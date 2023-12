Cum să supraviețuiești unei mușcături de cobră - sau, mai bine, să eviți cu totul una

A fost intrigat de reptile. Odată a capturat un șarpe neveninos de soare, pe care l-a lăsat să plece câteva zile mai târziu, când nu l-a putut hrăni cum trebuie. A urmărit videoclipuri online pentru a învăța tehnici de prindere a acestora, a declarat el pentru CNN.

A văzut prima cobră când avea 15 sau 16 ani.

"Era destul de mare", a spus Prangmart, acum în vârstă de 39 de ani. "Mai târziu am văzut că șarpele și-a întins gluga. Am stat acolo și i-am urmărit comportamentul. M-a amenințat, dar am simțit că nu era înfricoșător. ... Mi s-a părut că era frumos".

Fascinația și încrederea sa au crescut, dar norocul său cu cobrele nu a durat mult.

În aprilie 2021, proprietarul pieței a plecat într-o misiune în provincia Trang, în sudul Thailandei, cu grupul său de salvare, care răspunde la sarcini de intervenție de rutină în situații de urgență, inclusiv prinderea șerpilor.

Locuitorii din zonă s-au declarat îngrijorați de niște cobre regești. Prangmart a sosit la fața locului cu aproximativ 15 membri ai echipei.

Nu au găsit niciun cobră în prima zi, dar acest lucru s-a schimbat a doua zi, după ce au fost curățate niște tufișuri groase și niște viță de vie crescute prea mult.

"Am văzut o gaură într-o stâncă mare unde am zărit o coadă de șarpe și părea că se îndreaptă spre acea gaură", și-a amintit Prangmart. "Am alergat repede acolo și apoi am folosit un cârlig pentru a încerca să-l scot afară".

Dar șarpele a scăpat de dispozitiv.

"Din cauza neatenției mele, pentru că lucrez în această zonă de prea mult timp, am decis să folosesc mâna goală pentru a smulge coada cobrei".

Acea apucare impulsivă s-a dovedit a fi o mare eroare de calcul.

Cobrele și lumea lor

Cobrele au o arie de răspândire extinsă - din cea mai mare parte a Africii până în Orientul Mijlociu, apoi în India și în restul Asiei de Sud. De acolo, continuă în Asia de Sud-Est și Indonezia. Acest lucru îi pune în contact potențial cu miliarde de oameni.

Aparțin familiei de șerpi elapid, care are aproximativ 300 de specii veninoase. Șerpii de corali, șerpii de mare, mamba și kraits fac, de asemenea, parte din acest grup.

Există aproximativ 30 de specii de cobre, potrivit expertului Rom Whitaker, care a contribuit la înființarea Madras Crocodile Bank Trust din India. (Filiala sa, Irula Snake-catchers Industrial Cooperative Society, furnizează în India veninul folosit pentru a produce antiveninul care salvează vieți).

Whitaker a declarat că folosește o aproximare a numărului de specii, deoarece taxonomia cobrelor se schimbă adesea pe măsură ce experții învață mai multe despre șerpi. Africa reprezintă aproximativ două treimi din specii.

În general, cobrele eliberează o neurotoxină, care interferează cu impulsurile nervoase și poate provoca paralizia inimii și a plămânilor. Acest lucru este diferit de cel al multor vipere, cum ar fi șerpii cu clopoței. În general, acestea au o hemotoxină care atacă vasele de sânge și provoacă sângerări și leziuni tisulare.

Dar Nick Brandehoff, care practică medicina de urgență și toxicologia medicală în Colorado și California, a declarat că el și alți experți învață că veninul de șarpe este mai complicat decât această simplă defalcare. Unele elapide au proprietăți hemotoxice, iar unele vipere au proprietăți neurotoxice. Acesta poate varia de la un șarpe la altul.

Oricum ar fi, mușcăturile de șerpi veninoși reprezintă o problemă gravă în multe regiuni tropicale. Doar o medie de cinci persoane mor anual din cauza mușcăturilor de șerpi veninoși în Statele Unite, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

Însă Organizația Mondială a Sănătății estimează că în jur de 81.000 până la 138.000 de persoane mor în fiecare an în întreaga lume din cauza mușcăturilor de șarpe, în timp ce aproximativ de trei ori mai multe persoane trăiesc cu dizabilități permanente.

Agresiv sau defensiv?

În ciuda numărului mare de decese și de înveninări (mușcături în care veninul este administrat în organism), nu presupuneți că cobrele sunt agresive.

"Cobrele sunt șerpi timizi și, deși fac un spectacol dramatic atunci când sunt încolțite și alarmate, ridicându-se, întinzând o glugă și șuierând puternic, aceasta este o frică cruntă, nu agresivitate", a declarat Whitaker. "Șarpele vrea doar să fie lăsat în pace".

Brandehoff, care ajută la conducerea Fundației Asclepius Snakebite, a adăugat că "sunt tipici pentru majoritatea celorlalți șerpi, în sensul că nu doresc contactul cu oamenii". Și a subliniat că cobrele nu urmăresc oamenii.

