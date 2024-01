Cine este avocatul trans Dylan Mulvaney?

Personalitatea ei online este una extrem de pozitivă. Dar când a început să posteze videoclipuri sponsorizate de Bud Light, Olay și Nike, conturile ei au fost inundate de ură anti-trans.

CNN a contactat reprezentanții lui Mulvaney pentru a face un comentariu.

Parteneriatele de marcă ale lui Mulvaney au declanșat un nou val de atacuri anti-trans. Mulți dintre acești critici - inclusiv celebrități și membri ai Congresului - o denigrează, o degradează și chiar o amenință în comentariile lor. Răspunsul ei, până acum, a fost să le ignore, chiar și atunci când retorica plină de ură se intensifică.

Mulvaney a devenit o vedetă TikTok din epoca pandemiei

Mulvaney și-a început cariera în teatru, efectuând turnee în toată America de Nord ca unul dintre principalii membri ai distribuției muzicalului de succes "The Book of Mormon". Dar în 2020, când pandemia a anulat majoritatea evenimentelor în persoană, Mulvaney s-a orientat către TikTok. Ea a postat clipuri vesele și informative despre viața ei ca persoană queer.

După ce și-a cultivat un număr considerabil de urmăritori în timpul pandemiei, Mulvaney a ieșit în evidență ca femeie transsexuală în martie 2022. Ea a fost "speriată și puțin rușinată chiar și să se considere (ea însăși) din nou pe binar", le-a spus fanilor - ea a ieșit în evidență ca nonbinare mai devreme în timpul pandemiei - dar în cele din urmă și-a dat seama că a vrut să "onoreze acel copil interior" care știa de ani de zile că este fată.

Astfel a început seria ei TikTok "Days of Girlhood", în care a documentat aproape fiecare zi a tranziției sale, de la experiența ei cu terapia de substituție hormonală la ura din partea oponenților anti-trans până la rezultatele operației de feminizare facială, sau FFS.

Printre alte momente notabile se numără ziua 221, în care Mulvaney l-a intervievat pe președintele Joe Biden pentru Now This News și l-a întrebat pe Biden dacă susține dreptul statelor de a interzice asistența medicală pentru afirmarea sexului. Acesta i-a spus că nu susține acest lucru, citându-l pe regretatul său fiu, Beau Biden, pe atunci procurorul general al statului Delaware, care a pledat pentru măsuri care să protejeze rezidenții trans din Delaware. Iar în ziua 279, cu o zi înainte de operație, a spus că a fost " doxxed", ceea ce înseamnă că un telespectator a divulgat adresa ei de acasă pe internet fără consimțământul ei.

Ea a sărbătorit ziua 365 în luna martie cu o reprezentație live la Rockefeller Center's Rainbow Room, cu încasări donate către Trevor Project, o organizație de prevenire a sinuciderilor LGBTQ.

Parteneriatele marilor mărci atrag furia anti-trans

Odată cu popularitatea ei tot mai mare pe internet, Mulvaney a început să încheie parteneriate cu branduri mari, printre care Kate Spade, compania de deodorante naturale Native și linia de îngrijire a părului Olaplex. Dar o scurtă reclamă digitală pentru Bud Light a făcut ca unii fani ai mărcii să îi trimită un potop de ură anti-trans.

În clip, filmat la scurt timp după ce a sărbătorit ziua 365, Mulvaney a glumit că nu știe ce este March Madness, dar că plănuiește să se bucure de ea cu o cutie de Bud Light. De asemenea, marca i-a trimis o cutie personalizată cu chipul ei pe ea.

Sponsorizarea lui Mulvaney de către Bud Light a determinat unii critici anti-trans să ceară boicotarea mărcii. Kid Rock s-a filmat în timp ce împușca cutii de bere, încheindu-și videoclipul cu "f**k Bud Light și f**k Anheuser-Busch". Reprezentantul republican Dan Crenshaw din Texas a calificat reclama drept "stupidă" într-un videoclip de pe Instagram în care a spus că ar fi "aruncat fiecare Bud Light din frigider", doar că a deschis minifrigiderul din garaj și nu a găsit nicio cutie de Bud Light. Cu toate acestea, în frigider se aflau mai multe beri Karbach, care este o marcă deținută de Anheuser-Busch, compania mamă a Bud Light. The Daily Beast a scris că încercările lui Crenshaw de a boicota "au eșuat".

