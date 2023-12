Copiii lui Jason Sudeikis și ai Oliviei Wilde îi strică adorabil interviul la ESPN

Sudeikis, care împarte copiii Otis, 9 ani, și Daisy, 7 ani, cu fosta Olivia Wilde, a apărut luni la emisiunea "The Bird and Taurasi Show" de la ESPN, unde a fost îmbrăcat în spiritul sezonului ca un spiriduș de Crăciun. Actorul discuta despre meciul dintre Milwaukee Bucks și New York Knicks cu Sue Bird și Diana Taurasi, când cei doi copii ai săi au apărut și au făcut cu mâna către cameră.

"Aceștia sunt spiridușii spiridușului", a glumit Sudeikis.

"Jason are doi copii, Diana are și ea doi copii. D, unde este body-ul tău?". a spus Bird.

Sudeikis a explicat că Otis îi susținea pe Knicks, iar Daisy nu era sigură cine vrea să câștige.

"Copii din New York, știți că suntem aici. Suntem în josul drumului de la Barclays", a adăugat Sudeikis.

Când Otis și Daisy au fost întrebați ce au primit de Crăciun, Otis a răspuns cu "un PS5", iar Daisy a arătat un câine de pluș numit "Gray Guy".

Daisy le-a spus necăjit telespectatorilor "vă rog să vă abonați".

"Haideți, băieți, nu facem reclamă la chestii", a răspuns Sudeikis înainte de a lua câinele de pluș și de a spune: "Poftim, du-te și adu-l, adu-l!".

Sudeikis și Wilde sunt co-părinți de când și-au încheiat logodna în 2020.

Sursa: edition.cnn.com