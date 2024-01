Clădirea cu oglinzi strălucitoare care dispare în deșert.

Maraya este cea mai mare clădire acoperită cu oglinzi din lume, iar în anumite momente ale zilei structura pare să se evapore în deșertul din jur.

Clădirea - al cărei nume înseamnă "oglindă" sau "reflector" în limba arabă - este o sală de concerte de 500 de locuri, un centru comunitar și un spațiu pentru evenimente care a găzduit spectacole ale unor artiști precum Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias și John Legend.

Dar este, de asemenea, o operă de artă de sine stătătoare.

Amplasat în peisajul dramatic al deșertului din AlUla, la doar 14 mile de situl arhitectural epic de la Hegra, Maraya a fost o colaborare comună între firma italiană de design Giò Forma Studio și Black Engineering.

"Credem cu adevărat că, dacă o clădire nu poate concura cu peisajul, ar trebui să îl pună în valoare", a declarat Florian Boje, arhitectul Maraya, pentru CNN, în legătură cu propunerea sa inițială.

El continuă: "Am avut norocul de a vizita locul și am fost profund impresionați de peisajul natural și cultural, așa că, atunci când ne-am prezentat proiectul, primul lucru pe care l-am scris a fost: "Nu ar trebui să se construiască nimic vizibil aici, așa că, dacă chiar trebuie, ar trebui să fie un cub oglindă tăcut"."

Rezultatul, care a durat șase luni de la concept la livrare și doar 76 de zile de construcție, a fost dezvăluit în 2019.

Provocări specifice locului

Punerea unor cantități mari de sticlă în mijlocul unui deșert arzător ar putea părea o rețetă pentru o viziune orbitoare.

Boje și echipa sa și-au propus să găsească materiale care să îmbunătățească vederea peisajului fără a exacerba condițiile însorite și fierbinți.

Prima soluție a fost un nou tip de sticlă - realizată cu cupru.

Giò Forma Studio a colaborat cu compania americană Guardian Glass pentru a crea Guardian UltraMirror, un produs de placare personalizat care a fost realizat pentru a ține cont de climatul cald și însorit al Arabiei Saudite.

În total, există 9.740 de panouri care îmbracă clădirea.

"Ingeniozitatea și perseverența au dat roade pentru Guardian Glass, deoarece a trebuit să dezvoltăm soluții pentru nevoile unice ale Maraya Concert Hall", a declarat Jasmin Hodzic, director de marketing pentru Asia și Orientul Mijlociu al companiei, într-un comunicat.

"Provocările reprezentate de teren și de intervalul de timp au fost în fața noastră, dar am continuat", a adăugat ea.

Căldura intensă poate cauza oxidarea sticlei, așa că echipa a dezvoltat un strat special pentru sticla Maraya care să reziste la furtunile de nisip, la fluctuațiile uriașe de temperatură și la alte provocări meteorologice zilnice care pot apărea în deșert.

"Curbura subtilă a fațadei înseamnă că, de la distanță, clădirea arată ca un miraj strălucitor al panoramei înconjurătoare - dar, pe măsură ce vizitatorii se apropie, văd o reflectare perfectă a lor înșiși."

Artă în deșert

Deși Maraya a fost întotdeauna gândit să se afle în Valea Ashar, plină de palmieri din AlUla, locația exactă a fost aleasă într-un mod pe care arhitectul îl numește "analog" - pur și simplu luând oglinzi mari în întinderea de nisip și hotărând care loc ar fi cel mai bun.

Cea mai mare provocare a fost aceea de a crea într-un teritoriu pur și neatins, cu peisaje inimaginabile, care este, de asemenea, în curs de dezvoltare și descoperire din punct de vedere cultural și, prin urmare, încă își dezvoltă identitatea și limbajul de design", spune Boje.

Și care este acel limbaj de design la care se referă Boje?

Pe lângă Maraya, există o adevărată avalanșă de puncte fierbinți ale artei care apar în zona istorică și în jurul acesteia, cu unele dintre cele mai prestigioase nume din lumea culturală.

Editura franceză de cărți de artă Assouline a publicat o serie de titluri care prezintă arheologia și arhitectura saudită. Expozantul de artă vizuală DesertX s-a instalat în AlUla de două ori, aducând artiști din întreaga lume pentru a crea lucrări specifice locului.

Și asta nu este tot. La începutul acestui an, Le Monde a relatat că "starchitecții" Renzo Piano și Richard Rogers au semnat un contract de consultanță pentru construirea unui avanpost al celebrului Centre Pompidou din Paris în AlUla, sub numele provizoriu de Perspective Galleries.

Dar experiența lui Boje în proiectarea Maraya a fost mult mai mult decât o clădire. El a declarat pentru CNN că s-a îndrăgostit foarte mult și de AlUla, până în punctul în care firma sa are acum un birou permanent acolo.

Mai mult decât atât

În timp ce unii vizitatori s-ar putea mulțumi doar să facă fotografii cu Maraya și toate unghiurile sale strălucitoare, ar fi neglijent să nu se îndrepte și spre interiorul clădirii.

Pe lângă spectacolele sale muzicale, Maraya găzduiește expoziții de artă, cea mai recentă fiind prima expoziție din Arabia Saudită dedicată lui Andy Warhol, legendarul artist american care s-a inspirat din cultura pop și publicitate.

O altă atracție majoră este restaurantul Maraya, Maraya Social, cocoțat pe acoperiș, cu vedere neîntreruptă la deșert.

Condus de bucătarul britanic Jason Atherton, care a primit o stea Michelin pentru restaurantul său londonez Pollen Street Social, restaurantul are o estetică de tip "Europa cu Orientul Mijlociu", toate proiectate în stil mezze pentru a fi împărțite.

Nu ratați deserturile excelente, și anume budinca de banane și curmale, care, având în vedere că puteți atinge practic din clădire numeroasele ferme de curmale din AlUla, este un fel de mâncare cât se poate de local.

Alcoolul este interzis în Arabia Saudită, așa că multe restaurante și locuri de viață de noapte - printre care și Maraya Social - au avut grijă să creeze meniuri amuzante și creative de mocktailuri artizanale.

Cel mai apropiat hotel de Maraya este complexul extins Banyan Tree.

Inspirat de cultura beduină, hotelul are apartamente cu secțiuni în aer liber sub corturi moderne încovoiate, plus focare de foc în aer liber, piscine private și zone de observare a stelelor.

Unii oaspeți optează să parcurgă pe jos cei doi kilometri care traversează valea, dar hotelul pune la dispoziție și mașini care să-i transporte între cele două locuri.

Totuși, indiferent dacă ajungeți pe jos sau cu mașina, cel mai bun mod de a vedea Maraya este să veniți de mai multe ori. De la lumina roz striata a apusului de soare până la zorii sclipitori, fiecare moment al zilei creează o experiență total diferită.

Sursa: edition.cnn.com