Într-o declarație adresată unor publicații precum Rolling Stone și Buzzfeed, Anheuser-Busch a declarat la începutul acestei luni: "Anheuser-Busch colaborează cu sute de influenceri în cadrul mărcilor noastre ca una dintre multele modalități de a ne conecta în mod autentic cu publicul din diverse categorii demografice. Din când în când, producem cutii comemorative unice pentru fani și pentru influenceri de marcă, precum Dylan Mulvaney. Această cutie comemorativă a fost un cadou pentru a sărbători o etapă personală și nu este de vânzare pentru publicul larg."

Bud Light nu a mai postat pe contul său de Instagram de dinainte ca Mulvaney să își partajeze anunțul pe 1 aprilie.

O ură anti-trans similară a urmat după ce Mulvaney a postat o reclamă pentru Nike luna aceasta. Marca de îmbrăcăminte sportivă a răspuns cu un comentariu la una dintre postările sale recente de pe Instagram care nu conține nicio imagine cu Mulvaney după ce nenumărați utilizatori de Instagram au inundat secțiunea de comentarii cu negativitate față de Mulvaney.

"Sunteți o componentă esențială pentru succesul comunității dumneavoastră! Salutăm comentariile care contribuie la o discuție pozitivă și constructivă", a scris Nike în comentariul, fixat în partea de sus a postării. "Fiți amabili (emoji cu inima) Fiți incluzivi (emoji cu inima) Încurajați-vă unii pe alții (emoji cu inima)".

De asemenea, Mulvaney a apărut recent într-o reclamă TikTok pentru Olay care a determinat unii utilizatori anti-trans să ceară boicotarea mărcii.

Reacția a atras, de asemenea, câteva figuri de profil înalt, inclusiv Howard Stern și Rosie O'Donnell, care s-au pronunțat în sprijinul lui Mulvaney. "Atâta timp cât nu faci rău nimănui, sunt în echipa ta", a declarat Stern în timpul unui episod al emisiunii sale de radio Sirius XM.

Vitriolul îndreptat împotriva vedetei TikTok este doar cel mai recent dintr-o tendință crescândă de ură îndreptată împotriva persoanelor queer și trans din SUA. datele de la ACLU arată că, începând cu 3 aprilie, un număr record de proiecte de lege anti-LGBTQ au fost introduse în acest an - 417 în 2023, comparativ cu 180 de proiecte de lege anul trecut - și multe dintre ele vizează tinerii trans care încearcă să aibă acces la asistență medicală care să le confirme genul. Mulvaney a vorbit despre faptul că îngrijirea de afirmare a genului pe care a primit-o i-a "adus (ei) atât de multă pace" și ar trebui să fie mai larg disponibilă pentru persoanele trans care o caută.

Mulvaney spune că încearcă să ignore ura anti-trans

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei Rolling Stone, Mulvaney a declarat că, deși a încercat la început să le acorde o șansă criticilor ei anti-trans, și-a dat seama că pozițiile lor erau înrădăcinate în "ură pură".

"Acum m-am împăcat un pic cu faptul că oamenii au o problemă cu transsexualitatea mea sau cu bucuria mea", a declarat ea pentru Rolling Stone la începutul acestei luni. "Și asta e vina lor. Asta nu are nimic de-a face cu mine și trebuie să mă gândesc la oamenii pe care îi admir și care sărbătoresc această versiune a mea. Aceia sunt oamenii pe care ar trebui să-i ascult".

Ea a postat un mesaj mai succint pe profilurile sale de socializare.

"Acest cântec mi s-a părut potrivit având în vedere săptămâna pe care am avut-o", a scris ea într-o legendă care însoțește un clip al interpretării sale din Ziua 365, în care a cântat "No One is Alone" din musicalul "Into the Woods". "Vă mulțumesc tuturor că m-ați făcut să mă simt susținută, nu sunt singură".

Sursa: edition.cnn.com