Cum e să călătorești în toate țările din lume

Cei doi, care s-au cunoscut în timpul unui turneu prin Europa în 2008, au băut o cafea împreună în Melbourne, Australia, când au discutat pentru prima dată despre perspectiva de a vizita cele aproximativ 88 de țări rămase pe listele lor.

Au decis rapid să petreacă următorii doi ani făcând acest lucru împreună.

Deși gândul de a călători în atât de multe destinații noi într-un timp relativ scurt era oarecum descurajant, Sebova remarcă faptul că faptul că mai mult de jumătate din țările din lume erau deja bifate a ușurat mult lucrurile.

"Cred că m-aș fi îngrozit dacă ar fi trebuit să încep să vizitez fiecare țară și aș fi fost în vreo 10", a declarat bloggerul de călătorie pentru CNN Travel. "Nu cred că asta este chiar viabil. Trebuie să fii bine călătorit [înainte de a face așa ceva]."

Cei doi entuziasmați au început apoi să planifice marea lor călătorie, economisind cât de mulți bani au putut pentru a finanța călătoria, cu scopul de a petrece în jur de cinci până la șapte zile în fiecare țară.

Căutare de călătorie

Înainte de a porni la drum în 2018, Davey și Sebova, care erau împreună de aproximativ un deceniu până în acel moment, au decis că nu vor dezvălui faptul că sunt un cuplu și că vor călători pur și simplu ca prieteni.

"A fost foarte firesc", spune Sebova, explicând că, solicitând vize în unele țări conservatoare, nu au vrut să riște să li se refuze intrarea.

"Vizitam o mulțime de țări în care nici măcar conceptul de cuplu de același sex nu există", adaugă ea. "Și nu am vrut cu adevărat să ne punem siguranța personală în pericol în niciun moment".

Potrivit Asociației Internaționale a Lesbienelor, Homosexualilor, Bisexualilor, Transexualilor și Intersexualilor (ILGA,) există aproximativ 70 de țări în lume în care relațiile între persoane de același sex sunt incriminate.

Davey și Sebova spun că a se comporta ca și cum ar fi pur și simplu cele mai bune prietene "nu a fost o schimbare prea mare" și că oamenii au presupus adesea că sunt surori.

"Nu a fost niciodată o mare problemă", adaugă Davey. "Nu am încercat niciodată să o acoperim. Pur și simplu nu am [spus nimănui]".

Cei doi, care își documentează călătoriile pe site-ul lor, Very Hungry Nomads, au încercat să viziteze țările rămase în ordine geografică, atunci când a fost posibil, și au optat să călătorească pe uscat cât de mult au putut.

Prima țară nouă pe care au vizitat-o a fost Coreea de Nord, iar cei doi au continuat să călătorească în Afganistan, Arabia Saudită, Bhutan și Pakistan.

În 2019, au petrecut șase luni călătorind prin Africa Centrală și spun că drumurile istovitoare cu autobuzul și-au pus amprenta asupra lor după un timp.

"Am făcut cam 38 de ore în autobuze, uneori doar schimbând vehiculele, încercând să ajungem de la A la B", explică Sebova.

Stil de viață nomadic

Cei doi spun că unele dintre cele mai bune experiențe ale lor au fost în destinații de care erau mai precaut înainte de a le vizita.

"Oamenii din Sudan și Iran au fost unii dintre cei mai prietenoși oameni pe care i-am întâlnit", adaugă Sebova. "Iar majoritatea oamenilor ar presupune că aceste țări sunt cu adevărat periculoase pe baza imaginii [pe care o vedem]".

Eritreea, o țară mică cu sediul în Africa de Est, și insula Dominica din Caraibe s-au numărat printre celelalte țări remarcabile pe care le-au vizitat.

Potrivit lui Sebova, faptul că erau femei în vârstă de 30 de ani, care nu erau căsătorite și nu aveau copii, s-a dovedit a fi oarecum controversat în unele dintre țările pe care le-au vizitat.

"Există diferențe culturale legate de simplul fapt de a fi femeie și de a călători fără bărbat", explică ea. "Ne-au fost refuzate câteva vize doar pe baza acestui fapt".

Deși mulți dintre prietenii lor au ales să își pună economiile în credite ipotecare și/sau afaceri de-a lungul anilor, Davey și Sebova, care se descriu ca nomazi, spun că sunt "fericiți să le cheltuiască pe călătorii și să își facă griji cu privire la asta mai târziu".

Davey deține un pașaport australian, în timp ce Sebova are un pașaport slovac, ceea ce a cauzat ocazional probleme atunci când a fost vorba de solicitarea vizelor.

"Uneori era ceva de genul: "tu poți obține una aici, [dar eu nu pot], ceea ce a aruncat o piatră de încercare"", explică Davey. "Dar s-a rezolvat".

După ani de călătorii împreună, cei doi sunt conștienți de punctele lor forte și slabe și fiecare își asumă responsabilitatea pentru diferite sarcini în timpul călătoriei.

