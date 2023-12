Cine este duo-ul japonez de sintetizatoare care a ajuns în topul căutărilor de melodii în tendințe pe Google în 2023?

Dar, potrivit raportului anual al Google privind Anul în căutare, un duo japonez de sintetizatoare a fost cel care a stârnit cu adevărat curiozitatea iubitorilor de muzică la nivel mondial în 2023.

Într-o epocă în care K-pop se află de ani de zile în avangarda exporturilor muzicale din Asia, Yoasobi - care combină piesele de sintetizator antrenante cu spectacole live electrice și tradiții anime - conduce o renaștere pentru J-pop.

Piesa lor "Idol (アイドル)" a apărut într-unul dintre cele mai mari seriale anime ale anului, "Oshi no ko", și a declanșat o tendință de dans pe TikTok japonez, propulsând-o în fruntea listei anuale a Google la categoria cântec global.

Melodiile nu sunt neapărat "cele mai căutate" pe Google. Dar lista identifică căutările care au înregistrat creșteri mari de trafic pe o perioadă susținută în raport cu anul precedent și, prin urmare, oferă o fereastră către subiectele care au devenit zeitgeist.

Este al doilea an consecutiv în care un artist din Asia se află în fruntea listei globale, după ce cântăreața indoneziană Keisya Levronka a fost în fruntea categoriei 2022 de cântece.

Format în timpul pandemiei de coronavirus ca proiect de studio și condus de vocalistul Ikura și producătorul Ayase, Yoasobi este cunoscut pentru cântecele inspirate din povestiri scurte.

Single-ul lor de debut, "Yoru ni Kakeru", se bazează pe o povestire originală de Mayo Hoshino, intitulată "Thanatos no yuuwaku" (Temptation of Thanatos), despre un tânăr care se îndrăgostește de o femeie care încearcă în mod repetat să se sinucidă.

"Yoru ni Kakeru" a ocupat primul loc în topul Billboard Japan's Hot 100 timp de șase săptămâni consecutive și a devenit primul cântec care a primit o certificare de diamant pentru streaming din partea Recording Industry Association of Japan, recunoscând că piesa a fost difuzată de cel puțin 500 de milioane de ori.

Spectacolele lor live, susținute de o trupă, sunt renumite pentru utilizarea revoltătoare a laserelor și a proiecțiilor digitale amețitoare.

Alte două trupe din Asia au intrat în topul 10 al Google la categoria cântec global.

Yoasobi a fost acompaniat de grupul de fete K-pop Fifty-Fifty, al cărui debut în limba coreeană și engleză "Cupid" a fost al cincilea cel mai căutat cântec.

Melodia a ajuns la o poziție de proeminență globală în parte datorită versiunii sale "Twin", înregistrată în întregime în limba engleză. Fifty-Fifty, care s-a lansat abia anul trecut, a devenit cel mai rapid grup K-pop care a pătruns în topul Billboard Hot 100 din SUA cu "Cupid".

Single-ul "Seven" al fostului cântăreț al BTS, Jung Kook, cu rapperul american Latto, a completat reprezentarea asiatică pe lista de pe locul 10.

Lansată după ce masivul și popularul boy band coreean a anunțat că se va concentra pe proiecte individuale, "Seven" a debutat pe primul loc în topul US Billboard Hot 100 și Global 200, devenind cea mai rapidă melodie care a atins 1 miliard de difuzări pe Spotify.

A existat, de asemenea, o versiune cu versuri mai explicit sexuale, un lucru rar în lumea tradițional mai conservatoare a K-pop-ului, ceea ce a contribuit la factorul de șoc al piesei și la viralitatea ei pe internet.

În spatele piesei "Idol" a lui Yoasobi, pe locul 2 la nivel global, s-au clasat controversata pies ă "Try That in a Small Town" a lui Jason Aldean și "BZRP Music Sessions #53", piesa virală de dispreț a Shakirei la adresa fostului său Gerard Piqué.

Alte melodii care conduc în topul căutărilor în tendințe în 2023 includ "Rich Men North of Richmond" pe locul 8. Plângerea lui Oliver Anthony pentru clasa muncitoare și furia împotriva elitei politice din Washington a devenit prima piesă a unui artist fără istoric în topuri care ajunge pe locul 1 în Billboard.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com