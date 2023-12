Chris Harrison este "recunoscător" pentru despărțirea de franciza "Burlacul

În timpul unui episod recent al podcastului "Trading Secrets", care este găzduit de Jason Tartick, un absolvent al emisiunii "The Bachelorette", Harrison a vorbit despre cum a fost să fie implicat în această franciză.

"Încă privesc acest lucru ca pe o binecuvântare în viața mea. A fost greu la început, evident, nu a fost imediat în care să mă simt grozav în legătură cu totul, pentru că prin ce am trecut a fost tumultuos", a spus Harrison. "Nu doresc asta nimănui".

În februarie 2021 s-a anunțat că prezentatorul și producătorul se va retrage din funcțiile de gazdă după ce a luat public apărarea lui Rachael Kirkconnell, o concurentă din "Burlacul" care a fost criticată după ce au apărut fotografii cu ea la un bal al frăției cu tematică de plantație antebelică în 2018, în timpul participării sale la emisiune.

"Acest sezon istoric al emisiunii "The Bachelor" nu ar trebui să fie stricat sau umbrit de greșelile mele sau diminuat de acțiunile mele", a spus Harrison la vremea respectivă într-o postare pe Instagram. "În acest scop, m-am consultat cu Warner Bros. și ABC și mă voi retrage pentru o perioadă de timp și nu mă voi alătura pentru emisiunea specială After the Final Rose".

Câteva luni mai târziu, s-a anunțat că va pleca definitiv.

Harrison a declarat în timpul podcastului din această săptămână că întreaga experiență a fost "ceva prin care mă rog la Dumnezeu ca cel mai rău dușman al meu să nu treacă niciodată".

"Dar, acestea fiind spuse, am știut că trebuie să mă retrag din ceea ce a devenit o situație foarte toxică", a adăugat el. "Și am făcut-o și a fost o situație foarte dificilă".

Fostul jucător de fotbal și sezon 5 "Burlacul" Jesse Palmer a preluat rolul de gazdă.

Sursa: edition.cnn.com