Ei explică faptul că Sebova este mai organizat în mod natural și se concentrează să se asigure că ziua lor decurge cât mai bine, în timp ce Davey este "mai dezinvolt" și mai puțin priceput când vine vorba de navigație.

"Rach se pierde în hotel", glumește Sebova, care lucrează și ca ghid turistic. "Mereu spun că este un miracol că a reușit să treacă prin fiecare țară. Facem o echipă grozavă".

Întârziere pandemică

Se aflau pe drum de aproximativ doi ani și erau la doar 10 țări distanță de a-și atinge obiectivul când a lovit pandemia.

Cei doi, care se aflau la Londra la momentul respectiv, au ales să zboare spre Australia și, inevitabil, au fost nevoiți să pună în așteptare restul călătoriei din cauza restricțiilor de frontieră existente la acea vreme.

Cu toate acestea, au continuat să călătorească, optând să cumpere o rulotă și să conducă împreună în jurul țării "cu granițele Australiei închizându-se în spatele nostru".

"Am sfârșit prin a face marele tur al Australiei în 18 luni și am petrecut mult timp în Queensland și Australia de Vest, ceea ce a fost uimitor, pentru că nu puteam părăsi țara", spune Davey. "Am locuit în rulota noastră și a fost foarte distractiv."

Când restricțiile de călătorie au fost ridicate pentru australieni în 2022, aceștia au fost nevoiți să aștepte până la redeschiderea granițelor în locurile rămase pe listă, care includeau unele dintre insulele din Pacific.

Acest lucru s-a dovedit a fi deosebit de frustrant, mai ales că mulți dintre colegii lor călătoreau foarte mult acum că lumea se redeschise, în timp ce ei așteptau cu răbdare ca câteva țări să ridice restricțiile.

"Am început această călătorie gândindu-ne că vom termina această căutare masivă la 30 de ani", explică Sebova.

"Apoi am basculat la 40 de ani în timpul pandemiei și stăteam într-o dubă, fără să deținem nimic, încă așteptând."

Au reușit să călătorească în Libia, țară din nordul Africii, unde restricțiile de la graniță fuseseră, de asemenea, ridicate, dar au trebuit să aștepte mult mai mult timp pentru ca destinațiile lor finale, Kiribati și Samoa, ambele situate în insulele din Pacific, să fie redeschise.

Kiribati a ridicat în cele din urmă restricțiile pentru călătorii internaționali în august 2022, iar cei doi au zburat câteva săptămâni mai târziu.

Provocare finalizată

Ei au ajuns în Samoa, ultima țară de pe lista lor, la 19 noiembrie 2022 și spun că a durat ceva timp până când au înțeles că și-au atins în sfârșit obiectivul.

"A fost [Samoa] doar destinația perfectă pentru a termina", spune Sebova. "Am avut acest moment în care stăteam în fața unei hărți a lumii și mă gândeam: oh, Doamne, am fost în fiecare țară de pe această hartă".

Cei doi au sărbătorit această etapă uriașă cu un prieten, care a zburat până în mica țară insulară, situată la jumătatea distanței dintre Hawaii și Noua Zeelandă, pentru a-i întâlni.

Când s-au întors în Australia la sfârșitul anului 2022, după ce au vizitat toate țările din lume, au început să primească un interes mai mare din partea presei și oamenii au început să pună întrebări despre relația lor.

"S-au uitat la feed-ul nostru și au văzut în mod natural un cuplu, ceva ce alți oameni nu văd", adaugă Sebova, explicând că au fost fericiți să confirme că au o relație odată ce au ajuns la țintă.

"Aveam urmăritori pe rețelele de socializare care spuneau: "Doamne, întotdeauna am crezut că sunteți un cuplu, dar nu ați spus niciodată nimic"."

Davey și Sebova subliniază că, în afară de problema siguranței, au vrut să mențină discuția în jurul călătoriei lor concentrată pe faptul că erau două femei care își asumau o provocare atât de mare, menționând că, atunci când au analizat inițial cele câteva sute de călători care au fost în toate țările din lume, lista era relativ dominată de bărbați.

"Vezi atât de puține femei în această parte a călătoriilor, care este mai aventuroasă", adaugă Sebova. "Așa că am încercat să schimbăm acest lucru, precum și să inspirăm alte femei, arătând că [lumea] nu este un loc atât de înfricoșător."

Acum că și-au atins în sfârșit obiectivul, Davey și Sebova spun că nu au planuri de a se stabili și vor continua să trăiască un stil de viață nomad cât mai mult timp posibil.

În prezent, ei plănuiesc o călătorie în Thailanda și speră să viziteze Indonezia mai târziu în cursul anului.

"Întotdeauna am trăit clipa", spune Davey. "Asta [faptul că suntem în mișcare] ne face pe amândoi fericiți acum. Așa că asta este ceea ce vom face. Nu planific prea mult în avans. Nu am făcut-o niciodată".

