură de situație implică prezentarea mamei de data aceasta, în 2050, interpretată de Kim Cattrall. Ea îi povestește fiului ei nevăzut povestea "Cum l-am cunoscut pe tatăl tău", ceea ce ridică unele posibilități suplimentare cu privire la cine ar putea fi tatăl său.

Dincolo de asta, serialul se apucă destul de conștiincios să adune o nouă distribuție de prieteni în jurul versiunii mai tinere a lui Cattrall, Sophie, interpretată de Hilary Duff. Disperată să își găsească sufletul pereche, Sophie se baza pe aplicațiile de întâlniri atunci când este prezentată, trăgând în orbita ei un șofer de Uber/profesor, Jesse ("Private Practice" Christopher Lowell), și gașca lui, printr-unul dintre acele scenarii de telefon încurcat care se întâmplă doar în sitcom-uri.

Este un grup mai divers, ceea ce este binevenit, dar are și sentimentul inevitabil de a bifa niște căsuțe, având în vedere albirea din serialul original. Gașca extinsă o include pe Valentina (Francia Raisa), prietena aventuroasă din punct de vedere sexual a lui Sophie, care spune numele, și pe sora adoptivă a lui Jesse (Tien Tran), care tocmai s-a mutat la New York dintr-un oraș mic.

Filmat într-un format tradițional de sitcom, râsul publicului sună frecvent mai apreciativ decât merită glumele, ceea ce nu face decât să întărească sentimentul că Hulu este un loc ciudat pentru acest exercițiu.

Duff este o protagonistă simpatică, care a ajuns aici după ce Disney+ a renunțat la o revigorare planificată a filmului "Lizzie McGuire". În ceea ce o privește, Cattrall a renunțat la reuniunea "Sex and the City", "And Just Like That", ceea ce oferă un fel de simetrie ciudată.

Spectacolul are o anumită calitate universală în ceea ce privește căutarea continuă a iubirii și a romantismului. Totuși, în timp ce misterul care înconjoară călătoria lui Ted în materie de întâlniri a devenit doar o parte din atracția "Mamei", după ce am experimentat o dată acest scenariu, există o puternică înclinație de data aceasta de a-i ura lui Sophie mult noroc în căutarea ei și de a o ruga să mă trezească atunci când este aproape de sfârșit.

"How I Met Your Father" are premiera pe 18 ianuarie pe Hulu.