Kim Gray, curator de herpetologie și ihtiologie la San Diego Zoo Wildlife Alliance, a citat un alt motiv pentru care cobrelor nu le place să muște oamenii.

"Veninul este valoros pentru șarpe și este folosit pentru a imobiliza prada și pentru a începe procesul de digestie, de care șarpele are nevoie pentru că mănâncă alimente întregi și nu are membre care să îl ajute în acest proces", a spus Gray.

"Așa că nu vrea să își irosească veninul mușcând în mod nechibzuit și înveninând toți oamenii pe care îi poate întâlni".

Mușcătura este o ultimă soluție dacă semnele sale tipice de avertizare pentru a se retrage nu funcționează, a spus ea.

Sunt turiștii în pericol?

Marea majoritate a mușcăturilor de cobră se întâmplă lucrătorilor agricoli de pe câmpuri și altor localnici, adesea persoane cu venituri mici care trăiesc în locuințe ușor de intrat și care dorm pe podea, a spus Brandehoff.

"Deși oamenii au ideea că "jungla este plină de șerpi", acest lucru nu este chiar adevărat", a adăugat Whitaker. "Cobrele sunt cel mai des întâlnite în zonele agricole datorită proliferării prăzii lor preferate: șobolanii și șoarecii.

"Șerpii alerți, precum cobrele, sunt speriați de oameni și, de obicei, fug sau îngheață atunci când se apropie un om. Șansele de a întâlni o cobră pe rutele turistice obișnuite din India sau Thailanda sunt foarte mici."

Persoanele care se cazează în hoteluri cu facilități complete într-un oraș au mai puține motive de îngrijorare decât cele care se află în facilități rurale, rustice, a spus Gray.

În cazul în care vă găsiți să vă culcați într-un loc mai predispus să atragă cobre, a sugerat ea:

- Țineți resturile departe de adăpost- Curățați mâncarea și cerealele care ar putea atrage șobolanii- Încercați să țineți mobila mai sus de podea și dormiți într-un pat ridicat.

Whitaker a spus că este esențial să aprindeți o lanternă atunci când vă plimbați noaptea și să nu vă puneți mâinile în locurile dese și stufoase.

Ce trebuie să faceți dacă observați o cobră

Experții sunt unanimi: Lăsați șarpele în pace.

"Îndepărtați-vă în mod deliberat și calm de șarpe - în timp ce țineți sub observație locația acestuia, dacă este posibil", a spus Gray. "Mutați-vă într-o zonă deschisă, fără tufișuri și stânci, dacă este posibil", dacă vă aflați în aer liber.

"Nu încercați să îl imobilizați, să îl capturați sau să îl omorâți cu o mătură, o lopată sau orice altceva", a subliniat ea.

Brandehoff a fost de acord. "Oferiți-i spațiul său. Sunteți un mamifer mare prădător pentru ei. Ei nu vor să se lupte cu tine".

Whitaker a spus că mușcăturile "de obicei nu se produc din cauza loviturii unei cobre în postura de glugă, ci ... se întâmplă atunci când șarpele este stresat de faptul că a fost călcat sau apucat din greșeală".

Ce ar trebui să faci dacă dai din întâmplare peste o cobră care este deja foarte aproape și pare gata să lovească?

"Îndepărtați-vă rapid", a spus Gray. "Timpul de reacție al oamenilor este atât de lent în comparație cu lovitura lor, așa că s-ar putea să nu puteți face prea multe - dar, de obicei, traiectoria mușcăturii cobrei este înainte și în jos, iar ele nu sunt capabile să schimbe direcția în mijlocul loviturii, așa că poate o mișcare rapidă laterală de îndepărtare de șarpe ar putea fi benefică."

Un pas greșit grav în capturarea unei cobre

Manevra impulsivă a lui Prangmart Charoenwai de a prinde o cobră care scăpase l-a costat.

"Gaura nu era adâncă; șarpele a făcut o întoarcere în U mai repede decât am crezut."

În acel moment s-a întâmplat. Prangmart a fost mușcat de degetul mare stâng. Apoi a fost mușcat de mâna dreaptă.

În ciuda loviturilor, Prangmart a fost hotărât să captureze și să împacheteze el însuși cobra, deoarece era deja mușcat - chiar dacă mâna stângă îi amorțise deja.

"Mi s-a spus să mă dau la o parte; am refuzat. În schimb, mi-au spus să rămân răcit și m-au îndemnat să merg rapid la spital și să-mi tratez rana."

În cele din urmă au pus în sac cobra, iar Prangmart a putut merge pe jos până la o ambulanță. Dar necazul său abia începuse - spitalul era la două ore distanță.

Ce trebuie să faceți în cazul în care sunteți mușcat

După cum Prangmart a învățat pe pielea lui, mușcăturile de cobră sunt o treabă foarte serioasă. Dar nu sunt în niciun caz o condamnare la moarte.

"Majoritatea mușcăturilor de șarpe, chiar și cele de cobră, nu sunt fatale." a spus Whitaker. "Dar orice mușcătură de șarpe trebuie tratată ca o urgență medicală.

"Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți este să ajungeți la un spital fără întârziere. Nu recurgeți la niciun remediu local sau la domiciliu, deoarece există un singur remediu pentru o mușcătură de șarpe și acesta este antiveninul."

Gray a precizat că trebuie să încercați să vă păstrați calmul și "să imobilizați membrul care a fost mușcat, să ajungeți fără întârziere la cel mai apropiat spital (și) să notați unde a avut loc mușcătura și ora la care a avut loc".

De asemenea, obțineți o descriere sau o fotografie a șarpelui, dacă aceasta poate fi făcută în siguranță. Acest lucru îi poate ajuta pe medici la tratament, a spus ea.

Nu legați un garou sau nu încercați vechea metodă "tăiați și aspirați", a spus Whitaker, și nici nu ar trebui să folosiți un așa-numit "kit pentru mușcături de șarpe".

Brandehoff a spus că, dacă mușcătura provine de la o cobră cu venin strict neurotoxic, oamenii pot recomanda o înfășurare creponată, care poate ajuta la reducerea răspândirii veninului de la un membru la restul corpului prin compresie.

"Problema cu asta este că majoritatea oamenilor nu știu ce fel de șarpe i-a mușcat" și că nu este rezonabil să ne așteptăm ca oamenii să identifice cu ușurință diferitele specii de cobre.

Iar dacă veninul are proprietăți hemotoxice, o înfășurare poate provoca mai mult rău decât bine, deteriorând țesuturile din jurul zonei mușcate, a spus el.

Inelele și alte bijuterii ar trebui să fie îndepărtate.

"Cu cât mai devreme poate fi administrat antiveninul, cu atât mai mari sunt șansele de a nu avea o invaliditate pe termen lung sau de a nu muri potențial", a spus el.

Cobra care scuipă poate provoca "oftalmoplegie cu venin", care este practic o arsură a ochilor, a spus Brandehoff. Pot apărea leziuni permanente, dar este mai rar.

Principalul tratament este spălarea "abundentă" a ochilor, a spus el.

'M-am gândit că s-ar putea să nu supraviețuiesc'

Sosirea lui Prangmart la spitalul din Thailanda nu a pus capăt urgenței sale. "După ce am primit serul, am avut o reacție alergică", a spus el.

"Am început să am respirații scurte, erupții cutanate. Medicul a trebuit să se grăbească să se întoarcă și să mă trateze din nou. Am fost supravegheat în mod regulat în acea perioadă".

Îi era teamă că va muri?

"Condițiile severe pe care a trebuit să le îndur la spital au durat aproximativ două ore. A fost momentul în care m-am gândit că s-ar putea să nu supraviețuiesc. Și ritmul meu cardiac era accelerat."

Prangmart a reușit să treacă peste criza imediată, dar apoi s-a angajat într-un calvar de 15 zile, sărind între medici occidentali și practicieni ai medicinei tradiționale thailandeze pentru a încerca să își salveze mâna stângă, unde infecțiile repetate amenințau să se răspândească.

În cele din urmă s-a însănătoșit, dar a rămas cu o cicatrice mare, un memento important pentru el și pentru restul echipei sale.

"În acel moment, când am văzut șarpele, m-am simțit emoționat și nu am vrut să scape în gaură. Din cauza acelei emoții, m-am grăbit să apuc șarpele. Ceea ce mi s-a întâmplat, a fost din cauza propriei mele neatenții".

Și dacă altcineva ar întâlni o cobră?

"Păstrați-vă calmul și urmăriți-o; nu vă grăbiți, întoarceți spatele și fugiți. ... Dacă sunteți foarte speriat, începeți să vă retrageți înapoi pas cu pas", a spus el. "În general, nu este probabil ca acești șerpi să atace mai întâi oamenii, cu excepția cazului în care există o amenințare clară pentru ei".

De ce cobrele nu sunt dușmanii noștri

Cobrele mențin mediul înconjurător în echilibru.

"Fără cobre, problema rozătoarelor din zonele agricole ar putea duce la foamete", a spus Whitaker. "Aceștia sunt cei mai eficienți prădători de rozătoare care există, capabili să intre în vizuinile șobolanilor și să curețe întreaga familie."

Dar el a spus că eforturile de antiveninuire trebuie să continue.

"Aceia dintre noi care apreciem și respectăm șerpii trebuie să susținem programe care să ajute la reducerea poverii enorme a mușcăturilor de șarpe care afectează zeci de milioane de oameni din mediul rural din Africa, Asia și America de Sud", a spus Whitaker.

Brandehoff a fost de acord: "Nu putem încerca să eradicăm mușcăturile de șarpe așa cum facem cu malaria. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să încercăm să atenuăm mușcăturile de șarpe, încercând să minimizăm contactele".

Trebuie să "învățăm să trăim cu ei. ... În multe culturi, există o mare frică de șerpi. Vezi un șarpe, omori un șarpe; nu este de ajutor".

Imaginea de sus: O cobră cu monoclu. (iStockphoto/Getty Images)

Sursa: edition.cnn.com