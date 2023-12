Christina Applegate vorbește despre hotărârea ei de a termina ultimul sezon din "Dead To Me" pe fondul diagnosticului ei de scleroză multiplă

Actrița, în vârstă de 50 de ani, a vorbit cu New York Times pentru un articol publicat marți, înainte de premiera celui de-al treilea și ultimul sezon al serialului său de pe Netflix, la sfârșitul acestei luni. Applegate a reflectat asupra a ceea ce a însemnat să primească diagnosticul de SM în vara anului 2021, în timpul filmărilor. La vremea respectivă, producția a fost oprită timp de aproximativ cinci luni, deoarece ea a început un tratament pentru boala autoimună care afectează sistemul nervos central.

"A existat sentimentul de: "Ei bine, hai să-i dăm niște medicamente ca să se facă bine"", a spus Applegate. "Și nu există mai bine. Dar a fost bine pentru mine. Aveam nevoie să procesez pierderea vieții mele, pierderea acelei părți din mine. Așa că am avut nevoie de acel timp".

De asemenea, interpreta a precizat că, după acel timp, nu a fost ca și cum "a venit de partea cealaltă, ca și cum ar fi spus: 'Woohoo, sunt complet bine'. Acceptare? Nu. Nu voi accepta niciodată asta. Sunt supărată".

Ea și-a amintit chiar și mai demult, cum a început să aibă probleme de echilibru și mobilitate încă din timpul producției primului sezon al serialului "Dead to Me", care a avut premiera în mai 2019.

"Mi-aș fi dorit să fi fost atentă", a spus ea. "Dar cine eram eu să știu?".

De-a lungul pauzei de producție, Netflix a luat în considerare închiderea serialului pe termen nelimitat, având în vedere veștile despre sănătatea ei. Dar Applegate a simțit că "avea o obligație" atât față de Liz Feldman, creatoarea "Dead to Me", cât și față de Linda Cardellini, prietena și coechipiera ei, precum și față de poveste.

"Puterile care au fost de genul: 'Hai să ne oprim. Nu trebuie să o terminăm. Hai să punem câteva episoade împreună'. Eu am spus: 'Nu. O vom face, dar o vom face în condițiile mele'", a spus ea.

Și, deși Applegate a spus că terminarea serialului a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut vreodată, echipa și Cardellini, în special, i-au asigurat spatele și au susținut-o pe tot parcursul serialului.

"A fost campioana mea, războinica mea, vocea mea", a spus Applegate despre Cardellini. "A fost ca și cum aș fi avut o mamă urs".

Dar Cardellini a declarat pentru Times că "a vrut doar ce e mai bun pentru persoana pe care o iubesc, la care țin și cu care am onoarea să lucrez".

A fost în concordanță cu sentimentele ei față de Applegate încă de la prima lor întâlnire pentru serial. "Am avut imediat sentimentul că ne vom susține reciproc", a spus Cardellini. "Jen și Judy [personajele lor din "Dead to Me"] se susțin reciproc, se iubesc, se ajută reciproc în anumite situații. Linda și Christina, același lucru".

Pe lângă faptul că s-a asigurat că termină ultimul sezon, pentru Applegate a fost important să facă publicitate pentru "Dead to Me" înainte de premiera sezonului 3 pe Netflix, pe 17 noiembrie.

"Este pentru prima dată când cineva mă va vedea așa cum sunt", a spus ea. "M-am îngrășat 40 de kilograme; nu pot merge fără baston. Vreau ca oamenii să știe că sunt foarte conștientă de toate acestea".

În ceea ce privește ce vor lua telespectatorii din ultimul sezon, vedeta din "Samantha Who?" este plină de speranță, până la un punct.

"Dacă oamenii îl urăsc, dacă oamenii îl iubesc, dacă tot ce se concentrează este: "Ooh, uite-o pe infirmă", asta nu depinde de mine", a spus ea. "Sunt sigură că oamenii vor fi, cum ar fi, 'Nu pot trece peste asta'".

"Bine, atunci nu treceți peste asta", a adăugat ea. "Dar să sperăm că oamenii pot trece peste asta și doar să se bucure de plimbare și să-și ia rămas bun de la aceste două fete."

Sursa: edition.cnn.com